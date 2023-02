Nos últimos dias, a força aérea americana abateu três objectos voadores não identificados nos céus da América do Norte. Isto depois de, na semana passada, ter rebentado com um balão chinês que atravessou os Estados Unidos de uma ponta à outra. Ao que parece, são aeronaves de espionagem. Tenho inveja dos americanos. Enquanto português, só posso lamentar que os chineses não tenham interesse nenhum em recolher informações sobre o nosso país. Sempre haveria alguém, ainda que do outro lado do mundo, a saber o que é que se passa em Portugal. Por norma, tudo o que se passa por aqui acontece sem que ninguém faça a mínima ideia de como sucedeu. Sobretudo, os responsáveis.

O melhor exemplo disso é o esbanjamento de dinheiro sem controlo, por parte do Estado. Alguns exemplos. Há dois meses, descobriu-se que um dos autarcas modelo do PS, homem da confiança de António Costa, tinha entregado 300 mil euros a uma espécie de tolinho da aldeia que prometeu construir um pavilhão imaginário. Entretanto, nos últimos dois anos, pela mão de Pedro Nuno Santos, outro destacado socialista, meteram-se mais de 3 mil milhões de euros na TAP, que não os irá devolver e que vai acabar vendida, deixando de cumprir os requisitos de companhia bandeira que tinham feito da sua salvação um imperativo nacional. Desses 3 mil milhões, 500 mil foram para o bolso de uma ex-administradora, num manhoso processo de saída, com o beneplácito de PNS.

Ao mesmo tempo, as obras no Hospital Militar de Belém custaram o triplo do orçamentado, sob o olhar absorto do ministro Cravinho. Fala-se em derrapagem, mas numa derrapagem ainda assim controla-se a viatura. Pode deslizar um bocadinho, mas, se não largarmos o volante, acaba por se endireitar. Dizer que houve derrapagem é como dizer que o carro do Ayrton Senna deu um toquezinho no muro. Estas obras não derraparam, elas capotaram. E deram muitas cambalhotas. A sorte do Ministro é que saiu incólume do acidente. Tirando o ar atordoado, claro. Se bem que, como se constata, desde o início que Cravinho já não estava lá muito desperto.

O que transparece destes exemplos é a forma alegremente ignorante com que estes responsáveis políticos entregam elevadas quantias a qualquer um, sem revelar o mínimo de curiosidade sobre o destino do dinheiro. Um balão chinês a 15 km de altitude obtém mais informação sobre os gastos de uma obra pública em Portugal do que o ministro da tutela. Para os políticos portugueses, o dinheiro faz lembrar carneiros, na medida em que contá-lo dá sono. Durante os últimos anos, o PS andou a convencer os portugueses de que era o partido das contas certas, mas afinal é o partido de certas contas: há umas que até faz, mas a maioria é para ignorar.

