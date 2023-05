No caso dos romances, dos filmes e das peças de teatro muitas pessoas imaginam que lhes estão sobretudo a ser contadas histórias; e no caso da poesia que lhes estão a ser comunicados sentimentos. Por isso, ao falar de romances ou filmes ou peças de teatro que viram ou leram insistem em contar a história a terceiros; e ao falar de versos acham que a sua obrigação consiste em admirar as palavras que fazem os poetas desincumbir-se do recado.

Ora acontece que há muitos poemas em que se contam histórias; e também qualquer história pode suscitar a nossa curiosidade por palavras ou sentimentos. Nalguns casos o nosso interesse pela história faz-nos perder a paciência com as palavras ou os sentimentos; noutros a nossa curiosidade por palavras e sentimentos torna-nos indiferentes à história. E quando queremos fazer as duas coisas ao mesmo tempo há um ar de comer e beber ao mesmo tempo que nos engasga. Mas pode-se aprender a técnica: juízes ou psicanalistas são treinados para tirar conclusões sobre histórias só depois de tirar conclusões sobre palavras, e sobre quem as está a usar.

Contar a história não mostra necessariamente que se prestou atenção ao romance, ao filme, à peça ou aliás ao poema: só mostra que se tentou contar uma história; e mostra também uma certa impaciência com tudo o que não seja a história. O romance O Crime do Padre Amaro, o primeiro publicado por Eça de Queiroz (1845-1900), que se passa sobretudo em Leiria, não é a só a história do Padre epónimo, nem um exemplo de crimes que podem acontecer em Leiria. Saber que a namorada do Padre morre no fim não nos estraga a festa.

