Está agora em moda falar dos «indícios» do «fascismo» como se ele estivesse a chegar. A comunicação social que em vez de nos informar só nos mimoseia com a opinião de uns tantos jornalistas armados a «intelectuais», veicula intensamente este alarme.

Mas o que são para estas pouco esclarecidas cabeças tais «indícios»? Sim, porque numa democracia política adulta e consolidada como a nossa, não é fácil para um observador descomprometido, perceber porque virá aí o «fascismo».

Como os que assim falam não sabem bem o que foi o fascismo, louvam-se nuns jornalistas armados em sociólogos e politólogos de terceira categoria que exploram o tema, abusando da candura dos leitores para melhor venderem. Como não estão satisfeitos com os resultados eleitorais que expuseram a derrocada das esquerdas, a democrática e a outra, nem com o retumbante sucesso da política económica do Javier Milei, aproveitam toda e qualquer oportunidade para cevar as suas frustrações com um palavreado alarmista e intrujão. Pena é que os jornalistas só utilizem a comunicação social para efeitos ideológicos, mas já aqui falei disso. Recordo só que à grande maioria dos jornalistas portugueses a verdade não interessa nada, como toda a gente sabe.

Quais são os «indícios»? Há por aí uns grupelhos de inadaptados com nomes góticos, vestidos de preto e cabeça rapada a fazer desacatos, orgulhosos da «raça branca» ou de serem «celtas» ou outros disparates. Mas não representam nada. Foram encontradas algumas armas e um indivíduo já alcoolizado deu um murro a um actor à porta de um teatro. Ora, nada disto é uma ameaça à democracia portuguesa. Não passa de um caso de polícia. O fascismo também não espreita porque os moradores da Mouraria se insurgem, coitados, contra os desmandos e a sujidade feita pelos imigrantes ilegais e pelos toxicodependentes. A democracia tem de saber conviver com estes desmandos e reagir adequadamente mas tais factos não representam qualquer perigo mortal. Dizer que temos um problema político e social com a extrema-direita neo-nazi é uma imbecilidade.

Evidente é que para os simplórios que interpretam toda a complexidade da vida política europeia do último século na perspectiva da titânica luta entre o capital e o trabalho, o «fascismo» é a resposta da «burguesia» à baixa da taxa de lucro que é como quem diz, à necessidade de recuperar os lucros que lhe foram retirados pela gloriosa «luta» da classe operária. Fiéis ao estafado axioma marxista da eterna necessidade da «recomposição do «capital», como se sabe sempre «ameaçado» pelo movimento operário e pela permanente «crise» do capitalismo, detectam o «fascismo» ou seja, a ditadura sangrenta do grande capital em qualquer iniciativa por mais razoável que seja. Qualquer solução é, se não «fascista» pelo menos «fasciszante», porque sempre vendida aos interesses dos «grandes grupos» económicos e dos (anteriormente) chamados «grandes agrários» (termo que acabou por sair do jargão marxista porque já não existem). Tudo são assim «indícios» do «fascismo» que, tal como o Messias, está sempre a chegar. Tanto preconceito povoa ainda hoje a fraca cabeça dos teóricos esquerdistas, mas nem vale a pena perder tempo com eles. Não entendem porque não querem nem podem entender. Para entenderem tinham de puxar pela cabeça e já estão velhos demais para isso. Deixem-nos gozar as delícias da reforma intelectual. A propriedade e a livre iniciativa privadas são os seus eternos inimigos e qualquer solução que as favoreça logo foi determinada pelos cavilosos interesses do «grande capital» com o apoio da «direita reacionária» e «fasciszante».

Admira-me como ainda haja quem os ouça. Hão-de acabar a pregar sozinhos no deserto alimentados a gafanhotos, como S. João Baptista. Os mais lidos virão um dia, não falta muito, na falta de argumentos credíveis, arengar as teses escatológicas do tonto do Toni Negri que faleceu a exorcizar as diabólicas forças do «mal» personificado pelo «império» capitalista que desviou o pobre do ser humano do caminho da redenção, numa versão laica do conflito entre a «civitas dei», agora socialista e a «civitas diaboli», agora capitalista, que povoava os inquietos sonhos de St.º Agostinho.

Assim sendo, a extrema-esquerda, à falta de bons fundamentos ideológicos e morais, gosta de aproveitar aquelas oportunidades para, com a cumplicidade de toda a comunicação social, carregar nas tintas e desestabilizar as consciências. Sentem-se ameaçados, imagine-se. Logo encena happenings a que nem faltam alguns serôdios militares «revolucionários» a falar de Abril», como se Abril fosse só deles e só eles pudessem fazer interpretação autêntica do seu significado. Logo a comunicação social aproveita a ocasião para lançar o alarme; vem aí o dilúvio, ninguém está seguro. Coitada da democracia portuguesa se faits divers destes, de resto inevitáveis, a ameaçassem.

O fascismo, se existisse ou estivesse próximo, pressupunha que aquele actor nem tivesse podido representar porque a sua actuação teria sido previamente censurada por uma comissão dotada de poderes de autoridade e até para aplicar sanções como a prisão e sem culpa formada. Percebam a diferença. O fascismo, se estivesse aí, impediria a presença qualquer imigrante de confissão islâmica, qualificado ou não e não haveria vistosos desfiles gay pride.

Mas, quem ouvir os telejornais fica convencido, se os levar a sério, que amanhã veremos milhares de «fascistas nas ruas vestidos de preto a espancar imigrantes, a assaltar sedes de partidos, a partir montras como na Kristallnacht de 1938, a perseguir e espancar democratas, coisa que nem no princípio do período do Salazar seria possível porque a GNR caía logo em cima deles. Que exagero! Que desonestidade profissional!

Não esqueçamos que a esquerda portuguesa tentou durante muito tempo, maldosamente e com a má-fé dela característica, e com êxito até há pouco tempo, fazer passar a ideia que a democracia significa socialismo e que se assim não for, o «fascismo» espreita. Aconteceu o mesmo na I República; o partido do Afonso Costa tentou vender a ideia, porque o fascismo ainda não existia, de que a democracia equivalia ao anti-clericalismo.

Nós ou o «fascismo». Este estribilho vingou durante décadas em Portugal. Vinha das alas esquerdistas do PS, foi utilizado por Costa e levado ao limite por esse grande intelectual que foi Santos. E continua a ser utilizado pela extrema-esquerda. Entre eles e o «fascismo» não há nada. A maior parte da comunicação social portuguesa, sobretudo a televisiva, apoia.

Claro que se trata de um atentado à inteligência dos portugueses. Mas, reparem, vindo de onde vem não admira. Não se trata apenas de uma tentativa de manipulação da opinião pública, eivada de má-fé. É mais grave do que isso. Revela uma total falta de preparação cultural e intelectual. Não é só por mal que dizem tantas enormidades; é por ignorância. E a ignorância, como toda a gente sabe, é atrevida, e então quando se junta à má-fé…

Mas vejamos porquê. Os adeptos daquela enormidade foram de pequeninos criados na luz de um marxismo barato, perpassado por umas considerações untuosas, algumas já a cheirar a ranço, que os levaram a dividir a sociedade política em dois campos, de um lado eles, os intérpretes dos «valores» autênticos da democracia, sempre obviamente em «transição para o socialismo», e do outro os réprobos sempre a espernear de ódio às massas populares e à espera da primeira oportunidade para as explorar, de morder a «nuca do povo» como arengavam uns atrasados mentais em 1975.

Não pensem que a profundidade ideológica deles vai mais longe do que isto. Mesmo os que querem passar por «intelectuais» não alcançam mais nada.

O que é preciso é que esta gente compreenda que o fascismo morreu há muitas décadas, a caminho dos cem anos. E que numa Europa democrática, liberal e cosmopolita o seu regresso é impensável. O fascismo foi uma resposta a uma conjuntura irrepetível. Mergulhou a Europa em sangue e deixou marcas profundas, mas foi erradicado e não volta. O capitalismo actual é o último interessado num regime fascista.

A comunicação social ignora completamente uma coisa elementar, mas que é preciso explicar-lhe. Demora tempo porque tem pouca capacidade para compreender. O fascismo quis ser a unidade dos contrários sociais, regionais e culturais garantida à força pelo Estado, alimentada por uma ideologia nacionalista e racista, que desemboca necessariamente num regime antidemocrático e antiliberal ou seja, autoritário e totalitário. O comunismo é a mesma coisa só que com outros fundamentos. O resto são tretas.

O fascismo quer uma modificação da forma do Estado através da concentração do poder, um ataque à autonomia da sociedade civil e a divulgação de ideologias nacionalistas e racistas. Juntou o totalitarismo ao autoritarismo. Nada disso está ou esteve na ordem do dia no nosso país e seria impossível no contexto europeu e internacional. A derrota dos fascismos depois da segunda guerra mundial e a retirada do apoio da Igreja a qualquer solução política autoritária que se seguiu ao concílio Vaticano II deixaram qualquer veleidade autoritária europeia sem base de sustentação e sem legitimidade.

Desde o fim da Segunda Guerra Mundial que os europeus souberam distinguir claramente entre o fascismo e a ascensão eleitoral dos partidos democráticos, conservadores e liberais. Muitos portugueses é que ainda não, embora os resultados das últimas eleições nos deixem boas perspectivas. A direita ou melhor, as direitas democráticas aí estão de pedra e cal e são as melhores testemunhas da democracia ocidental porque não se deixaram levar pelos embustes dos regimes criminosos do fascismo, contra o qual sempre reagiram, e do comunismo estalinista (porque não há outro, a não ser na imaginação de alguns tontos e de outros tantos impostores e incendiários).

Mas os inadaptados dos resultados da democracia não vão desistir tão cedo. Como são derrotados nas urnas vão utilizar a despropósito o mais pequeno pretexto para agitar o espantalho do «fascismo» que, sem eles, aí está, aí estará sempre enquanto alguns, cada vez menos, os ouvirem. Aparecem até alguns imbecis, a que logo a comunicação social dá o maior relevo, a afirmar que estamos no início de uma fase de «decadência moral» e outros dilates e tudo isto porque a esquerda perdeu as eleições. Só falta dizerem que a direita que venceu as eleições vai levar-nos a um vazio democrático próprio de um regime de sultanato como o do Somoza, do xá do Irão ou o do Ceausescu. Um regime autoritário seria hoje impensável no nosso país por manifesta falta de legitimidade para tanto e de apoio, e mesmo um regime marcado por alguns sintomas de autoritarismo como o de V. Orban não seria viável. A ligação entre os partidos e a sociedade civil, a alternância política e a magistratura constitucional não permitiriam tal. É preciso evidenciar estes lugares-comuns porque os «intelectuais» de esquerda portugueses, na sua esmagadora maioria estúpidos, quando começam a dizer disparates não há quem os segure.

Sim, srs. jornalistas; se querem informar têm de perceber que a esquerda perdeu as eleições e, já agora, que o desemprego na Argentina de Milei diminuiu, que a inflação desceu e que a pobreza decresceu. Habituem-se à ideia.

Na verdade, já é tempo e mais que tempo de os eleitores deixarem de ser cavalgados por uma corja de aldrabões e ignorantes que os querem convencer que são os únicos que defendem os «valores de Abril», e que sem eles virá o dilúvio «fascista».

Por outro lado, os «valores de Abril» são apenas aqueles que os portugueses quiserem que eles sejam através da eleição dos seus legítimos representantes em condições plenamente democráticas e livres como temos hoje. Aqueles valores não são monopólio de ninguém, muito menos de uns militares tarimbeiros já a caminho do eterno repouso, nem de uns urbano-depressivos pequeno-burgueses radicais arvorados a enragés. Todos estamos gratos ao movimento dos capitães que derrubou o regime do corporativismo autoritário de Salazar/Caetano e abriu a porta, com alguns sobressaltos, à democracia política plena que hoje temos. Mas foi isso; abriu a porta, não a fechou à medida da cabeça de uns tantos serôdios tarimbeiros.

E não há valores eternos porque estão sujeitos a uma evolução histórica com o passar das gerações e das conjunturas, o que é natural. Numa democracia civilizada e não militarizada é assim.

Vale a pena sugerir aos jornalistas adeptos da extrema-esquerda que pensem. É que está cientificamente provado que puxar pela cabeça não faz mal à saúde. Experimentem. Nem dói.