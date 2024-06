A Europa desempenha um papel crucial nas nossas vidas em várias dimensões: económica, social, política e cultural. Para os jovens, essa relação é especialmente significativa, dado que representam o futuro do continente. Nos últimos tempos, no entanto, temos testemunhado um aumento alarmante no apoio a extremismos, mesmo entre uma geração com acesso a uma quantidade sem precedentes de informação. Este artigo examina as razões por trás deste fenómeno, a importância da participação política dos jovens e como podem assumir a responsabilidade de moldar o futuro da Europa.

A União Europeia e os Jovens

A União Europeia (UE) tem uma influência profunda no dia-a-dia dos jovens. Programas como o Erasmus+ oferecem oportunidades de intercâmbio cultural e educativo, promovendo uma identidade europeia partilhada. A liberdade de circulação dentro do espaço Schengen permite aos jovens estudar, trabalhar e viajar facilmente entre os países membros, enriquecendo as suas experiências e ampliando as suas perspetivas.

Estas iniciativas não só expandem os horizontes culturais e académicos dos jovens, mas também promovem uma maior compreensão e tolerância entre diferentes culturas. A interação com colegas de outros países proporciona uma experiência enriquecedora difícil de obter de outra forma. Além disso, a UE promove políticas que têm um impacto direto na vida dos jovens, como iniciativas para combater o desemprego juvenil e programas de formação profissional. A integração europeia também facilita a cooperação em áreas como a ciência e a tecnologia, criando um ambiente propício para a inovação e o desenvolvimento.

O Desencanto e a Ascensão do Extremismo

Apesar dos benefícios proporcionados pela integração europeia, muitos jovens sentem-se desiludidos com o status quo. A desconfiança nas instituições políticas, a crise económica e a falta de oportunidades são fatores que levam alguns a apoiar movimentos extremistas. A sensação de que as suas vozes não são ouvidas e de que os problemas sociais e económicos não são abordados de forma eficaz cria um terreno fértil para o radicalismo.

O apoio a extremismos entre os jovens pode ser visto como uma forma de protesto contra um sistema que percebem como injusto e ineficaz. Este fenómeno não é exclusivo da Europa; em todo o mundo, muitos jovens sentem-se desencantados com as instituições tradicionais. A sensação de impotência e a frustração com a falta de mudanças tangíveis podem levar à adoção de posições mais radicais como uma forma de exigir atenção e ação. No entanto, esta tendência é perigosa, pois pode levar à polarização e ao enfraquecimento das democracias liberais que são a base da UE. O extremismo, seja de direita ou de esquerda, tende a simplificar questões complexas e a oferecer soluções ilusoriamente fáceis, o que pode ser atraente para jovens que procuram respostas rápidas e claras em tempos de incerteza.

A Importância da Participação Política

Para combater esta desilusão e canalizar a energia dos jovens para mudanças positivas, é crucial aumentar a sua participação política. A participação não se resume apenas ao voto; envolve também a participação em debates políticos, em organizações juvenis e em movimentos sociais. A participação ativa é essencial para a renovação democrática e para garantir que as políticas públicas reflitam as necessidades e aspirações dos cidadãos.

Estudos mostram que os jovens estão interessados em questões políticas, mas muitas vezes sentem que os canais tradicionais de participação não são eficazes. A criação de plataformas que facilitem a participação dos jovens tem vindo a crescer, dou destaque às seguintes organizações e comunidades que têm vindo a ajudar a envolver mais jovens no processo democrático nacional e europeu.

Unidos.eu: Uma comunidade da qual faço parte e apoio profundamente, defende que a união entre os cidadãos europeus é crucial para promover valores comuns para a construção do futuro da Europa. Todos os que têm interesse em participar poderão inscrever-se através do site. @__unidos.eu

BETA Portugal: É uma associação portuguesa que visa simular as políticas europeias entre os jovens através de eventos como o MEU (Model European Union). O próximo evento será em meados de setembro. @betaportugal.official

Política Factual EUPT: Um projeto recente fundado por José Cordeiro (Engenheiro Informático). Tem como objetivo aproximar os portugueses das moções tomadas no Parlamento Europeu, dando a conhecer o que é votado e como essencialmente os Eurodeputados Portugueses votam nesses mesmos assuntos. @politicafactualeu_pt

Praça do Luxemburgo: Poderá não ser novidade para alguns, mas esta organização foi destacada para o Prémio Europeu Carlos Magno. Leva o debate sobre políticas europeias às praças de Portugal, onde o debate é elaborado de forma informal e descontraída, de forma a descomplicar as políticas debatidas no Parlamento Europeu. @pracadoluxemburgo

Os 230: Um projeto que tem vindo a ganhar visibilidade pela sua consistência e determinação sobre a presença de Portugal na UE, especialmente os jovens e cidadãos comuns. Cito Francisco Cordeiro Araújo, fundador do movimento cívico: “Os jovens sabem que um Portugal na União Europeia, é um Portugal também com uma voz mais ativa, que consegue estar a par de assuntos globais e ter a sua palavra”. @os230.pt

Além disso, o uso de tecnologias digitais pode ser uma ferramenta poderosa para mobilizar a juventude. As redes sociais, por exemplo, têm-se mostrado eficazes para organizar campanhas e movimentos, permitindo uma participação mais acessível e imediata.

A Educação Cívica e a Cidadania Ativa

A participação dos jovens em organizações políticas e em debates é fundamental para a saúde das democracias. Eles trazem novas perspetivas e podem ser agentes de mudança, questionando práticas estabelecidas e propondo soluções inovadoras. A educação cívica desempenha um papel crucial neste contexto, ajudando os jovens a compreenderem o funcionamento das instituições políticas e a importância da sua participação ativa. Através de uma educação cívica robusta, os jovens podem adquirir as habilidades necessárias para se envolverem de forma eficaz e responsável na vida pública.

Os jovens têm a responsabilidade de se envolverem no processo político e de ajudarem a moldar o futuro da Europa. Como cidadãos europeus, devem utilizar a sua voz para influenciar as políticas que afetam as suas vidas. A educação cívica e a promoção de um espírito crítico são essenciais para que os jovens compreendam a importância da sua participação e se sintam capacitados para fazer a diferença. A cidadania ativa é um pilar fundamental para a democracia e para a construção de sociedades mais justas e inclusivas.

O Papel dos Jovens na União Europeia

Eu, como jovem mulher que domina várias línguas europeias, vejo-me mais do que uma cidadã portuguesa; considero-me uma cidadã da Europa. Esta visão alargada permite-me apreciar a diversidade e a riqueza cultural do continente. Por isso, reconheço a importância de participar ativamente na vida política para proteger e promover os valores democráticos e a coesão social. Ser uma cidadã europeia significa estar comprometida com os princípios de solidariedade, democracia e respeito pelos direitos humanos, que são os alicerces da União Europeia.

É imperativo que os jovens se sintam ouvidos e valorizados nas suas comunidades e na Europa em geral. Através do envolvimento ativo, podemos combater o extremismo e contribuir para um futuro mais justo e próspero. A UE deve continuar a promover políticas inclusivas e a criar oportunidades para que os jovens participem de forma significativa nos processos democráticos. Todos ganhamos com uma Europa mais forte e unida.

Os jovens são o futuro da Europa e, como tal, devem assumir a responsabilidade de moldar o seu destino. Através da participação política ativa, da educação cívica e do compromisso com os valores democráticos, podem assegurar que a Europa continue a ser um farol de esperança e prosperidade para as gerações vindouras.