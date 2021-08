Em 2019, 29,6% das crianças portuguesas tinham excesso de peso. Já os valores da obesidade infantil encontravam-se nos 12%. Apesar destes valores terem vindo a decrescer de forma consistente nos últimos 10 anos, não deixam de ser alarmantes. Para piorar a situação veio a pandemia que lançou para o sedentarismo milhares de crianças que foram impedidas de praticar desporto durante o confinamento, colocando em causa as melhorias apresentadas nestes dados. Para combater este problema, o Governo promulgou uma série de proibições nos produtos alimentares que podem ser vendidos nas escolas públicas. Entre eles encontram-se alimentos como hambúrgueres, rissóis, croquetes, refrigerantes, pães com chouriço ou produtos que contenham presunto.

O que está em causa não são os efeitos das restrições. Não tenho dúvidas que estas proibições terão um efeito positivo na saúde de várias crianças. O que está em causa é a eficácia a longo prazo desta medida. Como se podem esperar resultados significativos se se continua a desprezar a educação alimentar em Portugal? No mesmo comunicado em que a Ordem dos Nutricionistas mostrava satisfação por estas novas medidas, também demonstrava o seu desagrado pelo “atraso estrondoso” na contratação de mais nutricionistas para o Ministério da Educação. Pouco se discute nas escolas sobre bons hábitos alimentares e, muitas vezes, o pouco que se fala já está desatualizado ou é apresentado por professores com poucas competências no tópico.

De pouco vale proibir as crianças e jovens de comprar estes bens nas escolas se em casa os hábitos se mantiverem iguais, ou se os alunos passarem a trazer de casa os produtos agora proibidos. O problema, em vez de ser resolvido, só está a ser adiado para a fase adulta, dando continuidade a um ciclo vicioso que teima em ser quebrado no nosso país.

Em vez de proibir produtos, o Ministério da Educação deveria estar a atualizar os programas de cidadania para que possam incluir um maior foco na condução de uma vida mais saudável. Quem sabe, se até criar uma nova disciplina que englobasse não só este tópico, mas também a saúde mental, por exemplo, entre outros. Deveria haver igualmente uma maior ligação entre os pais e a escola, para que a refeição na escola não seja a única saudável ao longo do dia. Mais eficaz também que proibir alimentos seria aumentar o orçamento das cantinas escolares, que muitas vezes servem refeições duvidosas, apesar de, segundo os parâmetros, serem “saudáveis”.

Também se estranha ver produtos alimentares banidos das escolas enquanto a disciplina de Educação Física continua abandonada e cada vez recebe menos importância nos horários escolares. Por muito que o Primeiro-Ministro e o Presidente da Républica apareçam para congratular os medalhados olímpicos, isso não apaga o quase total desinvestimento no desporto por parte do Estado, exceção feita ao futebol. Não existe ligação alguma entre escolas e desportos federados, muito menos um projeto a longo prazo para a formação de atletas.

A proibição de certos alimentos nas escolas públicas é só mais um capítulo de uma longa história de governos que apenas olham para os quatro anos da legislatura. Face a problemas que eles próprios criam e a que dão continuidade, escolhem sempre, e apenas, as medidas de mais fácil execução, que possam ter resultados mais imediatos, ignorando as décadas seguintes.

É por isso que em Portugal não se combate a obesidade infantil através da promoção de um estilo de vida mais saudável. Proíbe-se o consumo de certos alimentos.

Em Portugal não se combate o insucesso escolar através de um maior investimento na educação e de uma reformulação dos programas escolares. Tenta-se proibir os chumbos até ao nono ano.

Em Portugal não se assume os erros de um desinvestimento no SNS durante vários anos. Proíbe-se os cidadãos de terem as mesmas liberdades que noutros países da Europa.

Acima de tudo, em Portugal esconde-se a incompetência dos governos com medidas de rápido efeito, mas que a longo prazo poucas melhorias trarão. Enquanto isso, pouco se faz para desenvolver o espírito crítico nas crianças, preferindo-se catalogar certos alimentos como “maus” e outros como “bons”, não explicando que a equação não termina aí. Porque alimentos como o presunto, em moderação, podem muito bem estar incluídos numa dieta saudável. Uma sobremesa ocasional também não provoca, por si só, um estilo de vida pouco saudável. E pipocas com sal q.b. também não têm nenhuma ligação direta à obesidade.

Há que formar crianças e jovens capazes de tomar as melhores decisões para a sua saúde e de adotar um estilo de vida saudável, mesmo quando tenham à sua disposição alimentos hipercalóricos. Porque se daqui a uns anos se revelar que esta medida teve pouco efeito e a população jovem se mantiver com um grave nível de obesidade, qual será a reação do Governo? Vai finalmente investir na educação alimentar, ou vai simplesmente continuar a ignorar a raiz do problema e banir esses produtos da sociedade, limitando ainda mais as liberdades dos cidadãos?