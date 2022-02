Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os resultados das Eleições do passado dia 30 de janeiro parecem ter sido uma plena surpresa para uma grande parte dos Portugueses e para muitas empresas de sondagens que durante as últimas semanas apregoaram um possível empate técnico. Nessa noite e no dia 31, e com apoio de diversas tecnologias, apresentadores e analistas políticos percorreram a votação de todo o território nacional tentando explicar o porquê dos resultados, o sucesso do PS, e o falhanço do PSD, CDS, PCP, BE e PAN. Contudo, alguns factos, que gostaria de apontar neste artigo, parecem ter passado ao lado de todos os analistas

Uma coligação PSD/CDS poderia ter evitado maioria do PS

Poderá parecer mentira, visto o CDS não ter obtido qualquer deputado, mas uma coligação pré-eleitoral entre PSD/CDS, e assumindo com uma certa ingenuidade que a totalidade dos votos recebidos pelo PSD (1 498 605 votos) e CDS (86 578 votos) a nível nacional iriam para essa coligação, o PS teria perdido 6 deputados, 5 dos quais para a suposta coligação: 1 em Bragança, 1 em Portalegre, 1 em Vila Real, 1 no Porto, 1 em Coimbra e 1 em Leiria. Isto daria um total de 112 deputados para o PS, sendo assim praticamente impossível atingir uma maioria absoluta, a não ser com um resultado perfeito nos círculos do Estrangeiro (elegem 4 deputados). A coligação teria assim um CDS representado no parlamento, e um PSD com um resultado potencialmente melhor que o de 2019. Isto deve-se ao sistema eleitoral que possuímos, pois tecnicamente mais de 86 mil pessoas viram o seu voto desperdiçado ao fazê-lo no CDS. Contudo, numa coligação com o PSD, esse mesmo voto poderia talvez ter sido o mais valioso da noite.

Para além de possuirmos um sistema eleitoral de representação proporcional, este é somente aplicado a nível distrital e nas regiões autónomas e não ao território nacional, pois caso assim o fosse uma maioria do PS não existiria (o PS obteve 41.68% dos votos). Esse sistema é apoiado pelo método de Hondt, que divide sucessivamente o número de votos de cada partido (1, 2, 3 e assim por diante, selecionando depois as maiores votações correspondendo ao número de deputados que possam ser eleitos). Isto favorece ligeiramente partidos mais pequenos a poder eleger alguém, mas implica que um certo número de votos possa valer 0 em número de deputados em certos distritos. Os factos não enganam: o PSD ter rejeitado uma coligação com o CDS foi determinante na pesada derrota que sofreram.

Menos Deputados de ‘Esquerda’, mas mais votos

Um facto simples e incontornável: o PS pode ter maioria absoluta, mas se o sistema eleitoral deu uma maioria absoluta ao PS, também retirou deputados à esquerda. De 138 (PS+BE+PCP+L) deputados passaram a 129. Permanece a maioria, mas BE e PCP sofreram danos elevados que ainda estarão por avaliar internamente. Um argumento em favor da esquerda é que, apesar de o PS concentrar a grande fatia dos votos, a esquerda junta conseguiu mobilizar mais 48.593 eleitores a votar neles para além daqueles que já teriam votado nesses partidos em 2019.

Interior instrumental na maioria absoluta do PS

Esquecido quase sempre em tudo o que é noite eleitoral, o Interior foi maioritariamente referido por ter tido os maiores picos de votação do Chega. Apesar de não ser mentira, o PS vence a maioria absoluta por conseguir vitórias surpreendentes em Vila Real e Bragança, e manutenção dos resultados em Portalegre (pelos 2 deputados) e Castelo Branco. Foram 4 deputados ‘caídos do céu’ para o PS, e que transformaram um PS perto da maioria num PS com maioria.

CHEGA: mau ou bom para a democracia? As análises erróneas dos dados

Discursos inflamados e ideologias à parte sobre a grande subida do Chega no panorama nacional, e da proveniência dessa mesma subida, que já entendemos pelos media ser sobretudo fora dos grandes centros urbanos, qual o efeito do Chega na nossa democracia e nestas eleições? Em dois canais de televisão portugueses, na noite eleitoral referiu-se que o Chega encontrava a sua força fora de centros urbanos, e que as grandes cidades não são propriamente fãs do partido. Na sombra de qualquer discussão sobre o Chega, aparece sempre implicado o ‘impacto’ para a democracia portuguesa de uma ascensão do partido de André Ventura. Poderá haver efetivamente uma tendência para que o Chega possua um eleitorado mais fiel (em percentagem) no interior, fora dos grandes centros urbanos do Oeste Litoral. Contudo, uma análise mais profunda parece revelar muito mais informação que saber os concelhos onde o Chega obteve maior percentagem.

Analisando os concelhos de Portugal Continental com maior taxa de abstenção em 2019, e cruzando-os com os resultados do Chega nesses mesmos concelhos em 2022, juntamente com a abstenção, os resultados ficam mais claros. No distrito de Faro, o Chega parece ter motivado uma ida às urnas por parte de muitos ex-abstencionistas, com vários concelhos a terem taxas de participação superiores a 5% quando comparados com as eleições anteriores, e alguns superando as taxas de participação de 2015, e tendo dado resultados acima dos 10% em quase todos os concelhos acima de 10 mil eleitores. Noutros concelhos, como Peniche, Nazaré e Sabrosa, parece observar-se semelhante cenário, com taxas de participação 5% acima das registadas em 2019, e com o Chega a registar resultados acima da média distrital e nacional, ainda que de maneira mais ténue.

É também bastante esclarecedor analisar os concelhos onde o Chega obteve maior percentagem dos votos: todos os municípios onde o Chega obteve mais de 11% dos votos (um resultado 50% superior ao obtido a nível nacional) se focam nos distritos de Santarém, Portalegre, Évora, Beja e Faro. Mais importante ainda, e merecedor de uma reflexão: a média da subida da participação nesses concelhos foi de 4.56% quando comparada a 2019, o que é superior à média nacional de 3.46%. Passando esta subida para o contexto nacional, estaríamos perante cerca de 102 000 votos a mais daqueles que foram efetuados. Outro dado contraria a tese de que no ‘interior’ remoto e de poucos acessos se encontra a base do Chega: 21 dos 38 concelhos analisados são concelhos com mais de 10 mil eleitores, onde os resultados do Chega foram ainda superiores e a taxa média de participação, comparada com a de 2019, foi ainda maior (5.1%). Contudo, em apenas 16 dos 39 a taxa de participação foi superior ao ato eleitoral de 2015. Poderá ainda ser cedo para analisar um potencial efeito de mobilização de abstencionistas em torno do Chega, e mais cedo será para efetuar a análise de um prisma diferente, que seria a potencial mobilização participativa em forma de coligação negativa contra o Chega. Contudo, os dados parecem demonstrar que a presença significativa do Chega num concelho poderá aumentar a participação dos eleitores nesse mesmo concelho. Mau ou bom para as pessoas, é a democracia a funcionar.