Como nos contos infantis, vamos começar pelo início. Era uma vez, numa longínqua cidade da China, precisamente em Wuhan, em que foram reportados, a 31 de dezembro de 2019, os primeiros casos de Covid-19 entre a população. Os sintomas eram semelhantes a gripe sazonal, com contornos ligeiramente diferentes, mas com grave atingimento pulmonar. Infelizmente, não se tratou de um simples conto infantil, mas de uma triste realidade que abanou o mundo, provocou milhões de mortes até ao momento, destruiu famílias inteiras, deixou famílias órfãs de alguns dos seus entes queridos, mexeu profundamente na estrutura da sociedade e levou à estagnação, e até à regressão, da economia em muitos países.

Será que poderíamos ter evitado a evolução do vírus além fronteiras, podendo não ter sido declarada a pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS)? Vamos analisar os sete pecados mortais que foram responsáveis pelo não controlo da Covid-19 desde o início.

Primeiro pecado mortal

Falar hoje de Covid-19 não é difícil, porque já se passaram praticamente 18 meses desde a sua apresentação à comunidade internacional. Inicialmente, ninguém sabia nada sobre o coronavírus que nasceu em Wuhan, fabricado intencionalmente por alguns cientistas chinesesde acordo com certas teorias da conspiração criadas por razões políticas e comerciais para denegrir a imagem da China perante o mundo. Para outros cientistas, no entanto, não passou de mais uma visita do coronavírus ao planeta Terra, tal como aconteceu anos antes também na China, em 2002, dando origem ao SARS, que resultou na morte de cerca de 800 pessoas.

Esta falha na previsão sobre uma possível propagação à escala mundial foi o primeiro grande pecado mortal dos cientistas, infecciologistas, epidemiologistas e especialistas de saúde pública e da OMS.

Segundo pecado mortal

Em janeiro e fevereiro de 2020, já com os números de casos a aumentarem, não só em Wuhan, mas também noutras cidades chinesas, os países asiáticos limítrofes deveriam ter limitado a entrada de chineses oriundos das cidades cujo número de casos estavam a aumentar de forma exponencial. Por outro lado, cidades europeias e norte-americanas, com estudantes chineses daquela região a regressarem de férias, deveriam ter sido rastreados à entrada com medição de temperatura e colocados em quarentena obrigatória, precisamente para evitarem qualquer eventual propagação da doença importada da zona de origem.

Terceiro pecado mortal

Com o aumento progressivo de casos na China e noutros países, os restantes Estados dos restantes continentes deveriam ter tido a coragem política de limitar a entrada destes cidadãos. E caso o o tivessem feito, estes deveriam ter ficado sob vigilância médica apertada. A OMS não respondeu com prontidão à medida dos acontecimentos por falta de consenso entre os seus membros, nomeadamente quanto à decisão de propor medidas concretas, publicamente, aos responsáveis de saúde pública e governantes de cada país.

Quarto pecado mortal

Enquanto não surgiram testes laboratoriais disponíveis para a confirmação dos resultados de infeção pelo coronavírus, as medidas sanitárias, tão importantes numa pandemia, não foram exaustivamente explicadas aos cidadãos de todo o mundo – nem pelos governos locais, nem tão-pouco pela OMS e infecciologistas de cada país. Pelo contrário, criaram a maior confusão de que há memória em relação à utilidade do uso de máscara e da sua importância na diminuição no risco de contágio. Na falta de máscaras cirúrgicas em todo o mundo, as entidades locais de saúde pública, com o apoio na retaguarda da OMS, deveriam ter proposto com convicção à população mundial o uso da máscara social, facilmente fabricada em qualquer casa tanto em países desenvolvidos, em vias de desenvolvimento ou de fraco rendimento económico. Este pequeno gesto teria salvo muitas vidas e teria travado a propagação incontrolável e rápida do vírus pelo mundo inteiro.

Para além deste pequeno mas grande passo de medida sanitária – o uso de máscara social até estarem disponíveis para o público em geral as máscaras cirúrgicas – as autoridades de saúde deveriam ter apostado em grande na campanha de lavagem de mãos várias vezes ao dia antes de se colocar a máscara e depois de a retirar, bem como noutras ocasiões ligadas à higiene pessoal.

Quinto pecado mortal

A chegada de diversas vacinas, em dezembro, seguida do incumprimento na entrega das mesmas por parte da AstraZeneca e aliada a uma série de casos com efeitos secundários preocupantes, nomeadamente na formação de coágulos sanguíneos e mortes, criaram receios e desconfianças em relação não apenas a esta marca de vacina, mas também ao possível efeito que outras vacinas aprovadas pela Agência Europeia de Medicamentos e a FDA americana pudessem provocar – efeitos secundários indesejáveis e de risco para os cidadãos. As diferentes marcas de vacinas anti-Covid-19 entraram numa guerra de artigos científicos, cujo principal objetivo foi concluir que a eficácia da sua vacina era melhor do que as outras, que os efeitos secundários eram mínimos e que tinham o mesmo efeito sobre as diversas variantes que foram aparecendo em diversas partes do mundo. E não se podendo excluir por completo que a eficácia das vacinas existentes teria a mesma capacidade de atuação nas ditas novas variantes. Era importante que cada uma das vacinas pudesse provar ao mundo que tinha a melhor arma para combater a Covid-19 e as diferentes variantes que foram aparecendo ao longo deste ano e meio de pandemia.

O domínio da vacina no mercado internacional traria benefícios económicos incalculáveis ao fabricante e ao país. Não seria unicamente pelo prestígio em si, mas também pelo imposto cobrado pelo respetivo governo, que lucraria diretamente com o número de vendas.

Seria importante e sensato, para bem da população mundial, que os fabricantes e cientistas se sentassem à mesa e discutissem em conjunto a melhor forma de combater o vírus e reduzir a possibilidade de propagação do mesmo. Esta atitude seria a melhor prova de solidariedade entre os diferentes países envolvidos na produção de vacinas.

A OMS, com o patrocínio das Nações Unidas, continua a ter esta oportunidade única de ser o verdadeiro protagonista desta guerra biológica em que estamos a viver, contra um inimigo de tamanho nanométrico, responsável pela aniquilação de milhões de vidas em todos os continentes, afetando ricos e pobres, crianças e idosos, do género masculino ou feminino ou outro. Atinge qualquer pessoa sem exceção. Só unindo os cientistas, partilhando conhecimentos e não pensando apenas em ganhos económicos e em desfile de vaidades pessoais poderemos combater a sério este vírus e vencer esta guerra. Com comportamentos egoístas, será cada vez mais difícil vencer as pequenas batalhas que vão surgindo quase em modo constante nas notícias que recebemos diariamente, com maior relevância sobre as diversas variantes, bem como o ressurgimento de novos casos de Covid-19 em locais aparentemente controlados do ponto de vista epidemiológico.

Sexto pecado mortal

A partir do momento em que surgiram as vacinas e a população mundial começou a ser vacinada de uma forma progressiva, os países mais ricos tomaram a vanguarda na sua aplicação, com critérios discutíveis, e completamente antagónicos de país para país, em relação à seleção dos grupos prioritários. A principal discussão centrou-se na escolha dos profissionais de saúde como o primeiro grupo a ser vacinado em detrimento da população mais idosa, que, por razões óbvias, eram portadoras de doenças crónicas e défices imunitários secundários, fatores de risco para o aumento da mortalidade causada pelo vírus. Estas dúvidas deveriam ser esclarecidas e protocoladas entre os países da União Europeia, Estados Unidos, China e Rússia, todos produtores de vacinas contra a Covid-19, sob a batuta da OMS, que mais uma vez deixou que cada país escolhesse o seu próprio critério em relação ao grupo prioritário a ser vacinado.

Faltou uma voz de comando e numa guerra sem quartel, as batalhas perdem-se quando o general fica encostado à espera que tudo se resolva de forma natural, sem ter de se incomodar. É preciso ter uma estratégia de combate. Alguém com um plano válido e que tenha capacidade de juntar os principais guerreiros à volta da mesa para, em conjunto, encontrarem a melhor solução e arma contra o inimigo.

Sétimo pecado mortal

Na fase de confinamento, muitos erros foram cometidos. Em muitas situações, quando havia incumprimento por parte das pessoas, não foram aplicadas as respetivas multas de forma preventiva. As orientações das autoridades sanitárias deveriam ter sido postas em prática pelas autoridades, aplicando a lei em vigor. Infelizmente, não foram executadas de uma forma universal. Houve dualidade de critérios. Alguns polícias deixavam passar os abusos cometidos durante o controlo sanitário, outros cumpriam a lei na íntegra. Isto aconteceu não apenas em Portugal, mas também noutros países. Não foi um bom exemplo para os prevaricadores que, sendo perdoados em diversas ocasiões, não aprendiam a lição e o dever cívico de respeitar a lei e o próximo. O próprio desconfinamento, com dezenas de exceções, foi um erro grosseiro de análise, ao ponto de todos nós verificarmos que uma grande parte da população saía à rua por este ou por aquele motivo. E como raras vezes eram multados por não usarem máscara ou estarem em grupo, em número superior ao autorizado, voltavam a cometer o mesmo erro.

Também não foram sensatos certos comentários, vindos de pessoas com responsabilidades na área de saúde pública, dizendo à população que a vacinação iria reduzir o número de casos diários até deixarem de existir casos na comunidade. O que estes responsáveis deviam ter transmitido aos cidadãos, era a ideia de que mesmo com 70% da população vacinada, todas as medidas sanitárias deveriam continuar a ser cumpridas, atendendo ao aparecimento constante de novas variantes, mais contagiosas e quiçá mais resistentes às vacinas existentes.

Os governos locais e a OMS devem passar esta mensagem com rigor e determinação, não deixando qualquer dúvida sobre a contínua monitorização da Covid-19 em todo o mundo. A vacinação é, sem dúvida, a maior arma que temos neste momento, mas a qualquer momento, precisamente por causa das novas variantes, tudo poderá ser diferente. Esta guerra da população mundial contra a Covid-19 ainda não terminou. Já estivemos em desvantagem. Neste momento, temos alguma vantagem por causa das vacinas e das medidas sanitárias em vigor em todo o mundo, mas a qualquer altura pode haver uma reviravolta. Vamos ter de permanecer em alerta máximo.

Os governos de cada país, a OMS e as Nações Unidas têm o dever de zelar pela segurança de cada um de nós. Devem encontrar soluções em conjunto! Serão sempre mais fortes trabalhando em prol da população e nós, cidadãos deste mundo, sairemos beneficiados desta parceria contra a Covid-19!

Não sou nenhum profeta da desgraça como já me chamaram algumas vezes. Apenas escrevo estes artigos para chamar a atenção sobre euforias em excesso em tempo de pandemia, uma vez que ainda não está controlada, nem de longe nem de perto. Basta olharmos para a discrepância que existe em todo o mundo no que se refere à percentagem de pessoas vacinadas em cada país, nomeadamente no continente africano. Esta guerra ainda não acabou. Não vamos deixar que o coronavírus ganhe forças e procure outras armas através de novas variantes mais virulentas para atacar de novo a população mundial. É por isso que temos de continuar a unir forças, a partilhar conhecimentos e a encontrar soluções para erradicarmos o vírus e impedir qualquer tentativa de ressurgimento em força contra os humanos. Não vamos deixar que isto aconteça. Somos mais inteligentes, possuímos armas melhores e se estivermos unidos na mesma luta contra o coronavírus, a vitória final será sempre nossa.