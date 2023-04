Um poeta escreveu um poema em que imagina uma estátua grega (um torso de Apolo) a dizer coisas aos seus leitores, nomeadamente a dar-lhes certos recados: “Tens,” diz a estátua, “de mudar a tua vida.” Esta frase não é entendida como um exemplo do comportamento das estátuas mas como uma teoria sobre toda a arte. A teoria é simples: a arte serve para nos dar recados; é por isso que é um costume relevante da nossa espécie, que importa tornar familiar a todos, preservar, e tornar objecto de conversa.

Em boa verdade a teoria não é apenas a de que a arte serve para nos dar recados, mas a de que a arte nos dá recados importantes. Quando alguém me comunica que tenho de mudar a minha vida, ou mesmo quando, mais modestamente, me diz que tenho de mudar de vida, o conteúdo destes recados parece genuinamente importante. A vida parece-nos um assunto importante, e talvez o mais importante de todos: a nossa, porque é uma coisa em que parece haver interesse; a dos outros, porque parece exprimir bem aquilo que nos interessa neles, e que os torna parecidos connosco.

Existem no entanto duas dificuldades com esta teoria. A primeira é a de que é difícil apurar o conteúdo de cada candidato a recado. A maior parte das artes, como a escultura, não usa palavras (as estátuas só falam em poemas sobre estátuas a falar); isso levanta um problema logístico, visto que as palavras são comummente e correctamente consideradas o meio mais prático de dar recados. Além disso, quando se usa palavras (como nos romances e nas canções), nem sempre as palavras se percebem bem; e na maior parte dos casos parece haver palavras a mais para recados que se poderiam resumir facilmente. Um refrão de uma canção é por definição repetido: se a canção fosse um recado teria bastado uma vez. Um romance de quatrocentas páginas parece um meio desproporcionado para nos informarem de que o amor é incerto. Admitindo que se quisesse dar um recado desses, a frase ‘O amor é incerto’ bastaria.

