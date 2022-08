Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A SEDES escolheu um título audacioso para o livro que vai lançar a 1 de setembro sobre o desenvolvimento da economia portuguesa: Ambição: duplicar o PIB em 20 anos. Álvaro Beleza conseguiu que a cinquentenária Associação para o Desenvolvimento Económico e Social voltasse a ocupar um lugar de relevo na discussão do futuro do país.

O estudo da SEDES tem desde logo o grande mérito de nos pôr a pensar sobre o futuro. Como será Portugal daqui a 20 anos? Felizmente, não é caso único. No início deste ano, a Fundação Calouste Gulbenkian apresentou o estudo Foresight Portugal 2030. No final do ano passado, a Fundação Francisco Manuel dos Santos, o mais importante think tank português, apresentou o estudo Do made in ao created in: um novo paradigma para a economia portuguesa.

Cada vez que é apresentado um novo estudo, ouvimos dizer que ‘os diagnósticos estão todos feitos’. Ainda que tantas vezes repetida, esta frase não deixa de me surpreender. Estudo a economia portuguesa há muitos anos e consigo identificar muitas áreas onde o conhecimento é ainda insuficiente. Sem um conhecimento profundo dos problemas só por acaso se encontrarão boas soluções para os desafios que temos pela frente.

Por outro lado, o país e o mundo estão em constante mudança. É verdade que as projeções das taxas de crescimento económico para os próximos anos continuam a ser desapontantes. No entanto, os problemas que enfrentamos hoje não são os mesmos de há 10 anos. Em 2012, Portugal atravessava uma das mais graves crises desde a Segunda Guerra Mundial, num processo de correção de desequilíbrios macroeconómicos acumulados ao longo de mais de uma década. Hoje, o quadro macroeconómico é apesar de tudo mais favorável, mas surgiram novos riscos.

