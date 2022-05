Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Repartir o mundo entre os bons e os maus é simples. De certa forma, é preto e é branco. Uma espécie de ponte que separa os lados certo e errado da história. Talvez por isso nos sossegue. E talvez por isso nos leve a supor que estamos sempre do lado dos bons. Mas, e se, entre os bons e os maus, as águas não forem tão claramente separáveis?

Às vezes, as pessoas claramente más são “uma ajuda”. Enxovalham. Desqualificam e desprezam. Atemorizam e agridem. E magoam. Sem ressalvas nem ressentimentos. E sem remorsos. Não importa, para já, saber porque se tornaram más. Mas a sua maldade é clara. Por isso mesmo, não as queremos connosco. E, na verdade, não as queremos contra nós. Por isso fazemos por não as desafiar. E por nem sequer existir, ao pé de si. Quando menos reparem em nós menos mal nos fazem. Sobretudo, são más; afinal.

Mas, depois, há as pessoas que não se tomam como declaradamente más. Serão aquelas que gostam de nós, desde que não as contrariemos. Aquelas que se tomam como frontais no que nos dizem mesmo que confundam verdade com crueldade. Aquelas que nos desqualificam ou que, simplesmente, nos ignoram, mas que nos querem bem. Aquelas que são tão ávidas de ser primeiras figuras que nos acarinham sempre que somos os seus mais insubstituíveis “compères”. E, aí, percebemos que as pessoas vaidosas – tantas vezes tomadas como influenciadoras ou como tendo uma auto-estima inigualável – gostam mais de marionetas que de pessoas. Elogiam-nos – é verdade que sim – para nos inebriarem e nos manobrarem melhor. Mas, sobretudo, não suportam os nossos pequenos protagonismos. Nem sequer a nossa voz, quando é diferente da sua. São más porque nos fazem mal sempre que nos ignoram ou quando nem sequer se imaginam no nosso lugar. E quando tomam as pessoas como um jogo de espelhos. As pessoas vaidosas são más pessoas porque não são capazes de gostar senão delas mesmas. E porque só cuidam de si. Quando se sentem em causa, são vítimas. Quando se espera que se reconheçam nos seus erros, são frias. Quando parecem pedir desculpa tornam-se calculistas e “magoam onde mais dói”. São dadas ao melindre. E são despeitadas e cruéis, quando se sentem acossadas ou postas em causa.

Depois, há as pessoas egoístas. Aquelas que vêem sempre o mundo à altura dos seus olhos. Como se estivessem, “naturalmente”, em primeiro lugar. Como se, depois de crescidas, se comportassem como nunca tivessem deixado de ser “crianças mimadas”. São engenhosas na forma como seduzem. São hábeis no modo como encaminham os outros para as decisões que entendem vantajosas para si. São difíceis no jeito como se arrufam ou como amuam. São descuidadas e, aparentemente, desapegadas, considerando a maneira como se tornam desatentas. Mais do que interessadas serão interesseiras. Não é que sejam genuinamente más pessoas. São, sobretudo, omissas. Mas, ainda assim, não deixam de magoar. Por mais autónomas e expeditas que sejam, decidem, antes de consultar. E imaginam, mesmo quando insistem em não se explicar, que o seu pensamento está ao alcance de todos os que, aos seus olhos, terão a obrigação de o adivinhar. E são dadas à lamúria, sempre que se sentem que há quem as considere egoístas. Como são. Contra tudo aquilo que podiam ser.

Na verdade, sempre que se sentem amados, os nossos filhos são egocêntricos. E é natural que sejam assim. Eles sabem que são o melhor do mundo para nós. Que os colocamos em primeiro lugar quando se trata de lhes dedicarmos os nossos cuidados mais atentos. E que nos fascina a sua acutilância, a argúcia das suas perguntas ou a ternura dos seus gestos espontâneos. Eles sabem que os admiramos. E que vibramos com o seu sucesso. E que trememos com as suas dores. Eles sabem que cedemos aos seus estratagemas mais melosos. E que são, até, bonitos, quando deitam mão aos seus argumentos mais demagógicos para nos levarem a ceder, como se só com os nossos sins eles gostassem mais de nós.

Tudo seria simples e tranquilo se não houvesse só um pequeno degrau a separar o egocentrismo do egoísmo. E um outro que distancia o egoísmo da vaidade. Ou seja, corremos riscos se, em função do nosso amor, nos deixarmos escorregar para atitudes complacentes que do egocentrismo levem os nossos filhos ao egoísmo e à vaidade. Todos já o teremos feito algumas vezes. Muitos acabam por insistir ao fazê-lo em demasia. Não é verdade que os pais amem os filhos incondicionalmente! No plano das intenções será assim. Mas o nosso amor por eles precisa de ser retribuído. Todos os dias! Precisamos do colo deles. Do seus gestos de ternura. Dos seus cuidados. Da forma como são atenciosos para connosco. E do seu amor. É por isso que, à medida que o tempo passa, muitos filhos crescidos lembram-se dos pais no dia do seu aniversário, no Natal, por vezes, no Dia do Pai ou no da Mãe e, quase de fugida, nas férias. Na verdade, filhos egoístas e filhos vaidosos desistem dos pais. E vice-versa. Eles foram-se tornando, com o nosso aval, egoístas, em demasia. E, de tanto vibrarmos com os seus sucessos, vaidosos, quase sem darmos por isso. Isto é, o nosso amor ajudou-os a serem “más pessoas”. Onde é que fomos falhando? Na maneira como não lhes exigimos sempre as regras, a atenção e os cuidados que eles têm de ter. Na forma como deixámos que eles não aprendessem a dizer eu e nós ao mesmo tempo. No modo como não lhes recordámos, a todo o momento, que eles precisam de dar para que seja legítimo que reclamem quando se trata de receber. Eu acho que falhamos quando pomos o seu sucesso à frente do nosso sucesso. O seu sucesso passará por terem, aos nossos olhos, uma carreira. Um caminho. Um trilho de empreendimentos. O nosso por reconhecermos que eles são, acima de tudo, boas pessoas. Serão as duas coisas incompatíveis? Claro que não! Mas se não são, porque é deixamos que o nosso amor faça deles, tantas vezes, egoístas e vaidosos? Porque há-de o nosso amor fazer deles “más pessoas”?…