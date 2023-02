As saudades que eu já tenho

Da minha alegre casinha

Por onde o PS irrompeu

Meu Deus como era bom morar

No modesto primeiro andar

A que o Costa chamou seu.

É difícil, nestes dias pós-anúncio pelo governo do pacote “Mais Habitação”, não ter este tema, popularizado pelos Xutos e Pontapés, sempre na cabeça. Quer dizer, este tema não é exactamente o dos Xutos e Pontapés. Para ser rigoroso, esta é a versão d’ A Minha Casinha já depois de sermos corridos, ao chuto e ao pontapé, de uma eventual habitação que possuamos e que calhe estar desocupada.

O que pode suceder, por exemplo, quando uma pessoa vai à Loja do Cidadão tratar da renovação do documento de identidade. Um indivíduo volta a casa com o novo cartão do cidadão, por norma três dias depois de se ter ausentado, e já tem o primeiro-ministro alapado no sofá, a ver o show televisivo da sua predilecção. O “Querido, o Costa Ocupou-nos a Casa”. Alapado e com os pés em cima de uma pilha de facturas da electricidade por pagar, apesar da magnânima benesse que o governo concedeu com a baixa do IVA e que pode ascender a alguns 9 euros por ano.

Mas atenção, sejamos justos. Há quem saia fortemente beneficiado com estas medidas do governo para a habitação. E é alguém que, se pudesse, demonstraria esse júbilo de forma muito exuberante. E não, não me refiro a Álvaro Cunhal. Quer dizer, também me refiro a Álvaro Cunhal, mas desta vez estava mesmo a pensar era nas Testemunhas de Jeová. Porque se calha estas medidas do PS irem para a frente, que português, no seu perfeito juízo, vai arriscar não abrir a porta a quem quer que seja que lhe toque à campainha? É que nem pensar. São 11 horas da manhã de domingo e estão a tocar à porta? Podem ser Testemunhas de Jeová? Não interessa, toca a abrir. Que se uma pessoa não atende e calha ser uma inspecção da PIDE das casas devolutas, adeusinho imóvel. Portanto, é atender sempre a campainha. E, se for o caso, receber, com profundo alívio, o novo número da revista Sentinela. E ficar ali, firme e hirto no lar, que nem uma – lá está – sentinela, para fazer prova da ocupação do T2.

