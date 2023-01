Devo a uma entrevista de Vasco Pulido Valente ao Público, em 2018, a leitura de Elena Ferrante: “Devia ser uma leitura obrigatória para todos os europeístas. A União Europeia hoje é um veneno e vai acabar.” Quatro anos depois, o europeísmo parece estar, felizmente, cada vez mais fora de moda, mas a tetralogia de Ferrante continua a valer a pena: não é apenas o retrato sociológico de Nápoles e de Itália que ali encontramos, é também a história da Europa do século XX. Enquanto nos distraímos com as aventuras de Elena Greco e Lila Cerullo, é quase com surpresa que nos apercebemos de como a sociedade europeia mudou tão rapidamente e tão profundamente. Foram as circunstâncias de vida dos mais pobres, o crescimento do estado e das suas funções sociais, as condições sanitárias e laborais, o modo como a família se organiza e os papéis sociais do casal, a autoridade masculina e a violência sobre mulheres e crianças, as desigualdades sociais que davam sentido ao mundo.

Essas mudanças encontram-se simbolizadas no momento que dá forma à narrativa de Ferrante: depois do ensino primário, Elena continua os seus estudos, enquanto Lila, de uma família mais pobre de sapateiros, tem de trabalhar com o pai. É esta diferente sorte que determina o futuro das duas amigas: a escola representa a possibilidade de sair do mundo de pobreza, violência, casamentos infelizes, filhos e lides domésticas que conhecem. Os estudos e, em particular, a universidade significam emancipação, liberdade, uma vida melhor. Elena sai do bairro onde nasceu e deixa, depois, Nápoles; estuda na universidade, torna-se escritora. Liberta-se do velho mundo.

É importante notar como essa emancipação se traduz numa dimensão linguística: no bairro fala-se o napolitano, com violência, de forma ríspida, aos gritos. Sair do bairro é também sair desta linguagem e usar o italiano, pronunciar claramente as palavras, comunicar com gentileza. Regressar à família, nas férias ou no final do curso, é regressar a um mundo que se expressa de modo diferente e no qual Elena deixa de se sentir confortável.

Encontramos o mesmo sentimento em Annie Ernaux, num livro republicado muito recentemente entre nós: Um lugar ao sol, seguido de Uma mulher. Recuperando a memória e a história dos pais, Ernaux recorda o esforço feito para que ela estudasse, tivesse uma vida melhor, fosse feliz:

