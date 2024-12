A polémica instalou-se em torno de Alpiarça. Em causa está um regulamento — proposto pelo executivo municipal e aprovado por unanimidade em reunião de câmara — que exclui dos apoios escolares os alunos integrados em agregados familiares que “exibam sinais exteriores de riqueza não consonantes com a declaração de rendimentos apresentada”. A autarquia deseja combater abusos. Os críticos acusam-na de populismo e denunciam a falta de critérios. Ambos têm razão.

Sempre que se fala deste assunto, é importante referir duas coisas. Primeiro: Sem as transferências sociais, a taxa de risco de pobreza em Portugal seria de 41,8%. Com as transferências sociais, essa taxa reduz-se para 17%. Segundo: a ação social escolar, cujo objetivo é apoiar alunos cujas famílias não tenham capacidade financeira, tem três escalões, que correspondem aos três primeiros escalões do abono de família. No caso do escalão A, falamos de agregados familiares com um rendimento anual global inferior a 3.102,4 euros. Para tal é preciso apresentar a declaração de abono de família, de rendimentos, comprovativos de situações socioeconómicas agravadas, entre um mar de outros impressos e documentos. Ou seja, primeira conclusão, não se trata de um subsídio atribuído à balda.

No entanto, há abusos? Há. E, dada a natureza da matéria em questão, é difícil que existam números precisos. Apesar de não querer ser eu a dar estas indicações, podem existir, por exemplo, declarações de rendimento manipuladas e recurso a moradas falsas que, mesmo debaixo da mais competente fiscalização e cruzamento de dados, escapam. Ou seja, segunda conclusão, existe um problema.

Alpiarça tem 6.976 habitantes. A sua população diminuiu 9,4% desde 2011. No conjunto nacional, faz parte dos 122, de entre os 308 concelhos portugueses, com menos de 10 mil habitantes. Olhando para os resultados das últimas legislativas neste município, o PS venceu com 31,39%, seguido pelo Chega, com 20,11%, apesar de, em 2022, este só ter sido o quarto partido mais votado, com 7,98%. Ou seja, terceira conclusão, trata-se de um concelho onde as “desconformidades” entre “sinais exteriores de riqueza” e “a declaração de rendimentos apresentada” são possivelmente mais notórias e onde existe um aumento do sentimento de injustiça social.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ora, é essencial combater abusos quando os sinais exteriores de riqueza são incongruentes com a declaração de rendimentos apresentada? Sim. É legítimo perguntar à Câmara quem vai definir o que são sinais exteriores de riqueza, que valores serão referência e como se vai aferir da propriedade dos sinais apresentados? Sem dúvida. É normal afirmar que, apesar dos exemplos caricaturais da autarca, “infelizmente as pessoas não têm amigos que lhes ofereçam carros de alta cilindrada”? Claramente. Isto será necessariamente populismo? Tenho algumas reservas.

Como esclareceu numa entrevista a Presidente de Câmara, os cidadãos quando têm algum problema não batem à porta de um ministério ou do parlamento. Lisboa ainda não é Meca, e os portugueses não têm obrigação de a visitarem pelo menos uma vez na vida. Mas, ao invés, batem à porta do presidente da Câmara. Algumas, talvez a maioria, literalmente. Sabem onde ele mora. Têm o seu número de telemóvel. E conhecem a sua família. No fundo, os autarcas são os primeiros a perceber que existe, muitas vezes, uma desconexão entre a legislação geral e os casos concretos. Mas também sentem algo mais sistemático: o estado de direito não é perfeito. Tem lacunas, falhas e lapsos assumidos por um motivo: baseia-se na distribuição do poder e na liberdade. Como a mesma autarca acabou por assumir, nesta mesma entrevista, “o único critério é a demonstração pelas pessoas de uma realidade diferente daquela que elas declaram”. Podemos ter suspeitas, perceções, ideias formadas. Mas a única forma de as certificar, e, posteriormente, agir em conformidade, é segundo a Lei, e não segundo a arbitrariedade e o apetite momentâneo, porque o Estado não existe nem ad causam, nem ad experimentum.

No meio, ficam pessoas descontentes e revoltadas porque não vêm as suas preocupações acolhidas. Chamar a isso, de imediato, populismo e demagogia é cair numa armadilha. Os autarcas sabem melhor do que ninguém que há quem se aproveite do sistema. Em Alpiarça, tentou-se dar resposta a este sentimento de injustiça, mas o perigo está em como isso pode ser feito. Se a definição de “sinais exteriores de riqueza” for arbitrária, estaremos a trocar um problema por outro.

O caso de Alpiarça é revelador. Não só da realidade local, mas de um problema maior: a crescente desconfiança em relação ao Estado Social. Este é o paradoxo do sistema de apoios em Portugal. Por um lado, é essencial para reduzir a pobreza; por outro, cria constantemente a suspeita de que está a ser abusado. Neste quadro, é difícil entender como equilibrar a necessidade de combater abusos com a obrigação de respeitar os direitos dos cidadãos.