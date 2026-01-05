A ideia de que os jovens estão afastados da política repete-se quase automaticamente em debates públicos, campanhas eleitorais e comentários mediáticos. Abstenção elevada, desconfiança nas instituições e críticas ao sistema são frequentemente interpretadas como sinais de apatia. No entanto, esta leitura é simplista e, à luz dos dados, enganadora.

Um estudo recente sobre o impacto do marketing político nas redes sociais no comportamento eleitoral dos jovens portugueses mostra que o problema não é a falta de interesse político, mas a exigência. Os jovens não se afastaram da democracia; afastaram-se de uma certa forma de fazer política.

A investigação, desenvolvida no âmbito de uma dissertação de mestrado e recentemente publicada no Journal of Political Marketing, analisou fatores como envolvimento político, perceção de legitimidade, autenticidade da comunicação política e hábitos de voto. Os resultados revelam um padrão claro: apesar de avaliações críticas sobre o funcionamento das instituições, mais de 90% dos jovens inquiridos afirmam votar habitualmente. O voto continua a ser valorizado enquanto dever cívico, mesmo num contexto de desconfiança em relação aos atores políticos.

Interesse existe – mas não é acrítico

Contrariamente ao estereótipo dominante, os jovens acompanham a política. Fazem-no, no entanto, de forma diferente das gerações anteriores. Quase todos utilizam redes sociais diariamente, sobretudo Instagram e TikTok, plataformas que se tornaram os principais canais de contacto com conteúdos políticos.

Este consumo não significa exposição passiva ou acrítica. Pelo contrário, o envolvimento político online tende a ser moderado e predominantemente discreto: ler conteúdos políticos, acompanhar debates e partilhar informação em círculos privados são práticas comuns, enquanto que ações mais públicas – como publicar opiniões políticas ou interpelar diretamente políticos – são pouco frequentes.

Este tipo de participação silenciosa é frequentemente confundido com desinteresse. Na realidade, reflete cautela, seletividade e uma rejeição consciente de formas de participação mais visíveis, mas também mais superficiais.

Desconfiança não é desmobilização

Outro dado relevante prende-se com a perceção de legitimidade política. Os jovens expressam avaliações críticas em relação à eficácia das instituições e das soluções políticas apresentadas. No entanto, esta desconfiança não conduz automaticamente ao afastamento da política.

Em muitos casos, coexistem baixos níveis de legitimidade percebida com acompanhamento atento da atualidade política. Não por entusiasmo, mas por vigilância. Os jovens observam, comparam e questionam – e penalizam rapidamente incoerências entre discurso e prática.

Esta postura ajuda a explicar porque estratégias de comunicação política excessivamente encenadas falham junto deste público. Não porque os jovens rejeitem a política, mas porque rejeitam comunicações percebidas como artificiais, instrumentais ou pouco transparentes.

A exigência como sinal de maturidade democrática

Ser exigente não é ser apático. Pelo contrário, é um sinal de maturidade democrática. Os jovens esperam coerência, transparência e respeito pela sua inteligência enquanto eleitores. Não se deixam convencer por fórmulas repetidas nem por campanhas desenhadas exclusivamente para gerar visibilidade nas redes sociais.

Os dados sugerem que a intenção de voto está associada a níveis mais elevados de envolvimento político e à perceção de que o voto continua a ter valor cívico e social. A exigência dos jovens não é por políticos irrepreensíveis, mas por políticos credíveis.

Repensar a narrativa sobre a juventude

Continuar a rotular os jovens como desinteressados da política é um erro estratégico. Essa narrativa ignora a evidência empírica e afasta ainda mais uma geração que quer ser ouvida, não instrumentalizada.

Se queremos uma democracia mais participativa, talvez o primeiro passo seja reconhecer que os jovens não se afastaram da política – afastaram-se da política que lhes é apresentada. E isso diz mais sobre quem comunica do que sobre quem recebe.