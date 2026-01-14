As eleições presidenciais são sempre um momento decisivo da vida democrática portuguesa. Não porque determinem diretamente a governação do país, mas porque definem o perfil moral, institucional e político de quem representa a República, garante o regular funcionamento das instituições e simboliza a unidade nacional. É por isso que encaro este ato eleitoral com particular sentido de responsabilidade – e é também por isso que apoio António José Seguro nas próximas eleições presidenciais.

Vivemos tempos politicamente exigentes. A democracia enfrenta pressões crescentes, tanto externas como internas, e o debate público é frequentemente dominado pela crispação, pela desinformação e por lógicas de confronto permanente. Neste contexto, a escolha do Presidente da República não pode ser feita com base em impulsos momentâneos, nem em estratégias de curto prazo. Exige ponderação, memória histórica e uma avaliação séria do carácter, do percurso e da visão de cada candidato.

António José Seguro representa, para mim, uma ideia de política assente na serenidade, na coerência e no respeito profundo pelas instituições democráticas. Ao longo da sua vida pública, mostrou que é possível fazer política com firmeza sem agressividade, com convicção sem dogmatismo e com ambição reformista sem ceder à tentação do populismo. Num cargo como o de Presidente da República, estas qualidades não são acessórias: são essenciais.

Um dos aspetos que mais valorizo em António José Seguro é a sua consistência ética. Num tempo em que a política parece, demasiadas vezes, refém de táticas, cálculos imediatos ou protagonismos pessoais, Seguro distingue-se por uma trajetória marcada pela sobriedade, pelo sentido de dever e por uma clara noção de serviço público. Nunca confundiu popularidade com liderança, nem poder com vaidade – e isso diz muito sobre a forma como encara a função presidencial.

O seu percurso político demonstra também uma profunda ligação aos valores estruturantes da democracia portuguesa: a justiça social, a igualdade de oportunidades, a defesa dos mais vulneráveis e a valorização do trabalho. Mas fá-lo sempre com um sentido de responsabilidade que rejeita soluções fáceis ou discursos simplistas. António José Seguro compreende que a defesa do Estado social exige sustentabilidade, rigor e diálogo, e não promessas irrealistas ou divisões artificiais na sociedade.

Num país que continua a enfrentar desafios estruturais importantes – desde a desigualdade social à desertificação do interior, desde a crise da habitação à transição climática – é fundamental que o Presidente da República seja alguém capaz de enquadrar esses problemas numa visão de longo prazo. Não cabe ao Presidente governar, mas cabe-lhe alertar, influenciar, convocar consensos e usar a sua autoridade moral para elevar o debate público. A experiência política e institucional de António José Seguro dá-lhe essa capacidade.

Há ainda uma dimensão europeia e internacional que não pode ser ignorada. Portugal precisa de um Presidente comprometido com a Europa. Sem ingenuidades quanto aos desafios europeus, até porque lidou com a União Europeia em momentos marcados pela desunião, mas com uma visão de que a Europa é o bloco onde nos inserimos e que somos menos independentes sem ela. Um Presidente que compreenda o papel do país no mundo e que saiba defender os interesses nacionais com inteligência, discrição e credibilidade. António José Seguro reúne essas condições, fruto de uma carreira marcada pelo contacto permanente com realidades internacionais e pela valorização do multilateralismo.

Mas talvez a razão mais profunda do meu apoio resida na forma como António José Seguro entende a democracia: não como um campo de batalha, mas como um espaço de compromisso; não como um jogo de vencedores e vencidos, mas como um projeto coletivo em permanente construção. Num momento em que a política do “nós contra eles” parece ganhar terreno, considero essencial apoiar uma candidatura que aposta na união, no diálogo e no respeito mútuo.

O Presidente da República deve ser um fator de estabilidade, um árbitro respeitado e uma referência cívica. Deve saber falar ao país nos momentos difíceis, sem dramatismos excessivos, mas também sem complacência. Deve ser capaz de escutar a sociedade, de dialogar com todas as forças políticas democráticas e de agir sempre com independência e sentido de Estado. Vejo em António José Seguro essas qualidades reunidas de forma clara e credível.

Apoio António José Seguro porque acredito que Portugal ganha com mais serenidade na vida pública, mais elevação no debate político e mais confiança nas instituições. Apoio-o porque considero que a Presidência da República deve ser exercida com discrição, mas também com coragem; com prudência, mas também com visão. E apoio-o porque estou convicto de que o país precisa, hoje mais do que nunca, de uma liderança que una em vez de dividir e que reforce – e não desgaste – a nossa democracia.

É por estas razões, refletidas e tranquilas, que declaro o meu apoio a António José Seguro nas próximas eleições presidenciais.