Porque viveu os últimos quinze anos da sua vida como eremita na Serra da Arrábida, imaginamos Frei Agostinho da Cruz (1540-1619) a passear pelos montes e depois vir para casa escrever poesia mística. Não seria tudo o que fazia. Mesmo os eremitas precisavam de apanhar bagas, fazer a barba, e queimar o lixo. Ao imaginar aquilo que os poetas fazem não temos porém em conta essas tarefas, e preferimos imaginar que é o contacto com a natureza que dá origem aos versos de qualidade superior.

Calcula-se hoje que a maior parte da poesia de Frei Agostinho seja anterior às suas perambulações na Serra da Arrábida. O que sabemos por atacado da vida de um poeta tinge contudo o que dizemos sobre a sua poesia. Por isso, quando numa elegia Agostinho se imagina a fazer perguntas “ao mar, às ondas, aos penedos” somos inclinados a registar os eflúvios da serra fatal, mesmo que o poeta ainda nunca tivesse estado lá; e não admitimos por exemplo que as suas perguntas às ondas pudessem estar a reproduzir versos abstractos de poetas do interior.

Mesmo imaginando que Frei Agostinho passeasse pela natureza e lhe fizesse perguntas, a logística da conversa não parece simples. A natureza nunca responde aos poetas, nem a ninguém. A melhor elegia de Frei Agostinho trata desse problema: será possível haver poesia causada por “cousas mudas conversando”? Num primeiro momento, é-nos dada a versão edificante: “Se pelejo, se grito, se contendo / Com armas, com razões com argumentos, / Elas só com calar ficam vencendo.” Nessa versão, contra a mudez das “cousas mudas” não há argumentos; e a natureza vence tudo.

Mas o poema acaba de uma maneira diferente. Ofendido pelo assunto da sua poesia, diz Agostinho, “Fico fora de mim, fico corrido / De ver sobre que fiz meus fundamentos” (o adjectivo “corrido” queria nesta altura dizer mais ou menos o mesmo que ‘envergonhado.’) Esta vergonha terá envergonhado o poeta da natureza; e percebe-se que tenha ficado fora de si: apesar da sua maestria técnica há qualquer coisa de maníaco na ideia de extorquir “mil segredos” à natureza, de tentar, como escreve, recortar “letras primeiras . . . / Nos pés de outros mais verdes arvoredos.”

Não se sabe que arvoredos são esses; e na metáfora nota-se demais o ferro forjado. Mas a vergonha de quem foi apanhado a extorquir poemas à natureza, como quem é surpreendido a extrair um dente do siso, é sintoma de outra coisa. Os filósofos chamam-lhe vergonha epistémica: o embaraço de quem percebeu que aquilo de que se fiava não era fiável. Frei Agostinho da Cruz não precisou de ir à Arrábida para achar que confiamos demais na natureza. O seu poema defende que da natureza não vem nem bom vento nem bom fundamento; mas, como é uma elegia, não deixa de lamentar um pouco essa perda de confiança.