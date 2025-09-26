Reformar a Administração Pública não é apenas urgente: é existencial. O país arrasta uma máquina pesada, cara e lenta, que consome recursos colossais e, acima de tudo, trava o desenvolvimento do país. Após a entrevista à RTP do Ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, fica claro que o Governo decidiu atacar o problema com uma estratégia que, em vez de corrigir vícios antigos, arrisca criar outros novos (ou novas variantes de antigos?).

A reforma da Administração Pública parece estar refém de uma antiga catequese pois os sete pecados são (mesmo) capitais e pouco farão por quem mais devia servir: os cidadãos. Mas o que impressiona mais nesta lista é a “luxúria política” de tentar agradar a todos ao mesmo tempo, sendo precisamente aí que qualquer reforma, seja ela qual for, se perde.

Primeiro pecado: a criação de uma equipa externa e de um ministério independente que pretende ditar aos outros ministérios o que fazer. A mudança tenta-se impor de fora para dentro. Ora, quem conhece a máquina sabe: ela “devora” todos os que chegam de fora.

Segundo: acreditar que um percurso académico e político substitui experiência direta na Administração Pública. Só quem domina as suas dinâmicas internas e resistências reais tem hipótese de levar a cabo uma reforma com sucesso.

Terceiro: o tamanho do Estado. O Governo defende que não é preciso reduzir os atuais 750.000 empregados públicos. É um erro. Não apenas pelos impostos necessários para sustentar este gigante, mas pela falta de agilidade que gera. A revolução tecnológica em curso sabemos bem que vai originar cortes de 30% a 50% em muitas áreas. A redução pode e deve ser feita com pré-reformas, transferências para o privado ou programas de empreendedorismo, mas não pode ser ignorada. Isso é enganar as pessoas.

Quarto: confundir burocracia com reforma da Administração Pública. Combater a burocracia é essencial, mas é um desafio diferente. Misturar frentes só gera desfoco.

Quinto: o barulho mediático e a falta de zelo por quem trabalha na Administração Pública. Ao inflacionar expectativas, o Governo cria ansiedade, incerteza e, como reação, resistência à mudança. Reformar em silêncio é sempre mais eficaz do que governar por propaganda.

Sexto: acreditar que uma reorganização estrutural pode ser pensada em dois semestres. Quem já operou mudanças organizacionais sabe que as redefinições têm de ser rápidas, em 90 dias ou menos. Caso contrário, a organização acaba por “reformar” quem a tenta mudar.

Sétimo pecado, e, como referido, o mais capital destes: pensar que é possível agradar a todos. Não há reforma estrutural que não choque interesses instalados. O interesse público raramente coincide com o interesse das corporações.Há um erro de fundo – e profundo – que atravessa todos os outros, a ideia de que basta mexer em organogramas e em números para se reformar o Estado. Reduzir pessoal ou fundir serviços pode até ser popular no curto prazo, mas não basta. Sem redefinir processos, sem uma cultura de responsabilização (accountability), sem métricas claras de desempenho e sem apostar a sério em tecnologia, os cortes só produzem disrupção sem eficiência.

Além disso, ignorar o custo político e humano de despedimentos abruptos é arriscado. Uma reforma mal desenhada pode gerar protestos, litigância e até a paralisação de serviços essenciais. O país não pode dar-se a esse luxo.

Talvez o maior pecado seja exatamente este: tentar reformar a Administração Pública a partir de fora, sem compreender a fundo as suas resistências internas, e sem criar um plano claro de transformação sustentada. E assim, em vez de reformar a máquina, o risco é ser a própria máquina a reformar os reformadores.