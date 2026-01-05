A ideia de que os jovens estão afastados da política repete-se quase  automaticamente em debates públicos, campanhas eleitorais e comentários  mediáticos. Abstenção elevada, desconfiança nas instituições e críticas ao  sistema são frequentemente interpretadas como sinais de apatia. No entanto,  esta leitura é simplista e, à luz dos dados, enganadora.

Um estudo recente sobre o impacto do marketing político nas redes sociais no  comportamento eleitoral dos jovens portugueses mostra que o problema não é a  falta de interesse político, mas a exigência. Os jovens não se afastaram da  democracia; afastaram-se de uma certa forma de fazer política.

A investigação, desenvolvida no âmbito de uma dissertação de mestrado e  recentemente publicada no Journal of Political Marketing, analisou fatores como  envolvimento político, perceção de legitimidade, autenticidade da comunicação  política e hábitos de voto. Os resultados revelam um padrão claro: apesar de  avaliações críticas sobre o funcionamento das instituições, mais de 90% dos  jovens inquiridos afirmam votar habitualmente. O voto continua a ser valorizado  enquanto dever cívico, mesmo num contexto de desconfiança em relação aos  atores políticos.

Interesse existe – mas não é acrítico 

Contrariamente ao estereótipo dominante, os jovens acompanham a política.  Fazem-no, no entanto, de forma diferente das gerações anteriores. Quase todos  utilizam redes sociais diariamente, sobretudo Instagram e TikTok, plataformas que  se tornaram os principais canais de contacto com conteúdos políticos.

Este consumo não significa exposição passiva ou acrítica. Pelo contrário, o  envolvimento político online tende a ser moderado e predominantemente  discreto: ler conteúdos políticos, acompanhar debates e partilhar informação em  círculos privados são práticas comuns, enquanto que ações mais públicas – como  publicar opiniões políticas ou interpelar diretamente políticos – são pouco  frequentes.

Este tipo de participação silenciosa é frequentemente confundido com  desinteresse. Na realidade, reflete cautela, seletividade e uma rejeição consciente  de formas de participação mais visíveis, mas também mais superficiais.

Desconfiança não é desmobilização 

Outro dado relevante prende-se com a perceção de legitimidade política. Os  jovens expressam avaliações críticas em relação à eficácia das instituições e das  soluções políticas apresentadas. No entanto, esta desconfiança não conduz  automaticamente ao afastamento da política.

Em muitos casos, coexistem baixos níveis de legitimidade percebida com  acompanhamento atento da atualidade política. Não por entusiasmo, mas por  vigilância. Os jovens observam, comparam e questionam – e penalizam  rapidamente incoerências entre discurso e prática.

Esta postura ajuda a explicar porque estratégias de comunicação política  excessivamente encenadas falham junto deste público. Não porque os jovens  rejeitem a política, mas porque rejeitam comunicações percebidas como  artificiais, instrumentais ou pouco transparentes.

A exigência como sinal de maturidade democrática 

Ser exigente não é ser apático. Pelo contrário, é um sinal de maturidade  democrática. Os jovens esperam coerência, transparência e respeito pela sua  inteligência enquanto eleitores. Não se deixam convencer por fórmulas repetidas  nem por campanhas desenhadas exclusivamente para gerar visibilidade nas redes  sociais.

Os dados sugerem que a intenção de voto está associada a níveis mais elevados  de envolvimento político e à perceção de que o voto continua a ter valor cívico e  social. A exigência dos jovens não é por políticos irrepreensíveis, mas por políticos  credíveis.

Repensar a narrativa sobre a juventude 

Continuar a rotular os jovens como desinteressados da política é um erro  estratégico. Essa narrativa ignora a evidência empírica e afasta ainda mais uma  geração que quer ser ouvida, não instrumentalizada.

Se queremos uma democracia mais participativa, talvez o primeiro passo seja  reconhecer que os jovens não se afastaram da política – afastaram-se da  política que lhes é apresentada. E isso diz mais sobre quem comunica do que  sobre quem recebe.