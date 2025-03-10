Não sei se Alexandra Leitão alguma vez visitou Viena. Imagino que sim. É menos provável que tenha intercalado a ronda pelos palácios e museus por uma ida até uma ida ao Karl-Marx-Hof, mas posso estar a julgar mal. Seja lá como for lembrei-me deste edifício – um bloco de habitação social com 1100 metros de comprimento que foi construído entre 1927 e 1930 – quando ela achou por bem, este fim de semana, comparar a percentagem de habitação pública existente em Lisboa (a mais elevada do país, mesmo assim), com a existente em Viena. E lembrei-me porque, a primeira vez que estive em Viena, eu fui lá. Quis ver como era – e devo dizer que, arquitectonicamente trata-se de um bloco magnífico (e gigantesco: acabei esse meu primeiro dia em Viena a sangrar dos pés porque cometi o erro de calçar uns sapatos novos…). Mas é outro mundo, outro tempo e sobretudo é noutro país, curiosamente num país onde hoje o maior partido é uma formação de extrema-direita.

Como ando um pouco irritável – quem não anda, nos dias que correm? – ouvi o relato do comício e praguejei. Mas em que mundo é que esta gente vive? E será que é disto que vamos ouvir tanto nas eleições autárquicas (declaração de interesses: não voto em Lisboa) como nas legislativas? Provavelmente. Desgraçadamente.

O meu ponto é simples e este exemplo do tipo de campanha que deverá acontecer nas autárquicas de Lisboa ilustra-o bem: estamos a disparar ao lado, assim não vamos a lado nenhum.

Há muito tempo que defendo que Portugal (e a Europa) necessita de reformas profundas – há muito tempo que tenho consciência que não existem maiorias sociais (ou políticas) que apoiem essas reformas. O ambiente cultural, as paranóias mediáticas vão exactamente em sentido contrário, e vão tanto em Lisboa como têm ido em Bruxelas (leiam o Relatório Draghi, para não me chamarem já de extremista).

Essa cultura dominante neste nosso Velho Continente (e também cada vez mais envelhecido), sobretudo a cultura dominante neste nosso desgraçado país, é que as soluções passam sempre pelo Estado, por regra por mais Estado, por mais governo, por mais leis, por mais regras e regulamentos, por mais incentivos fiscais ou subsídios directos, e por aí adiante. Falta habitação (e notoriamente falta, a preços acessíveis) e logo se diz que o Estado tem de construir casas, como em Viena, em vez que percebermos que passaram 100 anos e que nunca o Estado conseguirá construir todas as casas de que necessitamos, mesmo que nos transformasse a todos em funcionários públicos (como há 50 anos, depois do 11 de Março de 1975, alguns ministros julgaram ser possível e desejável).

Precisamos exactamente do contrário. Não é de menos Estado, como aqui há uns anos se defendia. É mesmo de uma “motosserra” que nos liberte da imensidade de regras e normas que obrigam, por exemplo, a que em cada casa nova construída exista uma tomada de rede para computador quando já vivemos no tempo do wifi (felizmente já deixou de ser obrigatório o bidé…).

Estamos cheios destas coisas por todo o lado, mas ninguém fala delas, até porque muitas delas foram criadas, em Lisboa ou em Bruxelas, para supostamente nos proteger da “ganância” dos investidores e da “irracionalidade” dos mercados. A teia de regulamentos e de leis em cima de regulamentos e de leis é tal que, pessoalmente, só posso estar do lado dos que, sendo estas as regras, dizem frontalmente que nunca aceitariam ir para um qualquer governo. De esquerda, direita ou centro, é indiferente.

Daí que eu desespere quando penso nas semanas e meses que temos pela frente se se confirmar (como parece inevitável) que vamos para novas eleições. Para mim o problema central é saber como é que se constrói uma maioria política, social e cultural reformista, e sinceramente não vejo a menor perspectiva de isso acontecer.

Far-se-á essa maioria com base no actual PSD (e nesse cadáver adiado chamado CDS)? Não creio, porque vi o que foram estes dez meses de governação.

A orientação mudou, respirou-se um pouco mais de ar puro, mas não se alterou o paradigma. A prioridade foi usar a folga orçamental para acalmar as corporações, passo porventura necessário, mas passo pouco útil se não percebendo que essa acalmação só se seria consequente se tivesse por objectivo um Estado diferente, uma outra forma de olhar para os serviços públicos e para a cooperação – potenciação? – entre aquilo que deve fazer o Estado e aquilo que podem e devem fazer, de forma mais flexível e mais eficiente, os privados.

As escolas estão mais tranquilas, hélas, regressou a preocupação com a avaliação e a exigência, aleluia, mas estamos longe, muito longe, de um sistema integrado menos dirigista e onde as famílias tenham mais liberdade de escolha.

Na saúde talvez exista uma diminuição marginal de algumas listas de espera, mas ainda ninguém assumiu com frontalidade que temos de passar do modelo estatista do “Serviço” Nacional de Saúde para um modelo mais integrado e mais eficiente de “Sistema” Nacional de Saúde. É quase patético que tenha sido já depois de pré-anunciada a queda do executivo que se tenha aprovado o regresso ao modelo PPP em vários hospitais (daqui por uns anos…).

Na Segurança Social é penoso ver como não se consegue colocar no centro do debate público uma reforma mais do que necessária e como, no que toca às leis laborais, continuamos prisioneiros de cabeças cheias de teias de aranha.

Um bom exemplo dessa imensidão de teias de aranha que nos paralisa foi o recente debate sobre a “lei dos solos” (coloco entre aspas deliberadamente: o que estava em causa nada tinha a ver com essa lei). Nem vou argumentar: as mudanças eram tão diminutas e tão ridículas que nem mereceriam duas linhas num jornal. No entanto é significativo, muito significativo, que essa lei que quase nada mudaria, além de passar a responsabilidade por decisões administrativas da burocracia pública (da opacíssima burocracia do Estado e dos municípios) para órgãos eleitos pelos cidadãos, quase fizesse cair o Carmo e a Trindade.

Mas adiante, pois é assim que estamos por todo o lado e assim que continuaremos a estar se não existir um discurso público, teimoso, continuado, sustentado, sobretudo corajoso e tanto político como social, no sentido de mudar a forma como pensamos como povo – e como políticos, como actores sociais, como jornalistas. Ou seja, enquanto não se pensar que só sob o cutelo de uma troika ou a aflição de uma bancarrota é que iremos alterar hábitos antigos e confortáveis. E uma cultura secular de ver todas as soluções e toda a origem da riqueza na Corte e nos seus favores, pois sempre foi assim.

É por isso que não creio que as próximas eleições sirvam para alguma coisa, mesmo que marginalmente alterem a relação de força entre os partidos. Temos uma esquerda entrincheirada e uma direita ora medrosa ora mais apostada na demagogia de curto prazo. Nada disto permite formar uma maioria que nos leva a algum lado, seja por via de uma maioria “das direitas” (como alguns defendem, sem perceberem a verdadeira natureza estatista do Chega), seja por se quebrar o tabu do “bloco central” (um tabu em todos os quadrantes), seja porventura por se formar uma mais que improvável maioria absoluta que, suspeito, seria tão reformista como a maioria absoluta que António Costa enviou por cano abaixo.

O país, ou boa parte dele, continua a pensar que tudo se resolve com soluções como o Karl-Marx-Hof. Só o nome nos devia assustar, mas isso não acontece. Se fosse um Salazar-Hof e tivesse os mesmos 1100 metros de comprimento, tudo em habitação estatal, também aplaudiríamos. Até Alexandra Leitão.

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