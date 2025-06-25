A conjuntura

Desde o antes até ao agora, quase tudo mudou.

Na década de 1960, no Portugal de Salazar – assente numa economia predominantemente rural – as regiões interiores de Portugal contavam com cerca de mais de 50% da população que aquela que lá vive hoje, isto em termos relativos. Se analisarmos caso a caso, há aldeias que, hoje, passaram a puros e plenos cenários de cinema (onde não há vivalma) e outras que quase de uma quinta de família se tratam, de tão pouca gente que lá vive.

Portugal é hoje um país com uma economia assente essencialmente no setor terciário, ou seja, comércio e serviços, e, por tal, a distribuição populacional tem mudado de figura, ao largo desta que é a terra lusitana.

O litoral – entenda-se a faixa que vai da península de Setúbal até Viana do Castelo e o Algarve – Tem visto cada vez mais gentes chegar até si, estando as cidades cada vez mais entupidas de humanos e dos seus costumes.

Este fenómeno, o do êxodo rural – que, trocado por miúdos, é a saída de pessoas do campo para a cidade – aconteceu essencialmente pela grande oferta de emprego nas grandes cidades litorais, como Lisboa e Porto. A agricultura tornou-se uma fonte de rendimento pouco atrativa para as gerações mais novas, tal como a lida do gado, entre outros; para não falar do desenvolvimento (ou falta dele, dependendo de onde se fala) dos transportes, que permitiu aumentar em número e distância os movimentos pendulares.

Assim, os novos saíam e os velhos iam ficando. Hoje, olhamos para o lado – nós, do litoral – e vemos que parece que falta um bocado de país.

Digo que parece que falta um bocado de país em vários sentidos: desde o desinvestimento que se faz sentir pelas beiras e Trás-os-Montes, até ao Alentejo, em áreas críticas como transportes, acessibilidades, economia, saúde e educação. Enfim, olhamos para o lado, lá está, e parece que Lisboa é um país, perto de algumas cidades do interior, mas, como dizem os Vizinhos na canção Pôr do sol: “se achas Lisboa grande, o Alentejo ainda é maior”, mostrando-nos que o interior é igualmente – ou tanto mais – capaz de ser grande como o litoral, só precisa que olhem para ele como parte integrante de Portugal.

A política e o interior: o que tem sido feito

Há muito que muito tem sido feito, mas quase nunca bem feito, ou, pelo menos, pouco eficaz.

Dúvidas houvesse, há vários maus exemplos que se podem enumerar. Só entre as décadas de 1990 e 2020, foram desativados mais de 700 quilómetros de linha férrea no interior do país, deixando capitais de distrito (sim, capitais de distrito) sem ligação à Rede Ferroviária Nacional, como é o caso de Bragança e Viseu, fazendo, obviamente, com que as populações destas cidades ficassem com as opções de deslocação reduzidas. A par disto, a densidade da rede de estradas no interior é algo reduzida, tanto entre cidades, vilas e aldeias, como nas ligações ao litoral.

Com isto, muitas famílias optaram por ir morar para os subúrbios das grandes cidades como Porto e Lisboa, a fim de reduzir as distâncias relativas dos seus movimentos, tanto no que toca ao tempo, como ao custo, que se via elevado, por ter de ser feito, na sua maioria, de automóvel particular.

Além do mencionado, é importante não esquecer os centros de saúde que foram fechados, tal como as escolas e espaços como correios, repartições de finanças ou tribunais, nalgumas vilas ou mesmo cidades, fazendo, lá está, com que as pessoas fossem empurradas para o litoral, aumentando o despovoamento no interior, diminuindo a capacidade de carga humana no litoral e, claro, diminuindo também a coesão socioeconómica do país.

A política e o interior: o que falta fazer

Bem sei que o problema já é tão profundo, que será impossível resolver sequer em duas legislaturas (8 anos), ou seja, curto/médio prazo. Por isso, deve-se começar a pensar a sério em devolver às Beiras, a Trás-os-Montes, ao Douro e ao Alentejo a vitalidade que por lá se via há mais de meio século.

Primeiro, segundo creio, é essencial atrair investimento para as regiões, como empresas e capital direto, contudo, no que toca às empresas, seria fácil de as atrair, à partida, com políticas fiscais amigas do empreendedor, reduzindo o IRC a zeros. Visto que mais de metade das empresas em Portugal não pagam IRC, reduzi-lo a zero seria quase irrelevante do ponto de vista da sustentabilidade das contas públicas e atrativo para as PME ou então grandes empresas.

Além disto, é necessário – digo, urgente – restabelecer as ligações ferroviárias a todos os lugares urbanos que as tinham, como Viseu e Bragança, tendo ainda em vista, a longo prazo, reforçar as ligações a novas regiões tanto a norte como a sul do Tejo. Portugal, no que toca à ferrovia, não é só linha do Norte ou Metropolitano de Lisboa. Há mais país além dos grandes centros!

É impossível, então, não falar dos apoios aos trabalhadores que para o interior se queiram deslocar, e lá constituir família. Primeiro, é importante reduzir em 30% o IRS a todos os que fossem trabalhar para o interior, contudo, se lá constituíssem família, defendo a redução na

casa dos 50%, a par da construção de creches e escolas públicas nestas terras. Será impossível combater o despovoamento e o duplo envelhecimento demográfico sem mais crianças, e, por isso, estas medidas são cruciais para repovoar o interior.

Além do mencionado, a fim de atrair uma economia de alto valor acrescentado para as regiões de dentro de Portugal, é necessário investir em pólos universitários ligados a setores endógenos das regiões, como a floresta e a gestão dos seus resíduos, até à tecnologia e inovação na produção agroalimentar, passando pelo turismo e património local. Para isto, era importante que estes pólos estivessem em regiões de carência de mão de obra e atividade económica, a fim de desenvolver estas terras, podendo, à partida, estes alunos ficarem aqui a trabalhar, aqui constituírem família e até empresas, através das incubadoras de empresas que também defendo serem uma prioridade para o interior.

Tudo isto é essencial para desenvolver uma rede urbana equilibrada e policêntrica em Portugal. Trocado por miúdos: um país com cidades de tamanho médio um pouco por toda a parte, fazendo com que as pessoas, bens e serviços estejam distribuídos de forma homogénea pelo território português.

“O progresso é a concretização de utopias”

Estas medidas soam, se calhar, a coisas muito bonitas e utópicas com custos elevadíssimos. Mas, pasmem-se, custa mais às contas públicas do país investir nas velhas e saturadas cidades do litoral. Digo isto na medida em que há cada vez mais custos associados ao consumo de energia, à mobilidade congestionada e à habitação. Custa mais construir mais uma faixa numa autoestrada, em várias autoestradas, do que garantir que Portalegre – a única capital de distrito ainda sem ligação por autoestrada – tenha essa ligação feita.

Além disto tudo, custa cada vez mais ao estado mitigar ou tratar os problemas de saúde daqueles que vivem nestes velhos e saturados centros urbanos, pelo excesso de poluição atmosférica e sonora e também pelo sedentarismo vivido nestes espaços, para não falar do abandono e isolamento social vivido pelos idosos.

Não devemos nem podemos continuar a olhar para o interior como uma criança difícil de educar e, por dar trabalho, mais vale irmos ignorando do que moldar ao mundo que a rodeia. Ou seja, temos de deixar – têm os políticos de deixar – de olhar para o interior como um desafio impossível.

É possível repovoar. É possível revitalizar. É possível não ignorar uma parte do país.

Não precisamos de voltar a inventar a roda, só precisamos de começar a usá-la. Como dizia Oscar Wilde, “O progresso é a concretização de utopias”. Façamos essas utopias acontecer!