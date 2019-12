Que os seus filhos sejam os mais bonitos, os mais inteligentes, aqueles que dizem as “gracinhas” mais arrebatadas e os que fazem os comentários mais a propósito, nós já sabíamos. Afinal, não há nada a fazer: as mães são mesmo assim! Agora, que haja uma espécie de playlist de mãe, que não é, de todo, como o calão dos adolescentes, mas que utiliza uma linguagem mais ou menos encriptada que todas as mães percebem já é quase um mistério. Afinal, como é que as mães chegam aqui?

Seja como for, há alguns termos desta playlist de mãe que, à medida que se escutam, se tornam mais compreensíveis. Vejamos alguns:

“O meu filho tem muita energia!” (que, nalguns momentos, é substituído por: “Ele tem pilhas da Duracell”): quer dizer que uma criança não só nunca se cansa como parece não dar a devida atenção às regras que a mãe reclama que ela tenha. Podendo, no caso de sentir a mãe um pouco mais enrubescida, terminar num desabafo do género “Mãezinha querida!” que faz com que se dê uma espécie de transferência de energia com a própria mãe. E que, feitas as contas, a distrai para tudo o mais que, até aí, ela exigia.

“O meu filho é muito sensível” (que corresponde à expressão, fora de moda: “É um coração de ouro!”): que, sem nunca sair dos limites da compostura, quer mesmo dizer que, considerando unicamente o tamanho do coração, a criança sai à mãe.

“O meu filho não gosta de ser contrariado”: que significa, com “tradução simultânea”: “Eu, por mim, contrariava-o mais vezes. Mas ele é tão bonito!…”. Fosse como fosse, se ele gostasse de ser contrariado o que é que não seria?…

“Ele é um líder!”: significa que ele manda nos colegas, manda na escola, manda no comando da televisão, manda na cama onde adormece e manda na ementa do jantar. Basicamente, manda. Que, por vezes, assume proporções faraónicas sempre que uma mãe acrescenta à ideia de líder… “nato”. Isto é, quando ela diz que ele nasceu para mandar. Que é uma espécie de reconhecimento que uma criança manda em toda a gente enquanto a mãe manda nele. Mas que, muito depressa, é capaz de correr mal.

“Não é por ser meu filho, mas (o diabo do miúdo) é muito inteligente!”: que acaba por ser o reconhecimento que é tal o deslumbramento com que as mães vêem os seus filhos a discorrer, que a maioria delas fica sem palavras, enquanto a pequenada “manda no jogo”. O sentido desta expressão encontra-se, também, na forma como algumas mães confidenciam que as educadoras dos filhos os acham “sobredotados”. Mas que elas até têm medo que seja verdade…

“O meu filho tem uma personalidade muito forte” (que é, em tudo, igual ao “É muito teimoso!”, de antigamente): que faz com que as mães cedam aos argumentos, às birras e aos amuos da criançada.

Esta expressão encontra uma versão um pouco mais minimalista no “Ele não aceita um não!”. Dito com uma aragem de “mal-agradecido”, difícil de entender pelas mães.

“Basta que fale com ele…”: corresponde ao “Faço dele o que eu quiser”, que leva a que as mães se envaideçam um bocadinho com a sua capacidade de persuasão. Mas que, há muito tempo, levava a algumas mães a reconhecer que os filhos faziam dela “gato e sapato”. Mas isso era há muito tempo…

“Nem imagina do que eu sou capaz quando me passo!” (que, por vezes, é substituída pela expressão: “Eu grito muito!…”): quer dizer que, a haver alguém numa casa que faça de sargentão, esse alguém é a mãe. O que, tendo os filhos uma alma cheia, isso só pode fazer com que os dias de todos eles acabam sempre numa algazarra. Mas sempre felizes!

“Se eu não me sentar ao lado dele, não faz nada…”: que significa “E quem é o bebé da mãe, quem é?…” que faz com que as crianças pareçam os sindicatos da função pública em relação aos direitos adquiridos. Isto é, leva-as a nunca reclamar autonomia quando as regalias premium são o que são.

“O meu filho, conheço eu!”: que, com alguma tradução quer dizer que não há ninguém, que aos olhos de uma mãe, rivalize com ela no conhecimento de um filho. Ou, mesmo que haja, é melhor que não se atreva.

“E, então, quando ele me diz que eu sou a melhor mamã de sempre?!…”: que é assim uma maneira de desabafar: “Haja alguém que me dê o valor que, modéstia à parte, eu acho que tenho”. Habitualmente, esta expressão surge acompanhada dum leve suspiro. E é tão enternecedora que nem parece vaidosa.

Do meu ponto de vista, há a língua materna, que (com mais ou menos atropelos à gramática) todos utilizamos; e a “língua de mãe”. Que parece ser mais um dialecto, também ele de raiz latina, que as mães usam. Que não se caracteriza por termos de compreensão difícil e que não faz uso de grandes variações fonéticas. E que, por isso, não é nem inacessível nem incompreensível. Mas que utiliza, amiúde, expressões enfáticas — muito generosas para com a metáfora, por exemplo — que as mães parecem dominar como mais ninguém, representando elas a quase totalidade dos nativos falantes desta “língua”.

A intenção com que a usam, ao que tudo indica, não será tanto de excluir as outras pessoas (como o pai) da vivacidade dos seus argumentos. Mas, mais, de se sentirem aconchegadas, umas com as outras, no seu amor de mãe. No entanto, a musicalidade e o entusiasmo com que a utilizam, faz dela uma espécie de playlist diante da qual, qual coro à cappella, é muito difícil não se gostar. E — estranho (muito estranho!) — fica no ouvido! E apetece escutar um pouco mais. Já quando se tenta reproduzir, é muito difícil acompanhar o tom, a forma como projectam a voz e o coração das mães quando correm todos estes termos. Talvez seja por isso que só mesmo elas a falem. Como ninguém.