Não é que acredite em lendas, mas se pudesse escolher um momento para o regresso de D. Sebastião, talvez fosse este. O nevoeiro é tão cerrado que já ninguém vê com clareza o futuro do país. O debate democrático está desvirtuado e, às vezes, mais parece um cenário de guerra à moda do século XVI. É certo que o último conflito que envolveu D. Sebastião não acabou bem, mas os tempos que se avizinham também não prometem melhores memórias, mesmo que sem ameaças à nossa independência.

O mesmo nevoeiro que outrora ocultava derrotas serve agora para maquilhar a estagnação. Para quem cresceu a ouvir promessas, como a minha geração, é cada vez mais difícil manter a confiança. Para jovens como eu, observar o panorama político é desconcertante.

É como ver uma daquelas séries da Netflix de ação, em que em cada episódio tudo muda, mas no fim do dia… fica tudo na mesma. Se os episódios se repetem, é porque ninguém está verdadeiramente a ouvir o que o país precisa. Fomos anestesiados pelo ruído. A indignação tornou-se um hábito. A novidade? Que novidade? Novo escândalo de corrupção! Demissão forçada! Operação Tutti Frutti! Promessas para o aeroporto! Mais estudos para a linha de alta velocidade! Mais uma promessa adiada! Eleições! Eleições outra vez! No fim, ganham sempre os mesmos. Perde sempre o país.

Numa sociedade onde o termo “job for life” parece cada vez mais arcaico, vemos uma elite do nosso país a reerguer o termo e a beneficiar de todos os privilégios de uma carreira política que deixou de ser vocação, e, em vez de representar um dever cívico temporário, se transformou num exercício contínuo de autopreservação. Mantêm-se nos círculos de poder não por mérito renovado, mas por inércia, influência e conveniência. A política torna-se assim uma profissão blindada à rotatividade, onde a missão de servir dá lugar ao conforto de quem prefere a inércia à mudança, e o país torna-se um palco de rotatividade para os mesmos protagonistas.

E quando tudo parece imóvel, estagnado, o mais natural é desligarmo-nos. A minha geração cresceu num país em que votar parecia não fazer diferença, em que a mudança ficava sempre para depois. Não é apatia, é desencanto. Não é desinteresse, é desilusão acumulada. E quando acreditamos que a política não nos diz respeito, começamos a acreditar que não temos lugar nela. É a ausência que alimenta a abstenção e é nessa ausência que a esperança se evapora.

Enquanto isso, os temas que mais afetam a vida das pessoas, como a habitação inacessível, o declínio do SNS ou a precariedade dos salários, são tratados com a ligeireza de quem vive longe dessas realidades. As prioridades confundem-se, as soluções adiam-se e a política transforma-se num palco onde se representa bem, mas se governa pouco.

É perante este vazio de ideias que desvirtuamos o debate, e passamos a um autêntico campo de batalha, não para resolver os problemas reais das pessoas, mas para travar batalhas de vaidade e comunicação.

Com isto, Portugal atravessa um momento de suspensão, um governo demitido, um parlamento dissolvido, eleições sucessivas e um país que parece viver em piloto automático, à espera que algo mude, mas sem saber o quê. O debate político perdeu-se entre escrutínios pessoais e irrelevantes para a sociedade, escândalos e promessas adiadas, enquanto a abstenção cresce e a esperança se esvai. A tentação de esperar por um “salvador” é compreensível, mas é precisamente essa ilusão que nos mantém paralisados.

A verdade crua e dura é que não haverá nevoeiro que traga um D. Sebastião de volta. O futuro do país não depende de uma figura lendária ou de soluções mágicas, mas sim da capacidade de cada um de nós, especialmente da nossa geração, de recusar o conformismo e exigir responsabilidade, transparência e visão a quem nos governa. O desafio está em transformar a indignação em participação, o desânimo em exigência e o ruído num novo espaço político exigente e sério.

Não nos podemos conformar com a aparente impossibilidade de nos sentirmos representados, valorizados e felizes no nosso país. Não nos podemos conformar com a morte anunciada de um país livre, democrático e próspero. Porque Portugal não precisa de um salvador, lendário, que se levante do nevoeiro. Portugal precisa de compromisso, de responsabilidade, de irreverência e de ideias.

Portugal precisa de nós. E nós precisamos de ter voz. Não só nas urnas, mas também no debate público, no associativismo e na exigência quotidiana a quem nos representa.