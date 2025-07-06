Do Rei D. Dinis (1261-1325), celebrado como poeta e pai tirano, acorre à memória um conhecido poema em que um pinheiro tenta tranquilizar uma rapariga. Mas há mais e melhores: cerca de cento e quarenta, embora nenhuma grande certeza de que os tenha escrito a todos. Os poemas que lhe são atribuídos tendem a ser breves. Acontece a muitos poemas breves terem palavras a mais. Sentimos contudo que um dos melhores poemas de D. Dinis, a cantiga de amigo que começa por “Mia madre velida,” tem palavras a menos: a informação que nos permitiria entender o que se está a passar foi omitida; e em troca é-nos oferecida uma mistura inabitual de auto-depreciação e frivolidade.

O poema parece à primeira vista repetitivo e pouco sofisticado; as suas oito estrofes acabam sempre da mesma maneira, com o mesmo refrão: a expressão “do amor.” Com mais atenção descobre-se porém que esse refrão serve para fazer coisas diferentes nas várias estrofes. Nas quatro primeiras ajuda a descrever práticas e lugares misteriosos (“bailia / do amor”, “bailada / do amor”, “vila / do amor”, “casa / do amor”); é a esses lugares e danças que a rapariga anuncia à mãe que quer ir, sem pedir licença nem dar pormenores. Quando chama à mãe “madre velida” (ou mãezinha linda) é para a despachar. Pressente-se que o poeta sabe por experiência como fala um filho que quer sair à noite.

Embora esteja estabelecido que na casa do amor se organizam certas danças, nunca se diz quem as organiza, ou para que fim. Não ficamos mais bem informados pela segunda parte do poema. O refrão “do amor” volta a ocorrer na quarta e na quinta estrofe, a propósito de um rapaz “que eu muit’amava / do amor.” É-nos aí acrescentado, quase de passagem, que o baile erótico é em casa dele, apesar de organizado por terceiros. E nas duas estrofes finais o refrão continua, mas a rapariga muda uma terceira vez de assunto e descreve a sua própria reputação. Essa reputação não é famosa: as pessoas, ao que parece, chamam-lhe “garrida / do amor” e “perjurada / do amor.”

Ser garrido é ser gárrulo, isto é, usar palavras a mais; e perjurar é faltar à palavra: a heroína do poema protesta demais, e alguém faltou à palavra; e continuam a faltar palavras ao poema. O autor polvilhou a mistura com imperfeitos do indicativo pouco explícitos: diz-se do rapaz que é aquele “que eu bem queria,” e “que eu muit’amava.” Adivinha-se que a rapariga costumava querer e amar um certo rapazito, que já não o ama nem quer, e que por causa dele lhe chamam agora “perjurada / do amor.” Mas como faltam palavras ao poema nunca se explica quem perjurou quem. Foi a rapariga perjurada, ou é ela uma perjurante contumaz? Quer ir ao baile por vingança, ou por tendência?