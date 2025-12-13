A Comissão Europeia decidiu avançar com ações judiciais contra oito Estados-Membros, entre os quais Portugal, por não terem transposto integralmente para a lei nacional a Diretiva revista das Energias Renováveis. Não se trata de um detalhe técnico nem de uma formalidade burocrática. Trata-se de um sinal político forte e de um risco económico real, com impactos diretos na vida das empresas, das famílias e na credibilidade do próprio Estado português.

A diretiva em causa é um dos pilares centrais do Pacto Ecológico Europeu e do pacote Fit for 55. Define metas vinculativas, impõe prazos, altera regras de licenciamento, acelera investimentos e cria obrigações concretas para setores como a indústria, os transportes, os edifícios e as redes de energia. O seu incumprimento não é abstrato, tem custos.

Portugal gosta de se apresentar como bom aluno da transição energética. E é verdade que, em termos de produção elétrica renovável, o país tem resultados relevantes. Mas essa narrativa começa a revelar uma fratura entre discurso político e execução regulatória. O atraso na transposição da diretiva expõe um problema estrutural, a incapacidade de transformar ambição europeia em regras claras, previsíveis e operacionais no território.

As consequências económicas são imediatas. A incerteza regulatória trava investimento. Projetos de autoconsumo, comunidades de energia, redes inteligentes, armazenamento e eletrificação de processos industriais ficam suspensos entre intenções e realidade. Investidores adiam decisões, empresas perdem competitividade e o país arrisca falhar metas que, mais tarde, terão de ser compensadas com medidas mais caras e socialmente mais duras.

Para as empresas, sobretudo PME, o impacto é duplo. Por um lado, perdem acesso a soluções que reduziriam estruturalmente os custos de energia num contexto de preços elevados e voláteis. Por outro, ficam menos preparadas para o choque regulatório que se aproxima com a entrada em vigor do ETS 2, que irá penalizar economicamente o consumo de energia fóssil em edifícios e transportes. A falta de renováveis acessíveis hoje traduz-se em faturas mais altas amanhã.

Para as famílias, o efeito é ainda mais sensível. O atraso na criação de condições legais para autoconsumo, comunidades de energia e renovação do edificado, significa menos proteção face ao aumento estrutural dos custos energéticos. Num país com elevados níveis de pobreza energética, falhar a transposição de uma diretiva que visa precisamente acelerar soluções descentralizadas e acessíveis é politicamente grave.

Há também um risco financeiro direto para o Estado. O processo de infração pode culminar em sanções e multas, mas o impacto mais relevante está na perda de credibilidade junto das instituições europeias. Num momento em que Portugal depende fortemente de fundos comunitários para financiar a transição energética e climática, apresentar-se como incumpridor fragiliza a posição negocial e reduz margem política futura.

Politicamente, a leitura é clara. A Comissão Europeia está a deixar de tratar os objetivos climáticos como compromissos flexíveis e passou a encará-los como obrigações jurídicas executáveis. Quem não cumpre, paga. Quem atrasa, perde espaço. A transição energética deixou de ser apenas uma agenda ambiental, é hoje uma agenda económica, social e de soberania.

Portugal tem ainda tempo para corrigir o rumo, mas esse tempo já não é confortável. A transposição não pode ser feita à pressa nem apenas no papel. Tem de ser operacional, clara, aplicada no terreno e acompanhada de instrumentos que cheguem às empresas e às famílias. Caso contrário, o país arrisca transformar uma oportunidade histórica de modernização económica num novo ciclo de custos, desigualdades e improviso político.

A transição energética não falha em Bruxelas. Falha nos Estados que não a executam. E, desta vez, o atraso não é neutro, é caro, retrocedente e politicamente revelador.