Vivo um dos tempos mais felizes da minha vida porque os nossos rapazes estão a preparar-se para o baptismo. Como não será novidade para muitos, os baptistas só baptizam pessoas que dizem que querem ser baptizadas. De parte ficam, por isso, bebés. Esta convicção torna o nosso baptismo colado às palavras ditas pelos que o desejam. Não conseguimos separar a água do baptismo do discurso necessário por quem nela se molhar. Talvez por isto, os baptistas usam muita água para se baptizarem e, com frequência, muitas palavras para todo esse processo.

Os nossos rapazes escrevem agora os seus testemunhos. O que são esses testemunhos? Eles são pequenos discursos que contam a razão de cada candidato se querer baptizar. Nesses discursos existe sempre uma história, naturalmente pessoal, em que cada um articula um antes e um depois, dividido por Jesus. O antes é o tempo em que admitimos não só a nossa distância, mas mesmo a nossa inimizade com Deus. Num testemunho baptista não faz sentido falar de Deus como uma pessoa que vimos sempre com bons olhos porque isso anularia o melhor que nos aconteceu através do arrependimento.

O tempo depois é aquele que existe quando encontramos Jesus. Não sabemos encontrar Cristo sem ser pelo arrependimento porque o arrependimento é o primeiro fruto da fé, segunda a nossa leitura obsessiva da Bíblia. Logo, um testemunho implica sempre estes dois actos de Antes de Cristo e Depois de Cristo, que revelam o candidato ao baptismo como alguém que passou da inimizade para o amor a Deus. Sei que são conceitos exigentes, estes como o da inimizade. E que podem até soar forçados pensando no facto de que, por exemplo, o nosso rapaz mais novo ainda nem treze anos tem.

Mas a verdade é que, sem a admissão do errado no estado antes de confessar Cristo, o baptismo perde a sua força. O baptismo só tem a força de um princípio quando há uma vida nova que efectivamente rejeita outra anterior. E escrever um testemunho para o baptismo é sempre assumir essa história dentro da nossa, tenhamos 12 ou 92 anos. Isso significa também que para a pessoa se baptizar tem de cultivar uma consciência robusta do mal dentro de si, algo que hoje é visto como doentio. Mas, lá está, só pessoas minimamente doentias podem fascinar-se pela ideia de, ao tomarem um banho à frente das outras, terem uma vida melhor.

