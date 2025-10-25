O ressurgimento da voz de Pedro Passos Coelho no debate público não é um mero regresso político, mas sim o eco persistente de um alerta. Como um farol que teima em guiar, a sua figura tenta orientar o país através das ondas de ilusão e irresponsabilidade que assolam o panorama nacional. Sempre controversa e acutilante, a sua intervenção é um divisor de águas que confronta o status quo socialista com a crueza dos factos, seja na gestão da crise financeira, seja na política de imigração.

A tendência de deturpar as palavras de Passos Coelho, em particular sobre a imigração, é uma tática de desqualificação política. O seu discurso nunca foi de negação ou de xenofobia, mas de responsabilidade e escrutínio. O alarme que lança não é contra os imigrantes, mas sim contra uma política de portas abertas sem escrutínio e sem a devida preparação do país. A metáfora é poderosa: é imperativo estar capacitado para receber e evitar uma inundação em primeiro lugar, pois isso é sempre preferível a ter de lidar com um tsunami de problemas sociais, habitacionais e de segurança. A história tem a péssima mania de validar os avisos dos estadistas, e o descontrolo atual na migração, visível na pressão insustentável sobre serviços públicos, o colapso da AIMA e os sinais de exploração laboral, parece confirmar a lucidez da sua cautela.

O Legado da Falência e o Despesismo

A razão para o ódio implacável da esquerda é clara e profunda: o não perdão a Passos Coelho deve-se ao facto de ele ter avançado com o funeral do socialismo socrático e do despesismo que o alimentava. A farsa dos socialistas, vendedores de ilusões, foi exposta na televisão num ato de responsabilidade que culminou no pedido de ajuda externa. Não foi ganância, mas um sentido de dever quase estoico que o levou a tomar as rédeas de um país que estava falido. O seu Governo foi o da cura amarga, o que assumiu o compromisso de honrar a palavra, ao contrário de quem, na altura, inviabilizou qualquer negociação.

A memória coletiva, alavancada pela comunicação social, tenta reescrever a história. A verdade é imutável: o PS, com o socialismo irresponsável, levou o país à bancarrota pela terceira vez. E, mais tarde, a Geringonça limitou-se a consumir o legado de recuperação deixado. A sua alegada mudança de austeridade não passou de uma cosmética de contas, pois António Costa impôs a maior carga fiscal da História, um facto que a esquerda insiste em ignorar. A verdade é que o legado do PSD/CDS foi o de um país que se reergeu e que, contra todas as expectativas, conseguiu pagar a fatura e deixar uma herança económica mais forte do que se quer admitir.

O Imperativo do Estadista: Visão de Médio e Longo Prazo

Passos Coelho é a antítese da fast food do curto prazo que a política atual serve. Ele representa o perfil do estadista com visão a médio e longo prazo, que soube colocar o interesse nacional acima da popularidade eleitoral. É por isso que o apelo ao seu regresso porque, na verdade, ele nunca se foi embora é um clamor de quem sente que Portugal, e talvez mesmo a Europa, precisa de líderes com a sua estatura moral e política.

Homens como Pedro Passos Coelho são imperativos para Portugal. São aqueles que, pela sua coragem e visão, confrontam as ilusões e as fraquezas do sistema, alertando hoje para o que será a crise de amanhã. É na lucidez dos seus avisos, confirmados pelo passar do tempo, que reside a sua força política mais duradoura, erguendo-se como um bastião de verdade numa era de conveniências. O tempo não o afasta; consagra-o. Na hora em que as fundações do país estremecem, a sua figura emerge não como uma opção, mas como a única âncora disponível, o capitão convocado para enfrentar a tempestade, garantindo que a nação não se perca nas marés da irresponsabilidade.