A traição, seja no campo dos negócios, das relações políticas ou das parcerias de confiança, muitas vezes é vista como um reflexo inevitável das interações humanas. No entanto, ela revela um problema mais profundo: a erosão de princípios éticos e morais que deveriam sustentar as decisões de líderes, empresários e profissionais. O que leva pessoas, sejam elas líderes políticos, gestores empresariais ou colaboradores, a quebrar compromissos, contratos ou alianças? A resposta, em muitos casos, reside na ausência de uma base ética sólida e no desrespeito por valores que deveriam guiar as suas ações.

Nas relações empresariais e políticas, espera-se que as decisões sejam norteadas por um compromisso com a integridade, transparência e respeito mútuo. No entanto, vemos repetidamente casos em que esses valores são ignorados, levando a comportamentos que minam a confiança estabelecida. Quando empresários e políticos escolhem ignorar os princípios fundamentais de lealdade e responsabilidade, as suas ações refletem uma falta de compromisso com o bem comum e com a ética.

Essa ausência de princípios claros e valores éticos, coloca em risco não apenas a credibilidade individual, mas também a integridade das instituições e dos projetos em que essas pessoas estão envolvidas. Quando a ética é comprometida, os acordos tornam-se frágeis, e as decisões passam a ser guiadas por conveniências imediatas, ambições pessoais e pela visão das vantagens a curto prazo. A falta de um código de conduta robusto leva a decisões mal fundamentadas, muitas vezes motivadas por pressões externas ou meros interesses individuais.

A traição no âmbito empresarial ou político não é, portanto, apenas um ato impulsivo ou circunstancial. Ela é resultado de uma escolha deliberada de ignorar os princípios fundamentais de responsabilidade, respeito e ética. Trair, nesse contexto, é quebrar a confiança construída, destruir promessas feitas e desrespeitar os valores que deveriam guiar as relações de negócios e políticas.

Infelizmente, esses padrões de comportamento não são exclusivos de profissionais ou políticos inexperientes. Mesmo aqueles com carreiras estabelecidas e longas trajetórias, muitas vezes, sucumbem à tentação de violar os princípios que deveriam ser inegociáveis. A constante procura por novas oportunidades, alianças ou benefícios pessoais, sem considerar o impacto dessas consequências, revela a falência do respeito pelos valores éticos que deveriam prevalecer em qualquer decisão. Essa inconstância ou até frequente ausência ética, acaba por enfraquecer as relações e minar a solidez das instituições.

Do ponto de vista ético, a traição é uma negação da verdade e do compromisso que assumimos com o outro. Ao ignorar a importância dos princípios que deveriam guiar a nossa conduta, traímos não apenas os nossos parceiros e aliados, mas também os valores fundamentais da integridade e da transparência. E é nesse afastamento dos valores que surgem as dúvidas, as insatisfações e, inevitavelmente, a traição.

Trair é, em última análise, um fracasso de caráter. É uma fuga da responsabilidade de agir com ética, seja individualmente ou em conjunto. É uma tentativa de procurar vantagens sem respeitar os compromissos assumidos e as expectativas criadas. Quando entendemos isso, a pergunta mais relevante não é por que traímos, mas por que permitimos que princípios tão fundamentais sejam deixados de lado, seja nas relações empresariais, políticas ou de confiança.

No final, a traição não é apenas o que resulta contra o outro, contra o futuro das nossas empresas, instituições e projetos, mas acima de tudo, o que isso representa sobre a nossa verticalidade. É um atentado contra a capacidade de construir algo sólido, verdadeiro e ético, como pilares do nosso carácter. E essa auto traição, ao ignorar os princípios que deveriam guiar-nos, é a mais difícil de reparar.