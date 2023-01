Devo a António Guerreiro o conhecimento de Édouard Louis, de acordo com o princípio das cerejas que regula o mundo dos livros: Guerreiro fala de Geoffroy de Lagasnerie, e do seu ensaio O meu corpo, este desejo, esta lei, e de Lagasnerie refere Édouard Louis, que remete, por sua vez, para Didier Eribon e o seu Regresso a Reims.

Édouard Louis é o nome adotado por Eddy Bellegueule, um jovem escritor francês (nasceu em 1992) que descreve o contexto social de pobreza em que cresceu, no norte de França, em Para acabar de vez com Eddy Bellegueule. O registo autobiográfico dos seus textos faz imediatamente recordar Annie Ernaux, com o mesmo espírito de emancipação social e o mesmo sentimento de deslocação familiar, apesar de Édouard Louis pertencer a uma geração muito diferente.

Se Elena Ferrante e Ernaux retratam a possibilidade de uma emancipação feminina – a hipótese de, através dos estudos, poderem escapar à lógica social que condicionava os papéis da mulher –, já o que move Édouard Louis é a sua homossexualidade: “O facto de gostar de rapazes transformava toda a minha relação com o mundo, levava a identificar-me com valores que não eram os da minha família.” Esses valores familiares eram aqueles que resultavam da classe operária e, por isso, a sua desadaptação decorria do facto de o mundo operário assentar em valores de masculinidade que não lhe permitiam viver o próprio corpo:

“Descubro –

uma coisa que já suspeitava

que me tinha atravessado o espírito.

Aqui os rapazes beijam-se para dizerem bom dia, não apertam a mão

Trazem sacos de couro

Têm maneiras delicadas

Todos teriam podido ser tratados como paneleiros na escola

Os burgueses não usam os corpos da mesma maneira

Não definem a virilidade como o meu pai, como os homens da fábrica”

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.