A participação de Portugal na Expo 2025 Osaka foi uma oportunidade estratégica de afirmação do País no mundo e, em especial, naquela região do globo. Afirmação económica, projeção de competências, fortalecimento da Marca Portugal. Num contexto global desafiante, esta Exposição Mundial foi uma montra privilegiada para mostrar o que de melhor se faz em Portugal e o talento que caracteriza o tecido empresarial português.

A AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal assumiu nesta missão um objetivo principal: garantir que era o Portugal do séc. XXI a apresentar-se ao mundo e não o Portugal do séc. XVI, cristalizado no tempo das caravelas, que os japoneses aprendem na escola.

Em colaboração com o Comissariado, liderado por Joana Gomes Cardoso, o Turismo de Portugal, a embaixada de Portugal no Japão e outras instituições, como a Fundação Oceano Azul – à qual agradecemos o vídeo que tanto emocionou o público –, fomentámos o investimento, o comércio e a internacionalização das empresas portuguesas no mercado japonês, onde o potencial de crescimento é significativo.

Sob o tema “Oceano, Diálogo Azul”, o Pavilhão de Portugal alcançou mais de dois milhões de visitantes e três prémios internacionais (incluindo Ouro para a temática), destacando-se entre os 158 países participantes. E percebe-se porquê: foi o oceano que nos ligou ao Japão, foi o oceano que, na Expo 98’, despertou consciências, é o oceano que permite um futuro ancorado na Economia Azul, área em que Portugal é referência.

Ainda é cedo para medir o impacto económico nas exportações ou na angariação de investimento, mas podemos afirmar desde já que a Expo Osaka é um exemplo de como a diplomacia económica se pode traduzir em resultados tangíveis para o País.

Com mais de 500 entidades envolvidas e 400 eventos realizados nos seis meses de Expo, o balanço é muito positivo. Foram estabelecidos novos contactos empresariais e de investimento, firmadas parcerias estratégicas e abertas pontes de cooperação tecnológica, científica e cultural, nomeadamente entre Universidades portuguesas e japonesas.

De Norte a Sul e ilhas, Portugal promoveu as suas regiões, com foco em setores estratégicos – das energias renováveis à fileira agroalimentar, do turismo às indústrias criativas, do mar à tecnologia. Foi possível consolidar a imagem de Portugal junto de investidores e decisores como um país inovador, sustentável e aberto ao mundo.

De 13 de abril a 13 de outubro, o Pavilhão de Portugal na Expo 2025 Osaka foi um ponto de encontro entre a tradição e a inovação, entre a cultura e a economia, entre o passado marítimo e o futuro sustentável. Portugal transmitiu ao mundo que é um País com visão, com talento e com capacidade de competir nos mais exigentes mercados.

A AICEP orgulha-se de ter coordenado esta participação, que ficará como uma marca de excelência na promoção internacional de Portugal e na valorização do seu tecido económico. O legado da Expo 2025 Osaka não se esgota no encerramento: permanece nas relações criadas, nas oportunidades geradas e na convicção reforçada de que Portugal e as empresas portuguesas têm hoje uma maior notoriedade no Japão e noutros mercados internacionais.

Quando Portugal mostra o melhor de si, a Economia agradece. Portugal mostrou-se em Osaka. E o mundo reparou e aplaudiu.