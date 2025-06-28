para a Sofia

cuja relha corre tão direita

Antigamente, a letra aleph era o focinho de um touro visto de frente: a cabeça e os chifres inclinaram-se para a direita na época em que se inventaram as linhas, quando a escrita, abandonando os flancos bojudos dos vasos, migrou para as superfícies planas dos sarcófagos e para as paredes dos templos. Este caractere alfa investe com a mais frontal e determinada violência. Após um milénio, o pictograma perdeu um pequeno pedaço do seu chifre esquerdo. E assim, a letra que as línguas escritas na Europa registam como primeira representa o ímpeto de uma besta selvagem.

O B – o beth, o beta – formado por cinco paredes, era o cercado ou paliçada onde se confinava a besta ígnea, violenta – alf em fenício, aleph em hebraico – aquela besta sempre indomável.

Em latim, chamava-se “tristis littera” ao C, a “letra triste”. Era até letal porque era a inicial do verbo Condemno, o equivalente àquele d que, nos sinais tipográficos, não é bem um d do símbolo deleatur (destrua-se): uma pequena garça, um pobre cacho que ainda hoje procura representar graficamente em latim a letra grega theta com que abre a palavra Thanatos, uma inicial horrível e infame que é a tatuagem da morte. Esta letra theta, outrora escrita à frente de um nome na lista do ostracismo, em Atenas, ou na lista da proscrição em Roma, exigia a eliminação imediata do indivíduo “assinalado”, onde quer que ele estivesse, sem qualquer risco de punição. É assim que o deleatur define o sinal que, colocado antes de um outro, o mata.

A lua da véspera não dera qualquer sinal daquela elevação da lagoa a que se dá o nome de acqua alta. Umas quantas mas belas estrelas acariciavam as ruelas escuras do bairro judeu onde Aharon Soncino vivia com a sua irmã Bathsheba, impressores e encadernadores, dignos filhos daqueles laboriosos mestres da prensa que passavam horas diante de tipos hebraicos, latinos e gregos.

Todos quantos pressentiam que um fenómeno cíclico como a subida das águas poderia ocorrer precisamente quando nada o sugeria, arrecadavam pão, velas e água potável em grandes jarros esmaltados. Os mais ricos armazenavam igualmente vinho, passas e nozes, caso a subida das águas se prolongasse pelo Shabbat, evitando que ficassem sem o prazer das suas bênçãos.

Enquanto Aharon imprimia almanaques e livros de grandes dimensões, Bathsheba ia, algumas vezes por semana, até aos limites da Giudecca arranjar e coser velas. Uma das divisões estreitas da casa de família – mais uma das que viram andares acrescentados devido à impossibilidade de crescer para o lado – servia de biblioteca aos visitantes da Turquia e de Tessalónica, que se deslocavam pelo Corno de Ouro até Veneza para comprar os belos exemplares editados pelos Soncino.

Vendo a dimensão que aquela acqua alta tomava, Bathsheba pegou em todos os restos de velas enceradas que conseguiu encontrar e bastante cordel. O seu irmão ficou lívido quando ela chegou a casa. Havia viajantes de Salerno e Viareggio nas imediações, rabinos e eruditos em busca de um saltério ou de um Sidur. Com toda a velocidade, Bathsheba subiu à biblioteca, já a abarrotar de volumes, aqueles pesados ​​​​tomos do Talmude, considerados os melhores e mais precisos publicados na Europa. Entretanto, ouvia-se o bater da água contra os alicerces, as gôndolas a chocar contra os postes de amarração, cascas de laranja vindas do sul flutuavam e a temperatura tinha descido alguns graus. Os convidados procuraram refúgio na biblioteca dos Soncino, onde Bathsheba os confortou, explicando que aquilo não era um eco do dilúvio: já tinha acontecido antes e voltaria a acontecer mil vezes, para resignação dos Venezianos. Todos a ajudaram a embrulhar os livros em pedaços de velas velhas que tinham feito mais viagens pelo Adriático do que as que se podem contar. O amor pelos livros, próprios e alheios, marcava as suas respirações, entrecortava a sua ofegância. Enquanto lá em baixo, a água subia, subia, inundando depósitos, ancoradouros, oficinas e pequenas estalagens, e um aroma a algas e caracóis brancos impregnava a madeira, o gesso e o cobre, na cidade dos canais, as igrejas transbordavam.

Luca, auxiliado por um operário, calçara as máquinas de impressão, corte e prensagem, rezando para que a acqua alta não entrasse na sua oficina. Mas a insídia da água, a sua respiração líquida e o seu longínquo sabor salgado procuravam fendas e feridas, portas soltas e janelas frágeis. Movia-se mais lentamente, mas com a mesma persistência. Os livros da oficina tiveram de ser transportados para cima, para a biblioteca, que mais do que um dos clientes conhecia. De repente, Bathsheba apercebeu-se de que se tinha esquecido de levar o volume Nashim, “Mulheres”. Deu algumas instruções e voltou a descer para procurar. Aprendera a nadar em criança, pelo que temia menos a água espessa do que a perda do melhor — na sua opinião — dos volumes impressos pelos Soncino. No caminho, salvou uma ampulheta de Acre que pertencera ao avô, um cálice de prata e um prato de porcelana vermelha com ideogramas chineses com o qual um comerciante pagara parte da compra de um livro. De repente, o céu nublado clareou, o sol saiu e a inundação parou no seu tremor líquido. Bathsheba abriu uma das janelas e viu, por trás do balanço dos barcos, cenas de resgate. Depois suspirou, respirou fundo e mergulhou num dos muitos quartos pequenos da sua casa que estavam parcialmente inundados. Com a visão turva, viu cadeiras de pernas para o ar, roupa, bexigas de cabra para fazer manteiga, uma flauta de madeira, chapéus de veludo, caixas de botões, vasos de lata e sapatos. Emergiu da água ofegante, virou a cabeça e lá estava, intacto, enorme, o tomo intitulado Nashim, com as suas leis sobre a menopausa, o nazarenato e a educação. Era sem dúvida um milagre que estivesse seco. Com dificuldade, voltou para trás, subiu as escadas e finalmente reapareceu na biblioteca, cujo chão de madeira estava húmido. Havia ali mais livros do que homens, e ela, a única mulher, ficou feliz por ter salvado o volume sagrado que falava das leis e costumes femininos. Surpreendeu-a tanto que falassem em voz baixa da qualidade do trabalho do irmão, que se queixou de terem interrompido a tarefa de revestir as obras com pedaços de vela para as proteger, ao ver a água começar a recuar ao som longínquo dos sinos que a anunciavam. Luca abraçou-a com lágrimas nos olhos, e todos lançaram bênçãos para o ar em várias línguas. Um pouco mais tarde, com os ânimos mais calmos, alguém se lembrou de que todo o acidente traz consigo uma dose de revelação.

Está atestada, numa era arcaica, a escrita bustrofédica, isto é, uma maneira de escrever que alternava de direcção – uma linha escrita da direita para a esquerda, a seguinte da esquerda para a direita: o termo deriva daquele movimento que o boi (βοῦς) realiza no acto de lavrar o campo, quando gira (στρέφω) no final de cada sulco.

O mesmo movimento que cada criança reproduz, lavrando no campo da sua página as leiras fundas onde se acoitam as pequenas incógnitas – A, B, C – do seu espanto.