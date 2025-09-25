Depois de, em 27 de junho de 1214, D. Afonso II ter feito redigir o testamento na língua que era o português nascente, seria D. Dinis a oficializar a língua portuguesa. O primeiro documento oficial em português, por D. Afonso II, foi a referência, em 2014, para as celebrações por várias instituições dos 800 anos da língua portuguesa, com destaque para a Assembleia da República. Mais profunda e de longo alcance foi, cerca de 1290, a decisão de D. Dinis determinar o uso obrigatório da língua vulgar – uma evolução, falada à época, do galaico-português – nos documentos oficiais da corte, em substituição do latim, medida estratégica de grande impacto histórico. Grande momento! A iniciativa conferiu estatuto oficial à nossa língua, reforçando-a como elemento da identidade nacional e instrumento de comunicação e poder para o Reino de Portugal. Nunca agradeceremos o suficiente a D. Dinis por este rasgo e visão.

Entre os historiadores é cada vez mais comum, na esteira de João Paulo Oliveira e Costa, apontar Portugal como Estado-língua. Foi a unidade linguística que ajudou a sedimentar a identidade nacional, forjar o povo português e formar a nacionalidade. Os portugueses, que não existiam antes de Afonso Henriques, passaram a ser não só os que viviam do território do Rei de Portugal e se acolhiam à sua bandeira, mas também, desde D. Dinis, os que falavam a mesma língua, distinta de todas as outras.

El-rei D. Dinis – o rosto revelado no princípio deste ano de 2025, em que celebramos o 7.º centenário da sua morte.

Consolidada a nacionalidade em 1383/85, a língua acompanha os portugueses que navegaram pelo mundo, a partir do século XV. A língua portuguesa, escolhida por D. Dinis, torna-se língua global por ser a língua dos que iam pelo oceano adentro. A nossa língua chegou a ser a língua franca do Oriente, nos séculos XVI e XVII – os holandeses do século XVII chamaram-lhe “a língua da comunicação da Ásia”. Servia navegadores e mercadores europeus de várias nacionalidades para comunicarem com os povos costeiros da África Oriental, Índia, Sudeste Asiático e Japão, desenvolvendo-se crioulos portugueses em Malaca, Ceilão e Macau. Mesmo depois da chegada e ascensão de holandeses e ingleses, o português manteve-se língua franca em muitas regiões do comércio marítimo asiático, sendo também usado como língua diplomática, comercial e missionária. Os próprios jesuítas e franciscanos escreveram gramáticas e dicionários de “português de contacto” para evangelização. O declínio no Oriente só começaria no século XVIII. Mas o português continuou a enraizar-se em África e no Brasil e permanece no Oriente.

É isto que define a nossa língua como enorme legado da História, um dos mais poderosos capitais estratégicos de Portugal. Há algumas frases de grandes da cultura portuguesa que o sintetizam, de modo lapidar. “Minha pátria é a língua portuguesa” (Fernando Pessoa). “Da minha língua vê-se o mar” (Vergílio Ferreira). “A língua portuguesa é um navio carregado de vozes” (Mia Couto). “A língua não é nossa, também é nossa” (Adriano Moreira). “O império futuro será da língua portuguesa” (Agostinho da Silva). E acrescento um pensamento de Harrie Lemmens, flamengo, tradutor de José Eduardo Agualusa, numa conferência que organizei em Bruxelas, em 2008: “Quem fala português, não sabe a riqueza que tem. Pode viajar em quatro continentes sem mudar de língua. Eu sei. Viajei em quatro continentes.”

O valor que estas frases belíssimas e verdadeiras refletem é muito desconsiderado, infelizmente, para não dizer abandonado, pelos principais centros de decisão nacionais. São frases que acentuam a ideia da Pátria-língua, a estreita ligação da nossa língua com o mar, a diversidade de povos e de culturas específicas que se abrigaram nesta língua comum e, enfim, o destino universal da língua portuguesa como valioso e único património cultural e espiritual.

Portugal dispõe de cinco ou seis grandes ativos estratégicos (ou recursos, se preferirmos), de que a língua é dos mais valiosos. Os outros são: as pessoas (nós mesmos); o território; o mar; a posição geográfica; e a história. Perdemos por não os cuidar, nem considerar na justa medida. Têm enorme potencial para o crescimento e a afirmação continental e mundial do país.

Alguns desses ativos partilhamo-los com outros e assim devem ser trabalhados. Por exemplo, defendo a linha “Português, língua da Europa”: na Europa, não é só língua dos portugueses, mas também da União Europeia e seus Estados-membros quando querem falar connosco ou com qualquer país lusófono. E afirmo igualmente “Português, língua de África”, “Português, língua das Américas”, “Português, língua da Ásia” e “Português, língua da Oceânia” – o português fala-se em todos os continentes e interessa que seja falado pelos que querem comunicar com os lusófonos de todo o mundo. É do nosso interesse valorizar a presença mundial da nossa língua e, portanto, a sua multipolaridade.

No Parlamento Europeu (1999-2009), a língua foi um dos meus focos principais na linha “Português, língua da Europa”. Defini o conceito “línguas europeias de comunicação universal” (que, mais tarde, evoluiria para “língua europeias globais”): as línguas europeias não faladas apenas entre europeus, mas partilhadas com povos noutros continentes. E em abril de 2003, o Parlamento Europeu aprovou, sob proposta minha, que “a língua portuguesa é, em número de falantes, a terceira língua europeia de comunicação universal”. Fiz várias chamadas de atenção para esta oportunidade, mas quer na diplomacia, quer no governo e direção política, ninguém deu continuidade. A língua portuguesa parece assunto de 2.ª classe, senão de 3.ª.

Em novembro de 2006, a Resolução adotada no quadro do Relatório Joan i Mari, sobre o “novo quadro estratégico para o multilinguismo”, apresentei e foi aprovado o princípio da mudança, ao reconhecer “a importância estratégica das línguas europeias de comunicação universal como veículo de comunicação e como forma de solidariedade, cooperação e investimento económico e, por conseguinte, como uma das principais diretrizes da política europeia em matéria de multilinguismo”. Alertei de novo para este avanço na doutrina da política europeia de multilinguismo. Era a hora de extrair frutos para valorizar a língua portuguesa nas instituições europeias e seus programas – mas nada feito.

Graças ao apoio da embaixadora Ana Martinho (na altura, no gabinete do Presidente da Comissão Europeia), a iniciativa da Comissão “Multilinguismo: uma mais-valia para a Europa e um compromisso comum”, em 2008, incluiu a linha que eu vinha defendendo: “o Parlamento Europeu chamou a atenção para o facto de algumas línguas da UE, referidas como «línguas europeias de comunicação universal», serem faladas igualmente num grande número de Estados não membros em diferentes continentes (…). O principal objetivo desta dimensão externa é compreender inteiramente o potencial destas línguas da UE que são faladas nos países terceiros, promover o ensino e a aprendizagem das línguas da UE no estrangeiro e das línguas desses países na UE através da troca de conhecimentos, do intercâmbio de boas práticas e da cooperação entre grupos de partes interessadas”. Voltei a avisar para o alinhamento da Comissão e do Parlamento na valorização das línguas como a portuguesa. De novo, nada aconteceu.

A minha experiência no Parlamento Europeu, quanto à língua portuguesa, foi cheia de lutas e de desapontamento. Em quase todos os partidos nunca senti interesse verdadeiro pelo estatuto europeu e mundial da língua portuguesa e sua defesa e valorização. O governo não ligava e a REPER pouco ou nada fazia na área. Em matéria de interesses nacionais no plano cultural e político, isto é, no campo de interesses imateriais, o que predomina nos nossos decisores e cortesãos é a mentalidade de desistentes ou vencidos.

Houve outras lutas em Bruxelas até 2009, e, depois, na Assembleia da República, até 2015, que falam por si. Como é sabido, os Tratados fixam os mesmos direitos e regime igual às línguas oficiais dos Estados-membros, que também são, todas, línguas oficiais da União Europeia – hoje, 24 línguas de 27 Estados-membros.

Em 1993, aconteceu a primeira machadada: o regime das marcas, cujo organismo europeu está em Alicante, fixou apenas cinco línguas (alemão, espanhol, francês, inglês e italiano). Como o estatuto igualitário das línguas só pode ser alterado por unanimidade, isto significa que Portugal aprovou a sua própria exclusão do “regime de Alicante”. E em 2010 a 2013, houve nova ofensiva nas patentes, com o seu organismo em Munique: foi fixado um regime europeu unificado só com três línguas (alemão, francês e inglês). A unanimidade mostra que Portugal votou também a favor da sua exclusão do “regime de Munique” – um caso muito tortuoso e cheio de truques, em que os nossos responsáveis nacionais estiveram sempre mal.

Como fica o português “terceira língua europeia global”, se não aparece no regime europeu em que vigoram três línguas? E se o português nem constar no regime europeu em que valem cinco línguas? Fica muito mal. No regime das patentes, fica mesmo péssimo, pois desqualificou o português como língua técnica e científica, o que a fará provavelmente atrasar-se de modo irremediável, com sério prejuízo para nós e toda a lusofonia. Já vi escrito numa máquina a palavra “leiaute”, para significar (custou a descobrir…) o inglês “layout”. Talvez este passe a ser o novo paradigma linguístico, quem sabe?

Instituto Europeu de Patentes, em Munique. É no regime das patentes que se fixou o maior e mais grave ataque político contra a igualdade das línguas na União Europeia.

O regime vigente na APP ACP/UE é burocrático-ridículo – bate records. Trata-se da assembleia parlamentar paritária que reúne, em partes iguais, deputados europeus e deputados de antigas colónias (África, Caraíbas, Pacífico). Apesar de o Regimento ter o mesmo regime linguístico da UE, na APP ACP/UE só vigoram duas línguas (inglês e francês) para os documentos preparatórios; e na interpretação oral nas sessões plenárias, havia um regime restritivo para outras línguas, baseado na inscrição prévia de um mínimo de deputados do país europeu dessa língua. Depois de muita luta em que andei, o número mínimo de deputados foi reduzido, mas o problema mantém-se. No caso do português, o regime fica especialmente ridículo, uma vez que há seis Estados de língua portuguesa que não são contados para nada: se estiverem três deputados portugueses há interpretação simultânea, mas se forem os seis deputados lusófonos do lado ACP não contam para nada no critério dos burocratas. O problema principal nem é tanto a interpretação oral, mas a circulação dos documentos preparatórios em português, única forma de os nossos colegas lusófonos, os seus meios profissionais, académicos ou de comunicação social poderem seguir o andamento dos trabalhos e estes obterem o devido eco e influência no tempo oportuno.

Depois de 2009, ninguém se interessou por isto e, tanto quanto sei, tudo continua na mesma: nos ACP/UE, manda o império de anglofonia e francofonia. Lusofonia? “Connais pas…” É como se Portugal não fosse Estado-membro, desde 1986, e os novos países independentes de língua oficial portuguesa não estivessem nos ACP, alguns desde 1975 e 1979. Portugal nunca trabalhou para defender os direitos da nossa língua, marcar a posição do país e afirmar o estatuto da lusofonia.

Ocasionalmente há um vago despertar, tardio e preguiçoso, para o valor e o estatuto da língua portuguesa. Mas sempre mais pronto a desistir do que a batalhar. Agora, acrescentou-se o desafio de outro dossiê ardiloso, onde nos deixamos enrolar e muitas vezes patinamos: a chamada “iberofonia” – como se houvesse uma língua ibérica… A experiência fez-me concluir que Portugal é o país lusófono mais incompetente. Contrastamos para pior com Brasil e Angola, que pesam fortemente nos seus contextos regionais – e até mundial – pela dimensão e riqueza. E contrastamos também para pior com Timor-Leste, um exemplo para todos, com sentido estratégico, escolhas certas, persistência e tenacidade.

O regime linguístico da União Europeia é ótimo, o que põe em maior evidência a nossa arrastada incompetência. Somos nós que somos maus. Se, nos momentos decisivos, pararmos para olhar o que se passou quando perdemos, veremos que há infantilidade na nossa atuação. Infantilidade na timidez, infantilidade no deslumbramento, infantilidade na subserviência, infantilidade no descaso, infantilidade no sacudir a água do capote.

Sala do plenário do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, onde devem ser afirmadas políticas que valorizem o “Português, língua da Europa”, a terceira língua europeia global.

Tenho pensado por que haverá tantos responsáveis que não vêem, até instintivamente, o valor extraordinário da língua portuguesa, como grande língua internacional. E por que não puxam por ela em todas as frentes e oportunidades. A explicação que encontrei é o “português” língua internacional ser relativamente recente: tem apenas cerca de 50 anos e a mudança ainda não assentou o bastante. Até 1975, o português era assunto a dois: Portugal e Brasil. E, até 1822, só de Portugal. O Brasil fez o português enorme, após 1822. E os novos países pós-1975 mostraram o português largo, extenso, pluricontinental. Agora, todos os lusófonos possuem a língua como sua, não é só o colonizador. Se a explicação for correta, a política da língua, no futuro, será mais consciente e, portanto, ativa, se o tempo vencer a infantilidade e nos estimular inteligência, visão e estratégia. Oxalá!

O outro grande aliado é a demografia. Na verdade, a vida acontece, apesar dos pitosgas. A demografia mostra o crescimento exponencial da lusofonia, como se vê na tabela abaixo. Temos de estar à altura desta chamada e deste desafio. Somos a terceira língua europeia em número de falantes mundiais, somos a quinta língua mundial, como língua materna ou língua oficial nos cinco continentes, somos a língua mais falada no hemisfério sul, somos uma das línguas em maior crescimento na internet. E tudo isto irá fortalecer-se no futuro, como mostram estes números das Nações Unidas (2019), em que as primeiras quatro colunas mostram a evolução de 1950 a 2100, por intervalos de 50 anos; e a última apresenta os números mais próximos de hoje, concretamente em 2019.

Cada um fará os seus cálculos, a seu gosto ou por critério ou objetivos próprios. E destaco alguns aspetos gerais. Primeiro, a lusofonia cresce muito, multiplicando-se por sete de 1950 para 2100 – multiplicou-se por três de 1950 para 2000 e deverá multiplicar-se por 2,3 de 2000 até ao fim do século. Segundo, a lusofonia consolida a sua liderança no hemisfério sul, atingindo os 495 milhões de falantes em 2100. Terceiro, o peso da lusofonia no mundo também sobe: em 1950, representava cerca de 3% da população mundial; no final do século XXI, representará cerca de 5%.

Seremos capazes de ler e entender estes números e os desafios e oportunidades que representam? Seremos capazes de os apreciar e avaliar, em conjunto com Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Macau, Moçambique, Portugal, S. Tomé e Príncipe e Timor-Leste? Seremos capazes de estabelecer plataformas comuns, independentemente de cada país desenhar o mais adequado à sua situação específica e enquadramento regional? Seremos capazes de passar a ser competentes e persistentes? D. Dinis, que oficializou a língua, criou a Universidade e fundou a Marinha, bem podia inspirar-nos.

Numa entrevista em 2008, no contexto que acima contei, defendi que “a língua portuguesa deve ser a prioridade da política cultural do País, na próxima década”. Onde esta já vai… E acrescentava: “Esta prioridade deve atravessar também a política externa e a política europeia do País.” Ainda tarda… Por isso, posso dizer o mesmo para nova década ou, o que será melhor, até ao fim do século. É uma política da língua a sério, que nos falta. Não há. E tem de haver.

Ah! Que saudades de D. Dinis!

[Os artigos da série Portugal 900 Anos são uma colaboração semanal da Sociedade Histórica da Independência de Portugal. As opiniões dos autores representam as suas próprias posições.]