As guerras culturais servem para encher aulas de secundário. Servem para fazer likes no Twitter. Servem para mostrar virtudes próprias e defeitos alheios. Mas, no fundo, já devíamos ter percebido: são uma aldrabice. Em princípio o mundo não vai acabar amanhã e, se calhar, é preciso ter calma.

Ainda esta semana tentaram que o Papa caísse na esparrela. Neste caso não foi nenhum jornalista que, inopinadamente e saindo detrás de um carro, apanhou o Santo Padre, mas a pergunta surgiu quando Leão XIV saía do lugar onde costuma descansar, longe dos corredores do Vaticano. O tema era o prémio que um cardeal da Diocese de Chicago havia atribuído a um senador democrata que, além do seu trabalho no senado e no acompanhamento da situação migratória, defende o aborto.

Leão XIV tinha duas soluções. A pergunta era sobre como é que ele se sentia quando a isso? Ou o Papa considerava o prémio inaceitável, desautorizando publicamente o cardeal. Ou relativizava a questão do aborto, sugerindo que não era tão importante assim, e arriscava-se a dar a entender que a doutrina da Igreja mudara. Ou irritava um lado, ou irritava o outro. Mas fez o que é mais sensato. Irritou os dois.

De um lado, aqueles que esperavam um “não” sonoro ao prémio, ouviram-no dizer que era necessário olhar para quase 40 anos de serviço público do senador. Do outro, aqueles que suspiravam por uma reinterpretação da doutrina, ouviram-no reconhecer as tensões que a atribuição do prémio levantava. Nem um “sim”, nem um “não”. Apenas nuances.

Mas não ficou por aqui. Porque ao mesmo tempo que disse que “é importante olhar para vários assuntos que estão ligados ao ensinamento da Igreja, porque quem diz que é contra o aborto, mas é a favor da pena de morte, não é, realmente, pró-vida”, acrescentou, para que não houvesse suspeita, que a posição da Igreja nestes assuntos “é muito clara”.

Este balanço parece-me muito positivo. Seja sobre temas da Igreja, assuntos fraturantes, a questão da Faixa de Gaza, a geopolítica, o que seja, é importante pensar sempre que nada é uma árvore solitária no deserto. Nós somos, acima de tudo, floresta e enciclopédia. Não uma só palavra.

Há quem ache que este equilíbrio é tibieza. Mas talvez seja o contrário: a coragem de não alinhar com o ruído. Num tempo em que todos parecem querer certezas rápidas — um tweet, um rótulo, um inimigo — a insistência em complexificar soa a provocação. Só que é precisamente isso que separa a fé da ideologia.

Nós temos que recusar a ideia marxista segundo a qual a história é uma luta de classes. Sejam elas patronato e proletariado. Sejam elas oligarquias e esquecidos. Sejam elas o que forem. Mas também temos de recusar as diversas tentativas de atirar o “cristianismo” à cara das pessoas, acusando-as de incoerência. Não sou nenhum S. Paulo dos tempos modernos, seja lá o que isso for, mas tenho a ideia que, se ele escrevesse uma carta aos cristãos de hoje, um dos temas seria realmente esse. Paremos de andar a medir o Cristianismo uns dos outros. No prisma político português, André Ventura e José Manuel Pureza, por exemplo, assumem-se publicamente como católicos, e estão em lados totalmente opostos do parlamento, e não vejo por que motivo não se podem sentar no mesmo banco numa igreja.

É claro: não basta ser contra o aborto para ostentar o rótulo de “pró-vida”. Ser pró-vida implica a defesa dos nascituros, mas também dos pobres, dos migrantes, dos idosos, dos condenados à morte. É um conceito exigente, desconfortável e — sobretudo — incompatível com o tribalismo político que marca o nosso tempo. Mas defendo o que diz o Papa: “não sei se algum de nós tem em si toda a verdade”. Isto é: se alguém faz bingo em todas as casas. Porque se o Cristianismo tem algum valor, não são só diferentes o pecado e o pecador, mas também aquilo que somos e aquilo que pensamos. E isso é importante conservar.