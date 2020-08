O e-mail enviado pela Nova Ordem de Avis ao SOS Racismo, com ameaças a dez pessoas, não deixa dúvidas sobre a existência de um movimento neonazi português. Quer dizer, já se sabia que aqui medrava um movimento neonazi, não se sabia é que era tão português. O e-mail provou-o. A maldade é claramente nazi, a falta de profissionalismo é mesmo nossa. Ao nazismo uma pessoa associa organização e disciplina, não associa o caos, tipicamente português, com que se inicia este e-mail. Repare-se:

Beatriz Gomes

Danilo Moreira

Joacine Katar Moreira

Mamadou Ba

Jonathan Costa

Rita Osório

Vasco Santos

Luís Lisboa

Melissa Rodrigues

Mariana Mortágua

Mas que bandalheira vem a ser esta? Isto não é uma lista escrita por fãs dos organizadores do Holocausto e da malta que pôs os comboios a chegar a horas, em Itália. Os nomes estão à balda, sem qualquer método. Não vêm por ordem alfabética, não vão do mais conhecido ao mais anónimo, não estão as mulheres primeiro e os homens depois, não começam pelos do Norte e vão descendo para Sul, nem estabelecem um ranking dos que abominam mais até aos menos detestáveis. Não há critério nenhum, dir-se-ia que foi ao calhas, tirados de uma tômbola. Foram dizendo nomes e pronto, ficou o rascunho. Não designaram ninguém para passar a limpo a acta. Que raio de instituição nazi é esta que nem sequer tem uma secretária? Os nazis originais diziam que o trabalho liberta, estes nossos nazis libertaram-se do trabalho. Não organizavam um churrasco para oito amigos, quanto mais um genocídio. “Nova ordem” deve ser perífrase para “desordem”.

Enfim, se fosse só isto, podia passar por falta de jeito no Excel. Talvez se tratasse apenas de uma organização com muitos fanáticos e nenhum informático. Mas, não, há mais inaptidão, daquela pouco associada à típica eficiência nacional-socialista. Por exemplo, no e-mail informam que os dez elementos da lista têm 48 horas para abandonar o país. Muito bem. Mas são 48 horas a contar de quando o e-mail foi enviado? Ou de quando foi recebido? Se calhar é só a partir do momento em que o e-mail é lido. O que significa que os neonazis abominam o SOS Racismo, mas confiam nele para enviar recibos de leitura. Fazia mais sentido dizer “têm até 3ª feira para sair do país”. Trata-se de uma data específica, daquelas que se podem marcar na agenda e não deixam margem de dúvida. Mais do que assustar, são neonazis que baralham. Pior do que serem baratas, é serem tontas.

O que também cheira a esturro é o orgulho pátrio destes nacionalistas. Vejamos: “Sendo o prazo ultrapassado, medidas serão tomadas contra estes dirigentes e os seus familiares, de forma a garantir a segurança do povo português.” Ou seja, estes fascistas lusos, machistas e racistas, acham que o povo português, do mais forte e mais valente que há no mundo, é posto em cuidados por um grupo de 10 pessoas, a maior parte mulheres, com alguns elementos de raças que eles consideram inferiores. É isso, não é? Decidam-se, pá: ou os portugueses são honrados, ou são borrados.

Mas o maior problema não é os fascistas acharem que os portugueses são frágeis, é estarem convencidos de que os portugueses não são portugueses. O que se nota quando escrevem: “O mês de Agosto será mês da luta contra os traidores da nação e seus apoiantes. O mês de Agosto será o mês do reerguer nacionalista.” Estes nacionalistas portugueses dão-se com nacionais portugueses? Conhecem algum compatriota que trabalhe com afinco em Agosto? Mais: conhecem algum compatriota que comece um projecto em Agosto? Por alguma razão há 12 meses no ano e só um é tratado por “querido”. Em Agosto, o único reerguer que um português faz é na praia, quando se levanta outra vez para voltar a ir ao banho.

Das duas, uma: ou o movimento nacionalista português não conhece Portugal, ou o movimento nacionalista português, anti-estrangeiros por natureza, contratou um estrangeiro para lhe escrever as ameaças e esta parte sobre Agosto foi redigida por um estagiário moldavo. Só faltava acrescentar: “Começaremos a um Domingo. Logo de manhã. Nem paramos para beber um cafezinho. E o que não conseguirmos reerguer em Agosto, deixamos para aqueles dias entre o Natal e o Ano Novo, que são tão bons para adiantar trabalho. O prazo será cumprido!”

Com tanto dinheiro a vir agora da UE, não se arranja um subsídio para patrocinar a formação de neonazis portugueses com nível internacional? António Costa Silva ainda vai a tempo de acrescentar uma adenda ao Plano de Recuperação Económica, com sugestões para melhorar a qualidade dos nossos extremistas e não fazer feio lá fora. É o mínimo. Os nossos nazis podem não ter brio, mas nós temos.