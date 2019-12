Como sabemos, cada vez mais os adultos estão a perder o interesse pela política, tendo até algum desprezo pelas polémicas causadas. É compreensível, porque cada vez mais os políticos mostram que nem sempre merecem a confiança da população portuguesa. É preciso que os políticos se centrem mais em Portugal do que em si próprios.

Todos ouvimos diariamente uma série de promessas políticas, nos diferentes meios de comunicação social, que não chegam sequer a ser realizadas. Torna-se urgente fazer as coisas de maneira diferente e restabelecer a confiança dos portugueses.

Neste momento, numa análise resumida, o que vejo é uma desconfiança generalizada e a falta de fé nos políticos, pelos mais diversos motivos, sendo que saliento os seguintes:

Corrupção.

Propostas que não são cumpridas.

Alta carga fiscal.

Estas para mim são as inconsistências mais comuns quando se pensa atualmente na classe política.

Esta desacreditação obviamente contagia os jovens. Muito poucos entre nós acreditam que a classe política é necessária, que é importante termos sentido cívico porque só se cada um der um pouco de si conseguimos organizar e tornar possível uma vida pacífica em sociedade. Precisamos de garantir que os jovens têm esperança e acreditam que só se forem uma parte ativa na sociedade serão uma verdadeira esperança para Portugal.

Agora a pergunta é: porque é que chegámos a este ponto? Será por causa dos pais, que não fomentam a participação política, porque não reconhecem valor… e entendem que os filhos podem ter desilusões?… Será pela falta de incentivo e consciencialização nas escolas desta necessidade? Será porque foram criados mais partidos em Portugal do que alunos numa turma de 5º ano (em média 12-14)?

As perguntas poderiam encher páginas, mas a verdade é que não procuramos perguntas mas sim respostas, e respostas reais e pragmáticas sem utopias.

Para mim, temos várias ações possíveis para mitigar estas problemáticas:

Os estabelecimentos de ensino podem e devem incentivar o debate de ideias e ideologias, sobre temas que quebrem as barreiras e liguem a atualidade aos jovens.

Os próprios partidos políticos devem criar programas específicos para fomentar o interesse massivo dos jovens e a sua clara compreensão dos seus princípios.

O Governo poderia também criar mais programas para incentivar a difusão do trabalho político, e a necessidade da sua existência, tudo isto poderia ser visto como uma difusão cultural, porque no fundo tudo está ligado!

Temos o exemplo de algumas escolas, que não possuem associações de estudantes, quando seria importante que existisse sempre um núcleo de estudantes com intervenção efetiva nas escolas, pois esta intervenção também é intervenção política. No fundo, para mim os grandes trunfos de consciencialização política deverão ser as famílias, as escolas, os partidos políticos e o governo.

Parece-me inadmissível que neste momento, os jovens entre os 14-18 anos não saibam nada sobre política, nem, de uma forma geral tenham qualquer curiosidade/interesse sobre o tema. Seria ideal termos um movimento massivo que utilizando os canais atuais de interesse dos jovens fomentasse a divulgação cultural e a consciencialização social. Eu estou completamente a favor da modernização do ensino e do aumento do interesse nos jovens pela cultura e pela política.

Resumindo, é essencial a modernização do ensino em Portugal e a inserção dos jovens na cultura. Está na hora de abrirmos os olhos e mudar o rumo de Portugal. Só juntos, é que vamos tornar isso possível.