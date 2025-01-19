A intriga do quase esquecido e muito longo conto de 1878 “A Ruiva”, de Fialho de Almeida (1857-1911), não é emocionante. Adivinha-se cedo que a heroína epónima vai acabar mal, e que a prosperidade que a prostituição lhe permite será temporária; já se soubera que para o autor a culpa não é dela. A história vai não obstante ficando mais lúrida; e a Ruiva morre às escuras, na miséria. “Este despojo inerte,” observa o autor no fim do conto, “embalde interroga a meditação que me abisma, sobre as causas prováveis da grande desmoralização actual.”

As lágrimas de crocodilo, a prosa que parece prosa, e o tom apocalíptico ocorrem numa coda, em que o autor medita sobre o corpo da Ruiva, “espedaçado pelo meu escalpelo.” Não é também novidade. Logo no princípio do conto o pai da heroína, coveiro esporádico, declarara que um saco cosido que tinha visto recentemente continha “a Ruiva em postas.” Este género de observações é considerado efeito dos estudos de anatomia patológica que Fialho de Almeida terá empreendido sem convicção; mas não explica que o autor se sinta tão resolvido ao diagnóstico genérico dos males da desmoralização.

No princípio do conto, e depois de informar que está morta há três dias, o autor atribui à protagonista um interesse por cadáveres; mas esse interesse é uma imagem do interesse que tem pelo cadáver da protagonista. Para Fialho de Almeida a Ruiva era ele. Como a Ruiva, não disfarçará a sua frequência da “casa dos depósitos” dos cemitérios. E quando a descreve “palpando, estudando, compreendendo e adivinhando, . . . absorta, um pouco curvada sobre os corpos, o hálito ardente, uma palpitação larga e cheia de ímpeto” o autor está também a deixar escapar a “ânsia dum desejo que jamais formulara.”

Passado um certo alarme inicial, a maioria dos leitores percebe que este desejo informulado excede as vantagens das interacções eróticas com cadáveres, que são consensualmente escassas. O facto de sermos movidos por desejos nem sempre nos revela o verdadeiro conteúdo desses desejos. Fialho de Almeida declarou a propósito da Ruiva que “o que a abalava era aquela vida na casa das observações.” A frase é um indicador mal-disfarçado de autobiografia literária, mas também da perspicácia limitada do escritor. Era realmente a si que essa vida abalava.

À semelhança da Ruiva, Fialho de Almeida ficou conhecido por achar que a verdadeira vida está localizada na casa das observações. A criatura mostra porém motivos que escapam ao seu criador, a quem qualquer percepção atarefa instantaneamente o intelecto metediço. A Ruiva tem uma lucidez muito maior acerca das razões para os exames anatómicos. Era filha de um coveiro, e talvez por isso “começou a amar principalmente os mortos;” sabe que a frequência das casas de observações afecta os observadores, os clientes e os espiões; e sabe instintivamente que é o crime que leva à anatomia.