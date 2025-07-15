No dia 24 de junho, o Papa Leão XIV recebeu na Basílica de São Pedro, o Jubileu dos Seminaristas. Nas palavras que lhes dirigiu, agradeceu aos seminaristas e formadores, a sua presença no Vaticano. «Obrigado, em primeiro lugar, pela vossa alegria e por este vosso entusiasmo. Obrigado, pois com a vossa energia alimentais a chama da esperança na vida da Igreja!»

Para a Igreja Católica, no hemisfério norte, após o final do ano letivo e dos estágios pastorais, realizam-se as celebrações de Ordenação dos novos sacerdotes e as «Missas Novas» – a primeira eucaristia que o neo-sacerdote preside, na sua comunidade de origem ou de trabalho.

Neste ano, tive a oportunidade de participar em várias celebrações de 50 ou 25 anos de sacerdócio de familiares e amigos, e de início de ministério de alguns sacerdotes. São festas que quase sempre se circunscrevem à família ou comunidade e que quase sempre passam despercebidas.

Contudo, há exemplos de autarquias e de entidades que reconhecem o papel dos sacerdotes católicos na sociedade e na construção da comunidade, atribuindo medalhas de honra e mérito. A muitos sacerdotes devemos em Portugal a capacidade de mobilização da sociedade para promover o bem-estar e a qualidade de vida das localidades, criando obras sociais, culturais e desportivas.

Portugal deve muito aos Seminários. Durante décadas, estas instituições de ensino eclesiástico formaram milhares de adolescentes e jovens, possibilitando a muitos a única forma de prosseguir os estudos após o ensino primário. Havia uma rede de seminários diocesanos e de congregações religiosas em todo o território nacional, de todas as etapas: seminários menores (ensino básico), seminários médios (ensino secundário) e seminários maiores (ensino universitário).

Se nos seminários menores e médios havia turmas gigantescas, após a entrada nos estudos filosófico-teológicos, o número ia estreitando, mas sempre formando algumas dezenas de novos sacerdotes anualmente. A semente da vocação sacerdotal ia brotando ou era feito o discernimento que não eram chamados ao sacerdócio.

Se todos os alunos dos seminários católicos se inscrevessem numa associação ela teria milhares de membros. Os seminários, em Portugal, formaram imensas pessoas que depois seguiram percursos profissionais e cívicos diversos. Muitos nem imaginam o número de professores, autarcas, deputados, advogados e por aí fora que passaram pelos seminários.

No nosso país, nasceu há dias o primeiro Seminário Interdiocesano, dedicado a São José, e que congregará alunos e formadores das dioceses de Bragança-Miranda, Guarda, Lamego e Viseu. Estará sediado em Braga, para possibilitar aos alunos a frequência das aulas da Faculdade de Teologia, na Universidade Católica Portuguesa.

Devíamos dar um reconhecimento maior aos seminários, apoiando a sua ação educativa e formadora, e valorizando aqueles que escolhem a sua frequência de forma a conseguir uma sólida formação humana e religiosa, rumo ao sacerdócio. Todos os anos, várias dezenas são ordenados por todo o país.

Sinto orgulho em ter sido aluno dos Seminários da Diocese do Porto, desde o Pré-Seminário em Vilar, passando pelo Seminário do Bom Pastor (Ermesinde) e o Seminário Maior da Sé. Neste percurso conheci imensos colegas e professores, alguns dos quais são, atualmente, bispos residenciais ou eméritos. Fui o último aluno de alguns mestres, na Faculdade de Teologia, mas também o primeiro aluno de outros que iniciavam a sua carreira académica.

O tempo passa, alguns tornaram-se sacerdotes e até cardeais da Igreja, a maioria seguiu o ensino, outros dedicaram-se a profissões desde chefes de culinária, jornalistas, escritores e por aí adiante. Uma coisa nos une: houve um tempo em que vivemos, estudamos, rezamos, brincamos, rimos e choramos, numa grande casa – o seminário – que, como me disseram o reitor e os prefeitos um dia: esta será sempre a tua casa, podes voltar sempre, pois estas pessoas e estes corredores conhecem-te.