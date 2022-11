“O Gulag da fase madura assentava em comida e privação de comida. É esclarecedor que a história do comunismo esteja sempre remeter-nos para isto: escassez ou ausência de alimentos”

Martin Amis, “Koba, o Terrível” (pág. 76)

1 E de repente, o Partido Comunista Português (PCP) informou o país de que pretende mudar de líder através de um comunicado à imprensa emitido às 21h deste sábado. A suposta transparência do PCP vai ao ponto de disponibilizar uma extensa biografia do nome proposto para suceder a Jerónimo de Sousa como secretário-geral: Paulo Raimundo.

E de repente os écrâns dos nossos canais de informação foram invadidos por especialistas políticos, profundos conhecedores da história do PCP. Durante horas, os portugueses levaram uma verdadeira lição sobre o facto extraordinário que é o PCP mudar de líder, sobre o funcionamento basista do PCP e, acima de tudo, a importância do PCP para a democracia portuguesa.

