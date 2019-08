1. Portugal precisa de um novo rumo. Não é conversa política, é um imperativo.

Na verdade, continuamos a descer lugares em vários rankings de indicadores económicos entre os Países da ZE e da UE, em geral. A evolução do rendimento e do PIB per capita e da produtividade assim o demonstram. Não produzimos a riqueza de que precisamos e, ao mesmo tempo, agrava-se o fosso entre os mais pobres e os mais ricos.

Temos os compromissos decorrentes do Pacto de Estabilidade e das metas estabelecidas com as autoridades europeias, que nos exigem, constantemente, por um lado, cortes na despesa e, por outro, crescentes receitas, sem curarem da sua origem e da sua natureza.

Não lhes importa onde são os cortes nem a proveniência das receitas. Não se preocupam se resultam de impostos, como sucede, ou dos efeitos de investimento, produtividade, crescimento, como devia acontecer.

Por outro lado, precisamos de mais dinheiro para assegurar o funcionamento dos serviços básicos para a população. E em vez do dinheiro que é preciso, surgem cortes e cativações que afetam, gravemente, a capacidade de resposta às necessidades básicas dos cidadãos, especialmente os mais carenciados.

Como se pode sair deste verdadeiro impasse?

Se fosse possível pôr a economia a crescer com uma varinha de condão, o assunto talvez pudesse ser resolvido por alguém que desconheço. Mas não. E se bastasse mudar de Governo para se alcançar esse objetivo, talvez um dia… Mas não chega, pode ajudar mas não será, nem pouco mais ou menos, suficiente.

Portugal tem, no quadro atual, um déficit orçamental real à volta de 2,5%. Não ocultando dívidas, sem cativações penalizadoras do normal funcionamento dos serviços, com investimentos essenciais, esse é o valor razoável. E tem-no com uma carga fiscal muito alta que tem permitido receitas nunca atingidas. Em vez disso, temos de criar mais riqueza, de produzir mais e melhor.

Precisamos igualmente de bem mais investimento público de modo a criar melhores condições para uma efetiva competitividade da nossa economia. A ferrovia é um dos maiores e melhores exemplos do que necessitamos de fazer, até por razões ambientais. A reestruturação do Estado, concertada com uma nova ocupação do território por pessoas, serviços públicos, bens e equipamentos, é outro exemplo ilustrativo. Outro ainda, o que é necessário mudar para as decisões judiciais serem céleres.

Esses requisitos, com uma nova e libertadora política fiscal e maior simplificação administrativa, são essenciais para a dinamização do investimento privado, nomeadamente de origem externa. São, aliás, fundamentais, também para a vida das nossas empresas que, com esforço e capacidade de luta diária, já fazem parte do nosso tecido empresarial. Já ninguém suporta mais o Estado abusador, as filas, os atrasos, as falhas desse Estado que cada vez mais exige e cada vez menos dá.

A necessidade de mais recursos financeiros não decorre só das insuficiências da nossa economia.