Em 1999, cheguei a Londres para fazer o doutoramento. Portugal pertencia ao grupo de países fundadores do euro. 1998 tinha sido o ano da Expo e do prémio Nobel da literatura para José Saramago. Vivíamos um período de euforia. Sentíamos que fazíamos parte do famigerado ”pelotão da frente”.

Numa conversa sobre os nossos progressos, um colega suíço colocou-me uma questão: para além do vinho do Porto, que outros produtos são made in Portugal? A seguir, pediu-me o nome de marcas portuguesas. Fiquei sem palavras.

