Na sua obra On Murder, Considered as One of the Fine Arts, Thomas de Quincey relata um acontecimento algo insólito na vida de René Descartes. A vários títulos esse evento é apelativo, sob vários prismas contém em si ensinamentos, e, se para um estudante não se granjearão daí consideráveis auxílios para passar a barra do exame, ao profissional, seja qual for o seu métier, proporcionará, no mínimo, um divertimento, e, inclusivamente, se for um homem de letras ou então dedicado à causa pública, então retirará, estou em crer, interessantes dividendos.

Descartes, como incansável viajante, explorava as terras do Elba, muito provavelmente Gluckstadt ou Hamburgo, e procurava acercar-se de Friezland Este. Conforme assegura de Quincey, o francês terá tido dúvidas em relação ao seu destino, o que o levou, mal atingiu Embden, a resolver-se por Friezland Oeste. Sempre impaciente, decidiu apanhar uma embarcação, pilotada por alguns marujos. Mal desconfiou que tinha acabado de se entregar a um pequeno bando de assassinos, e de assassinos profissionais. Estes, percebendo as sóbrias maneiras e subtis maneirismos, o delicado trato e as belas vestimentas, tentaram aliviá-lo dos seus pertences para, em seguida, desfazerem-se do corpo nas águas. Para surpresa dos meliantes, Descartes, qual javali cercado, atirou-se (talvez aqui exagere, contudo, enfrentou com coragem e algum ímpeto) aos predadores que, perante tamanha fúria e desenvoltura, cedo se arrependeram da empresa e, calmamente, voltaram a concentrar-se nos mais seguros meios marítimos. O autor inglês, com o seu habitual humor, chama a atenção para o facto de, tendo conseguido largar o francês ao famoso rio, não teríamos o Discurso do Método nem as Meditações.

Os piratas, quais anticartesianos acidentais, pretendiam atacar o corpo e não a persona, ou seja, o filósofo, físico e matemático. Ao longo da História sucederam-se casos em que o intuito era o contrário, situações em que o derrotar do corpo (neutro) seria um entrave para demolir a persona.

Temos os incidentes recentes com Bolsonaro e com Trump, claros ensaios nesse sentido, e, se foram frustrados por inépcia do autor do golpe, nada obsta – muito pelo contrário – a condenar quid juris e procurar quid facti tal ódio mortal. O mesmo vale para o fresco atentado, agora fatal, contra Charlie Kirk.

Absolvendo a hipótese do puro entretenimento, as raízes de desproporcional engajamento devem-se buscar noutras paisagens intelectuais e afetivas. Em contexto democrático, regime e processo onde os votos substituem as balas, a mensagem oficial de certa esquerda provoca um sentimento de revolta e desespero nas suas hostes menos razoáveis e menos preparadas ideologicamente. Serve como exemplo a constante propagação da peregrina (e perigosa) ideia de ilegalizar certos partidos, rapidamente apelidados de fascistas e reacionários, uma vez percebido o seu acolhimento por significativa parte dos eleitores. (Para o efeito, bastará ouvir Carmo Afonso). Esta profilaxia não deixa de ser mais incompreensível, de um ponto de vista de salubridade democrática, quando os atuais militantes, simpatizantes e votantes desses partidos extremistas, provêm em boa parcela dos seus partidos moderados.

Esta acusação de mau comportamento espelha a tradicional ideia e ideário dos partidários de esquerda de manchar os seus opositores como recipientes do ódio, da ganância e da imoralidade nacionais. Claro que no nosso solo pátrio a personificação de tal conduta, hoje em dia, reside em André Ventura (e por vezes em Passos Coelho) que, qual caldo de repugnância, é identificado com a total falta de carácter. Existe uma necessidade imperiosa de atacar e denegrir a persona desses atores da causa pública. Em vez de digladiarem as ideias, sinal de vivacidade argumentativa e perícia filosófica, esgrimem contra a essência daqueles políticos. A memória do estadista de seu nome Salazar é agredida verbalmente e moralmente, injuriada e demonizada de forma constante pelos agentes de esquerda, preferindo estes obstipar a lenda negra de outros estadistas como Estaline e terroristas como Otelo. Nestes últimos salvam-se os princípios, isto é, a persona, naquele, esta é sepultada sob os escombros dos atentados. Seria mais profícuo deliberar simplesmente que se discordam das ideologias do que atentar sobre o carácter dos indivíduos.

O recente livro de Miguel Carvalho, Por Dentro do Chega, é um desses exemplos. Nas suas palavras, o partido operaria como uma máfia constitucionalizada e o seu líder não seria menos do que a versão política oficializada e moderna de Don Vito Corleone. O autor da volumosa obra é, obviamente, um homem de esquerda (da esquerda radical?) e, como tal, identifica as ideias políticas ali apontadas e os seus proponentes como reacionários e execráveis. «…O partido não só atraía indignados, ressentidos e esquecidos oriundos de todo o espectro político, como era um bom investimento para ultraliberais, capitalistas sem escrúpulos, saudosistas e extremistas órfãos de representação parlamentar, enquanto recolhia o refugo de outros aparelhos políticos, qual carro-vassoura». Questões como o aborto, a eutanásia, o marxismo cultural, aparecem como resolvidos como que por via científica, não se admitindo qualquer alternativa de direita, reservando, aliás, para essas tentativas, o selo de obscurantismo. O enorme desconforto do jornalista com todo o universo político de direita é assumido: ao longo do volume são dados juízos de valor negativos sobre todas as ideias e conceitos, desde os de Manuel Monteiro aos de Giorgia Meloni e de Riccardo Marchi. Assiste-se a um desfile da cartilha da esquerda e da extrema-esquerda nacionais e internacionais.

O Chega sai muito maltratado enquanto opção política; contudo, o principal, senão único alvo, é Ventura. Um cata-vento, um vingativo, um escroque, um megalómano, um ser narcísico e intolerante, que vê o partido apenas como um projeto de poder pessoal: o Chega Unipessoal. Há uma nítida tentativa de relacionar o Chega com o partido nazi, e, por vezes, identificá-lo como o partido nazi. Disto sobra, exprimindo-me politicamente, que, qual cadeia de dominó, o líder encarnaria Hitler (versão lusa).

Os testemunhos e entrevistas, a maior parte, pertencem a ex-partidários e ex-membros da direção que, claramente, saíram – nas suas próprias palavras – injustamente e injustificadamente do partido: a bem-dizer, foram abandonados, escorraçados, suspensos ou expulsos. O valor de um livro assim constituído ficará à avaliação de cada leitor; no entanto, tendo em conta o ricochete habitual dos ataques ao Chega, o resultado converter-se-á, provavelmente, em ativo.

Mantendo a devida suspensão do juízo, a leitura da obra resulta agradável e as horas passam a correr. Não se podendo ler como um romance, é, acima de tudo, um manifesto – não conseguimos abafar o grito J’accuse. Coberto por um verniz jornalístico, o autor tenta, página após página, não escorregar para o simples ódio e desprezo. Por vezes, é preciso dizê-lo, consegue-o.