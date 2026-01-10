1 Porque é o mais bem preparado

Foi autarca, foi ministro dos governos de Cavaco Silva e Durão Barroso, foi líder parlamentar do PSD, foi presidente do PSD, é advogado de profissão e, ao longo dos últimos anos, para além de se ter revelado um comentador político isento e imparcial, percorreu o país de lés a lés, conhecendo como ninguém a realidade de Portugal e dos portugueses.

Por vezes a memória é curta, mas a verdade é que nos últimos anos Marques Mendes esteve sempre ao serviço do país, sendo mobilizado para centenas de eventos, por todo o país, uns da família social-democrata, outros da sociedade civil.

A sua disponibilidade foi sempre total, a sua sensibilidade social e o seu humanismo não deixaram indiferentes quem com ele se cruzou e, tudo isso, contribuiu para que conhecesse muito bem a vida real e as dificuldades de instituições e cidadãos.

2 Porque é sério, honesto e trabalhador

Marques Mendes enquanto presidente do PSD foi corajoso, afastou presidentes de câmara do PSD que, à data, eram arguidos em processos-crime. Essas decisões trouxeram-lhe muitos dissabores. Ainda hoje alguns tentam ajustar contas por causa dessas decisões, mas a verdade é que a ética é uma das marcas da sua liderança. Perante os princípios não cedeu.

Foi também Marques Mendes que introduziu as eleições diretas no PSD, permitindo que a eleição do líder nacional do partido passasse a ser feita por todos os militantes, as conhecidas bases, com mais democracia, mais transparência e mais proximidade.

Nas últimas semanas houve uma tentativa de enlamear a campanha eleitoral, tendo sido feitas várias insinuações sobre a vida profissional de Marques Mendes. Estas acusações revelam bem a mesquinhez e a inveja de quem as faz ou o desespero de quem não se consegue afirmar pela força das ideias e dos argumentos

Caso Marques Mendes apresentasse baixos rendimentos ou tivesse vivido às custas do erário público já estava tudo bem… Mas, ousou! Ousou exercer a sua profissão de advogado, ousou ser consultor, ousou ser empresário, ousou ganhar dinheiro! É isso crime?! Não, não é. Marques Mendes nunca foi acusado nem suspeito do que quer que seja, tem uma vida pessoal e profissional pautada pela seriedade, pela honestidade e pela capacidade de trabalhar e empreender.

3 Porque traz estabilidade a Portugal

Pela sua experiência, pela sua sabedoria, pela sua sensatez, pela sua responsabilidade, Marques Mendes é o único que procurará que o país tenha estabilidade governativa.

Os simpatizantes e os eleitores da AD, bem como todos aqueles que entendem que este governo deve continuar a transformar o país e deve chegar ao final da legislatura – a bem de Portugal e dos portugueses –, só têm uma opção séria: votar Marques Mendes. É esse o apelo que faço a todos aqueles que apoiam este governo, que apoiam Portugal!

O país não pode passar a vida em eleições, este governo deve ter todas as condições para implementar o seu programa, para resolver os problemas do país e para melhorar a vida das portuguesas e dos portugueses.

Marques Mendes é o único que não será nem amigo, nem adversário do Governo, será um árbitro, um promotor da estabilidade e da salvaguarda das condições governativas.

4 Porque as alternativas são piores para Portugal

André Ventura quer ser tudo: líder da oposição, Primeiro-Ministro, Presidente da República… Usaria Belém para fazer oposição ao Governo e procuraria transformar o nosso sistema político, com sérios e inimagináveis riscos para a nossa democracia. Se até agora tivemos sempre Presidentes da República que desempenharam a função com o distanciamento, a elevação e a imparcialidade a que o cargo obriga, com Ventura nada disso aconteceria. Seria um verdadeiro perigo!

Gouveia e Melo é especialista em logística, não em política. Está a ser usado por meia dúzia de socialistas e social-democratas que querem ajustar contas com Seguro e Marques Mendes e com os seus partidos. Em Belém iria ser um fator de instabilidade, pela sua inexperiência, pelo autoritarismo que representa, pelas motivações indecentes dos seus apoiantes e porque estaria mais empenhado em evidenciar-se do que em fazer o melhor para o país. Já para não dizer que a eleição de um militar seria um retrocesso civilizacional.

Cotrim Figueiredo é o “tio” simpático, que conhece o seu país real, o que se circunscreve à linha Cascais – Estoril. Alguém que foi o rosto (bem-sucedido) do crescimento da Iniciativa Liberal, mas que ao invés de continuar a trabalhar pela consolidação e crescimento do liberalismo em Portugal, preferiu o lugar dourado de Eurodeputado. Até há pouco tempo dizia que o lugar de Presidente não o motivava. Agora é candidato a Presidente da República e, à exceção da bolha político mediática de Lisboa e Porto, toda a gente sabe que não será eleito, mas parece empenhado em contribuir para impedir que o próximo Presidente da República seja de centro-direita. Quer fazer história pelas piores razões.

António José Seguro é politicamente inseguro. Falta-lhe a firmeza, a assertividade e as convicções necessárias ao exercício da função de Presidente da República. A dificuldade que tem em assumir um pensamento ou uma posição, escudando-se sempre em mil desculpas para não se comprometer, revelam que ainda não parece estar preparado para desempenhar a função de mais alto magistrado da Nação.

Todos estes candidatos não hesitam em criticar abertamente as opções políticas do Governo, misturando competências e não compreendendo o papel de árbitro do sistema que a Presidência exige. Qualquer um deles não hesitará empurrar o país para uma crise política.

Por tudo isto, não estamos em condições de desperdiçar votos, só há um voto útil a Portugal, o voto em Luís Marques Mendes.