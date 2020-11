De acordo com dados da AICEP, a China teve, em 2018, um saldo comercial positivo com Portugal de 1763 milhões de euros. Temos uma cobertura de 53% das importações por exportações. Este saldo tem crescido a favor da China, desde 2012, quando foi de 526 milhões de euros. A China foi, em 2018, o terceiro país com o qual a nossa balança comercial foi mais negativa.

Portugal teve um saldo comercial positivo com os EUA de 2345 milhões de euros em 2018. Temos uma cobertura de 209% das importações por exportações. Este saldo tem crescido significativamente a favor de Portugal desde 2011, ano em que foi de 669 milhões de euros. Os EUA foram, em 2018, o terceiro país com o qual a nossa balança comercial foi mais positiva.

Ou seja, a diferença da contribuição para o PIB português entre EUA e China é de 4108 milhões de euros.

Enquanto a relação com os EUA faz o PIB de Portugal, crescer (saldo positivo), a relação com a China faz o PIB de Portugal diminuir.

Além disso, os investimentos chineses em Portugal – EDP, REN, BCP, Fidelidade, etc. – são rentabilizados com dividendos distribuídos, o que tem efeito negativo na balança de pagamentos.

Adicionalmente, investimentos chineses em lojas e restaurantes chineses geram empregos para… chineses.

Ao passo que investimentos de empresas dos EUA em Portugal – McDonalds, outras marcas de fast food, farmacêuticas (e.g. Gilead), etc. – geram empregos para… portugueses.

Em conclusão, a China tem-se servido de Portugal comercialmente e como investimento, sendo um dos piores parceiros comerciais. Enquanto os EUA, um aliado, são também um bom cliente e um dos melhores parceiros comerciais.

Saldo comercial em 2018 referente aos EUA e à China:

Exportações e Importações de Bens e Serviços 2018 Valores em milhões euros Exportações Importações Saldo Exp-Imp China 938 2701 -1763 EUA 4902 2557 2345

Em 2018, os EUA foram o 5º destino das exportações portuguesas, a China foi o 15º.

Valores em milhões euros Total Exportações Total Importações Cobertura Imp-Exp Portugal 57807 75364 77% Peso China Peso EUA 1,6% 3,6% -53% 8,5% 3,4% 209%