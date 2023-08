“Começam a ferver as ondas, começam a concorrer os peixes.” A situação é comunicada pelo Padre António Vieira (1608-1697), no princípio do seu muito conhecido “Sermão de Santo António aos Peixes,” que pregou perto do mar, no Brasil, quase aos cinquenta anos, no dia do Santo epónimo e aliás do nome do pregador. As ondas não costumam ferver, e os peixes acorrer a chamadas. Deve ter-se passado alguma coisa de especial. Mas o quê?

A versão oficial é a de que estes acontecimentos invulgares são uma consequência daquilo que o Padre António Vieira teria para comunicar no seu sermão. Uma parte importante do sermão consiste numa descompostura sobre o modo como quem o estava a ouvir tratava certas pessoas; e a congregação pode ter decidido ir-se embora, tendo depois chegado ondas e peixes. Não consta porém que neste caso alguém se tenha ido embora; mas não consta tampouco que, por causa da descompostura, alguém tenha mudado de ideias. Sobrestimamos a oratória e a retórica. Se avaliados do ponto de vista dos seus efeitos, os sermões e o resto da literatura são pouco eficazes. Como os leitores de romances ou de poemas, quem ouve sermões já calcula o que o espera, e já concorda genericamente com o que ainda não ouviu; não vale a pena pedir mais concordância.

Uma segunda versão é a de que, desgostado com o facto de a oratória e a artilharia pesada de que dispunha, e a que ligava tanta importância e em que se tinha treinado tão bem, não terem tido grande efeito, o Padre António Vieira teria amuado, e preferido ir pregar para uma freguesia constituída por peixes. Também não pode ser o caso, porque de facto o Padre António Vieira não estava a manifestar uma intenção prática mas a referir-se a um feito anterior, atribuído justamente a Santo António. Não tendo tido sucesso em Rimini, o Santo terá ido pregar aos peixes da foz de um rio próximo. O Padre António Vieira tinha consciência disso quando, quase no fim do sermão, explicou aos seus ouvintes que “o verdadeiro conselho é calar e imitar a Santo António.”

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.