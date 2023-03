Num poema tardio, com quase quatrocentos versos, as redondilhas conhecidas como “Sôbolos rios que vão”, Luís de Camões (1524?-1580) escreve: “Vi aquilo que mais val / Qu’então s’entende melhor / Quando mais perdido for.” A passagem faz parte da paráfrase de um salmo (o salmo 136 ou 137, de acordo com a numeração), a que Camões acrescentou um bocadinho de Platão e de Santo Agostinho. O salmo e o poema descrevem o povo de Israel no seu cativeiro na Babilónia (por volta do século VII AC), e colocam uma pergunta difícil: como é possível falar de coisas que nos são muito familiares “em terra alheia”? Que sentido faz falar das coisas que nos interessam mais quando ninguém à nossa volta percebe aquilo que queremos dizer?

Os três versos de Camões exprimem uma teoria que à primeira vista pode fazer ainda mais confusão: a teoria de que as coisas importantes só se percebem bem em terra alheia; e portanto a teoria de que nunca percebemos bem aquilo que está diante dos nossos narizes. Camões compara as coisas importantes, e que queremos perceber, a objectos valiosos; e compara as coisas que finalmente se percebem a objectos perdidos. Está de acordo com a maioria, que tenta normalmente perceber aquilo que lhe interessa, e que acha que é valioso; mas pertence também a uma minoria que acha que as coisas mais valiosas são como objectos que perdemos e que temos dificuldade em encontrar.

O poema não é jovial, e a teoria pode não ser totalmente verdadeira; percebe-se por isso que haja quem pense que tudo se trata de um exagero. Afinal de contas a maior parte das pessoas acha que não há grandes vantagens em perder tempo com coisas que não se conseguem encontrar; e acha que o facto de não conseguirem perceber aquilo que os outros escrevem ou dizem não se lhes deve a si, mas aos defeitos daquilo ou daqueles que estão a tentar perceber. A ideia que têm sobre si próprios costuma porém ser lisonjeira.

