É fácil, se tivermos Excel. Numa coluna, escrevemos os dias da semana. Nas outras duas, os nomes dos clubes. Basta isso para haver magia. Se fizermos quarta-feira, Porto e Sporting, aparece-nos um só resultado. Primeira jornada, 25 Setembro 1991. No banco, dois treinadores brasileiros (Carlos Alberto Silva e Marinho Peres). No ataque, dois avançados búlgaros (Mihtarski e Iordanov) – este último é o autor do remate mais perigoso do jogo, ao poste de Baía, ainda na primeira parte. No centro da defesas, dois backs brasileiros do best (Aloísio e Luisinho) – este último herói XXL num corte in extremis sobre Mihtarski. Em campo, quatro campeões mundiais Sub-20 de Riade 1989 (Couto + Morgado + Folha + Filipe) e mais três de Lisboa 1991 (Figo + Peixe + Toni). O Porto vai acabar a época como campeão, o Sporting em quarto lugar, ultrapassado in extremis pelo Boavista.

Que comece o jogo das diferenças:

1991, Estádio das Antas

2020, Estádio do Dragão

1991, tudo à grande, 60 mil espectadores

2020, à porta fechada, zero espectadores

1991, transmissão em directo na RTP2

2020, transmissão em directo na SportTV

1991, limite de três estrangeiros por equipa (Aloísio Timofte Mitharski vs Luisinho Douglas Iordanov)

2020, sem limite de estrangeiros, efeito Lei Bosman

1991, o guarda-redes pode agarrar a bola passada pelos companheiros

2020, o guarda-redes só pode jogar a bola com os pés passada pelos companheiros

1991, dois pontos por vitória

2020, três pontos por vitória

1991, Farense é o único representante algarvio

2020, Portimonense é o único representante algarvio

1991, duas substituições permitidas por lei

2020, cinco substituições permitidas por lei

1991, quatro equipas minhotas (Braga, Vitória SC, Famalicão e Gil)

2020, cinco equipas minhotas (Braga, Vitória SC, Famalicão, Gil e Moreirense)

1991, Carlos Alberto Silva é o treinador do Porto

2020, Carlos Alberto Silva é o último treinador brasileiro do Porto

1991, Marinho Peres é o treinador do Sporting

2020, Marinho Peres é o último treinador brasileiro do Sporting

1991, Portugal acumula dois Mundiais e um Europeu (duas meias-finais, zero títulos)

2020, Portugal acumula sete Mundiais e seis Europeus (sete meias-finais, um título)

1991, os números das camisolas dos titulares vão do 1 ao 11

2020, os números das camisolas dos titulares vão aaaarghhhhhhh do 1 ao 99

1991, Vítor Oliveira treina o Paços e vai em 55 jogos na 1.ª Divisão

2020, Vítor Oliveira treina o Gil e já vai em 420 jogos na 1.ª Divisão

1991, Ayrton Senna conquista o terceiro e último título mundial de F1

2020, Ayrton Senna ainda é o último sul-americano a ganhar a F1

1991, Tondela joga nos distritais da AF Viseu

2020, Tondela está há cinco épocas seguidas na 1.ª divisão

1991, Eusébio é o melhor marcador de Portugal, com 41 golos

2020, Ronaldo é o melhor marcador de Portugal, com 99 golos (Eusébio é o terceiro)