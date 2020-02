Não estive em directo no último Prós e Contras. A minha participação nesse programa limitou-se a uma pequena intervenção filmada e gravada uns dias antes, na qual eu disse duas coisas: em primeiro lugar que havia um exagero na reactividade de várias pessoas negras, de forma que qualquer reparo que lhes seja feito é imediatamente visto e sentido como uma manifestação de racismo; afirmei, em segundo lugar, que, num cômputo geral, Portugal não é racista e que é errada a teoria muito difundida segundo a qual o país teria forçosamente de o ser por ter estado longamente envolvido no tráfico transatlântico de escravos e num império colonial. O historiador Francisco Bethencourt, que esteve em directo no Prós e Contras, não gostou dessa minha intervenção. Considerou que ela revelava “enorme insensibilidade ao fenómeno racista” e que era inaceitável por ser um “processo de branqueamento dos problemas racistas”. Seria, além disso, errada por eu (supostamente) querer “dizer que o passado é o passado e não tem qualquer reflexo no presente”.

Mas Francisco Bethencourt está a ver mal e a pensar pior. O facto de ter estado envolvido no tráfico de escravos, de ter tido um império colonial e de, em determinado momento da sua história, ter tido uma política orientada segundo ideologias e sentimentos racistas, não significa que os tenha agora. As sociedades podem arrepiar caminho, e muitas vezes fazem-no. Pense-se, por exemplo — e talvez seja esse o melhor exemplo —, nas atitudes ocidentais face à escravatura. Durante três a quatro séculos as sociedades europeias que estabeleceram colónias nas Américas estiveram profundamente envolvidas no tráfico de escravos e na exploração do trabalho de africanos em plantações, minas, etc. Mas a partir do último terço do século XVIII essas mesmas sociedades começaram a inverter a sua visão e a sua prática, no que à escravatura diz respeito. É preciso relembrar mais uma vez que foram as sociedades ocidentais que primeiro a rejeitaram e combateram. Depois da sua abolição houve outras formas de coerção e de exploração violenta do trabalho? Sim, houve. Mas também dessas práticas as sociedades ocidentais se foram demarcando e desviando. Francisco Bethencourt não vê esse lado positivo da História, ou se o vê desvaloriza-o. Já lhe fiz esse reparo em artigos a que preferiu não responder e volto a fazê-lo aqui. Bethencourt acusa-me e a outros de fazermos “branqueamentos” sem se dar conta de que é ele que faz óbvios “escurecimentos”. Não tem a visão calibrada. É uma espécie de permanente advogado de acusação do passado.

De qualquer modo, o que importa dizer e sublinhar é que não ficamos marcados para todo o sempre e de forma indelével por práticas condenáveis. Ao contrário do que Francisco Bethencourt pensa, não estou com isto a rejeitar o peso e a importância da história. Estou apenas a tentar que as pessoas olhem para um quadro mais completo, mais pleno, do que aquele que muitas vezes lhes é mostrado. É que se o tráfico de escravos é história, a sua abolição e os valores que a ela se associaram também o são. É tanto história o navio negreiro que carrega 300 escravos em Luanda como o esforço de um Sá da Bandeira para pôr fim à escravatura. É tão importante a data da chegada dos primeiros escravos negros a Lagos, como aquela em que Portugal começou efectivamente a apresar navios negreiros no mar. É tão histórica a atitude dos brancos que toleravam o comércio de homens como a dos que passaram a abominá-lo, a considerá-lo incompatível com a civilização, e a olhar os negreiros como Alexandre Herculano os olhava, isto é, como criaturas a quem se devia “negar o sal e o lume, a água e a hospitalidade” e das quais se devia fugir “como de empestados”. Francisco Bethencourt estará eventualmente esquecido de que houve gente no século XIX que escreveu nos jornais, discursou e legislou nas Cortes, ou andou nos navios de cruzeiro a combater pela libertação dos escravos negros. Isso também faz parte da nossa história e reverte e atenua o que de lamentável havia na história anterior.

E o que neste contexto é válido para Portugal é igualmente válido para muitos outros países e situações. Pense-se, por exemplo, no caso alemão. Não é pelo facto de ter existido nas décadas de 1930-40 um regime hitleriano, com todas as suas violências e atrocidades, que a Alemanha tem actualmente de ser nazi. Estou firmemente convencido de que os alemães o não são, o que não quer dizer que não existam nazis entre eles. O mesmo se passa quanto ao racismo entre nós. Portugal não é, globalmente falando, um país racista, o que não exclui que existam portugueses que o são. Mas a nossa história colonial não nos condena inapelavelmente ao racismo. Tivemos um império? Sim, mas já não temos. Envolvemo-nos no tráfico de escravos? Envolvemos, mas há muito que já não estamos envolvidos. Tudo isso está no passado. Esse passado deixou marcas? Sim, sem dúvida, mas é preciso perceber que também dinamizou diversas alterações ao nível das ideias, das sensibilidades e dos procedimentos.

Talvez seja por isso que o teor de racismo em Portugal é relativamente baixo a acreditar num recente estudo da União Europeia (Being Black in the EU). Tanto Portugal como o Reino Unido — que também teve um império colonial e um envolvimento extenso e profundo na escravatura —, apresentam níveis diminutos de comportamento racista quando comparados com países como a Finlândia ou o Luxemburgo, que não tiveram impérios coloniais nem envolvimentos no comércio negreiro. Ou seja, uma coisa não é necessariamente consequência da outra. É por todas estas razões que Portugal não é nem pode ser prisioneiro das partes negras da sua história. As pessoas demarcam-se, inflectem, rejeitam, mudam, e as sociedades também. Mas para o percebermos é preciso abrir os olhos, pôr o cérebro a trabalhar e pensar fora da caixa, em vez de nos limitarmos a repetir chavões.