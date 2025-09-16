Em 2024, Portugal registou 114 acidentes de trabalho mortais e 417 acidentes graves, segundo dados da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT). Em média, mais de um acidente grave por dia, um número que, por si só, deveria ser suficiente para travar qualquer tipo de complacência. Por detrás destas estatísticas estão vidas interrompidas, famílias marcadas e trajetórias profissionais brutalmente cortadas. São dados que não podem, nem devem, ser normalizados.

Entre os setores mais expostos a estes riscos estão os armazéns e os centros de distribuição. Locais onde a pressão pela rapidez e pela eficiência é intensa, e onde, muitas vezes, os perigos tornam-se invisíveis aos olhos habituados à rotina. Empilhadores que circulam a escassos centímetros dos operadores, prateleiras sobrecarregadas, zonas sem sinalização adequada ou equipamentos usados sem formação necessária são episódios que se repetem dia após dia.

É precisamente nesta normalização do risco que reside o maior perigo. Aquilo que deveria ser exceção passa a ser regra, até que ocorre um acidente que poderia ter sido evitado.

As principais causas de acidentes nestes contextos são amplamente conhecidas: quedas de altura, má utilização de empilhadores, armazenamento deficiente, falhas na comunicação e excesso de confiança nas tarefas diárias. Ainda assim, continuam a ser muitas vezes desvalorizadas ou tratadas com leviandade, mesmo quando as consequências são graves e evitáveis.

As consequências vão muito além da dimensão física. Um acidente pode deixar marcas profundas na saúde mental dos trabalhadores, gerar custos avultados para as empresas, quebrar a confiança entre equipas e comprometer a reputação de uma organização. Cada incidente transporta consigo uma perda humana que nenhuma estatística consegue traduzir. A questão é: o que estamos, de facto, a fazer para mudar este cenário? Basta cumprir a lei? Basta esperar que “não aconteça aqui”? A resposta é clara: não.

Criar ambientes seguros passa por investir, sim, mas acima de tudo por liderar com o exemplo. Para isso é essencial apostar numa formação prática, contínua e personalizada, tecnologias de apoio à segurança, inspeções rigorosas e, sobretudo, uma cultura de prevenção ativa e participativa.

Muitos dos erros mais frequentes nos armazéns, como circular com empilhadores em excesso de velocidade, empilhar cargas de forma instável, ignorar regras de segurança, improvisar manobras, adiar manutenções ou trabalhar em pisos irregulares, têm origem na falta de formação adequada. A segurança não pode ser apenas um manual no armário ou um cartaz na parede. Tem de ser vivida, questionada e melhorada todos os dias.

Além da componente humana, a adoção de tecnologias é um fator cada vez mais relevante na mitigação de riscos. Soluções como sensores de proximidade, corredores inteligentes e sistemas de alerta têm sido implementadas por empresas que integram a segurança como parte da inovação operacional. Estas práticas não substituem a atenção constante nem a vigilância, mas reforçam a prevenção e ajudam a reduzir riscos.

Felizmente, já existem empresas que seguem este caminho. Mas estas práticas ainda não são, infelizmente, a norma. Segurança não é custo. É investimento no ativo mais valioso de qualquer operação: as pessoas. Se os números de 2024 assustam, que sejam um sinal de alerta e não mais uma estatística esquecida.

A mudança está nas nossas mãos. E, para quem lidera equipas, operações e decisões neste setor, essa responsabilidade é ainda maior. Cabe-nos não apenas identificar os riscos, mas agir sobre eles, com coragem, consistência e visão. Porque proteger as pessoas é garantir a continuidade e a integridade de qualquer operação.