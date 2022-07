Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Eles têm a vida deles” é a “fórmula” mais ou menos banal para muitos pais descreverem a vida dos filhos, quando eles crescem. Não deixam de ser filhos, claro. Não deixam de trocar mensagens ou de fazerem telefonemas pontuais aos pais, obviamente. E não deixam de se encontrar com eles, com a frequência possível. Mas os filhos quando crescem, regra geral, afastam-se. Deixam de ser tão atenciosos e tão cuidadosos. Protege-os uma outra “fórmula” com que se justificam alguns distanciamentos que se vão aprofundando: “ele (ou ela) trabalha muito…”. Mas “se for precisa alguma coisa eu sei que posso contar com eles” completa o círculo com que se almofadam as reticências que se possam ter para com os bons filhos. Crescidos.

