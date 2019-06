Em 2018 Portugal atingiu o equilíbrio orçamental, concluindo o processo de consolidação iniciado em 2010. Independentemente da qualidade do ajustamento (que nos últimos anos me parece bastante questionável), é um facto que conseguimos eliminar o défice orçamental (excluindo efeitos temporários). Agora que a receita e a despesa estão finalmente alinhadas (em ~43% do PIB), é ainda mais importante discutir a sua composição. Assumindo que o nível de despesa é o adequado (o que discordo), qual será o tipo de impostos mais eficientes para a financiar?

Importa começar por desfazer um mito frequentemente citado: “os impostos em Portugal são elevados”. Os dados da Comissão Europeia (Taxation Trends 2019) permitem uma análise objetiva: a carga fiscal na União Europeia alcança os 39,0% do PIB enquanto em Portugal fica-se pelos 34,4%, colocando-nos a meio da tabela (16º em 28 países). O que nos leva então a ter esta percepção errada? Julgo que tal se explica por uma distribuição muito desigual da carga fiscal pelos contribuintes. De seguida foco a análise nos impostos sobre o trabalho e consumo, que representam ~80% da receita fiscal (tanto em Portugal como na UE), deixando de lado os impostos sobre o capital e património.

Comecemos pela carga fiscal sobre o trabalho, que inclui impostos e contribuições do empregado e do empregador para a Segurança Social (isto porque equivale a rendimento recebido, caso não fosse coletado pelo Estado). Mais uma vez, a comparação Europeia é interessante: em 28 países, estamos na 18ª posição quanto ao seu peso no PIB (14,5%). Mas ao analisar a taxa implícita paga em média pelos contribuintes (~29%), Portugal baixa para número 24, havendo apenas 4 países com impostos mais baixos.

Dados estes números, provavelmente o leitor está a perguntar-se: “como é que isto é possível, se eu pago tantos impostos?”. A resposta está na progressividade do nosso sistema fiscal: quanto maior o rendimento, maior a percentagem relativa que se paga de IRS (definida pelos vários escalões). Isto faz com que “ricos” suportem a larga maioria do imposto: cerca de 80% do imposto liquidado é suportado por apenas 20% dos contribuintes (cálculos do CFP). E entretanto responderá o leitor: “mas eu não sou rico, pertenço à classe média”. Lamento informá-lo, mas o salário médio em Portugal é de apenas 1133€ brutos (dados do Pordata). Portanto o mais provável é que seja “rico” e suporte uma taxa de imposto elevada – isto para que a maioria da população possa pouco ou quase nada pagar.

É possível comparar a progressividade do nosso sistema através um estudo recente da OCDE (Taxing Wages 2019), onde se avalia a taxa média paga em função da posição na distribuição salarial. Por exemplo, um indivíduo solteiro que ganhe o rendimento médio em Portugal, está no top 14 de impostos mais elevados (em 36 países). Mas se ganhar 67% acima da média, já sobe para a 10ª posição. E se avaliarmos a taxa marginal desse mesmo indivíduo, subimos para 6º lugar (com 58%). Quer isto dizer que se o leitor for “rico” por ter um salário bruto de 1900€ (cerca de 1500€ líquidos), e a sua empresa quiser pagar-lhe 100€ por um dia de trabalho extraordinário, 60€ vão para o Estado e apenas 40€ para si. Será que vale a pena este esforço adicional?

É assim claro que o nosso sistema fiscal é dos que mais prejudica os rendimentos mais elevados, o que levanta dois problemas fundamentais. Primeiro, como vimos, é fortemente desincentivador do trabalho, numa franja de pessoas que tipicamente desempenham tarefas de maior valor acrescentado. Segundo, aumenta o risco de deslocalização internacional destes recursos (que por natureza já são mais móveis): o leitor terá mais facilidade do que um operário fabril em deslocar-se para o Espanha onde, além de maiores oportunidades profissionais, consegue usufruir de taxas de imposto mais reduzidas. Não é por acaso que a atração de talento para Portugal seja através de incentivos em sede de IRS.

Passemos aos impostos sobre o consumo, nos quais o IVA representa a maior fração. Mais uma vez a nossa percepção é provavelmente errada. É certo que apenas 5 países europeus têm uma taxa superior aos nossos 23%. No entanto, a nossa taxa implícita de imposto (incluindo álcool, tabaco e energia) fica-se pelos 18.6%, a 8ª mais baixa da UE. Tal explica-se pelo alargado número de bens e serviços sujeitos à taxa de reduzida de 6% (ex: produtos alimentares) ou ainda à taxa intermédia de 13% (ex: restauração). A opção por uma fiscalidade relativamente mais baixa sobre o consumo é particularmente errada, uma vez que a literatura económica amplamente prova que estes impostos são menos prejudiciais ao crescimento económico do que a taxação do trabalho.

Portugal deve portanto caminhar no sentido de recompor a sua base fiscal (a par da simplificação do sistema e do aumento da fiscalização). Primeiro, reduzir os impostos sobre o trabalho, através da diminuição de escalões e redução substancial das taxas sobre os rendimentos mais elevados. Esta medida pode ser financiada através do aumento dos impostos sobre o consumo, eliminando a taxa intermédia e restringindo ao máximo o número de bens e serviços sujeito à taxa reduzida. Só assim é possível criar um sistema fiscal que promova o crescimento económico, através da atração/retenção de recursos humanos qualificados, incentivo ao trabalho, e aumento da poupança.

Tiago Espinhaço Gomes tem 32 anos e é consultor de serviços financeiros na Oliver Wyman desde 2016. Anteriormente foi economista no Conselho das Finanças Públicas (2013-2016), assessor do ministro das Finanças durante o programa de ajustamento económico (2011-2013), e consultor de gestão na McKinsey & Company (2009-2011). É licenciado em Economia pela Faculdade Economia do Porto.

O artigo representa, portanto, a opinião pessoal do autor enquadrada nos valores da Comunidade dos Global Shapers, ainda que de forma não vinculativa.

