José Sócrates tinha razão. Absoluta razão. Aproveitando os generosos fundos europeus que existiam então, no final da primeira década do século, Portugal deveria ter apanhado o comboio e iniciado a construção da rede de alta velocidade. Digo isto sem ponta ironia e com o acto de contrição de quem, na altura, sendo ainda mais ignorante do que é hoje, embarcava também no discurso da oposição de que Portugal não tinha recursos para construir o dito comboio, até porque, como todos sabemos, “estamos apenas a 1 hora de avião de Madrid”.

A Europa Continental vive uma verdadeira revolução na utilização dos comboios que está, em grande medida, a passar ao lado de Portugal. Em primeiro lugar, os comboios nocturnos estão a ressuscitar. Depois de terem sido substituídos pelos voos ao longo das últimas décadas, a tendência de apanhar um comboio nocturno para viajar para outros países está de volta. Às preocupações ambientais de uma geração mais nova, que está disposta a pagar mais e a demorar mais tempo a chegar ao destino para diminuir a pegada ambiental dos voos, junta-se o segmento dos negócios. Em vez de fazerem uma madrugada para apanhar um avião para terem uma reunião em Viena às 9 da manhã, podem apanhar um comboio ao final da tarde em Milão e acordar tranquilamente no dia seguinte frescos e prontos para trabalhar. A procura é tão grande que existem inúmeras empresas que estão com dificuldades em obter carruagens em tempo útil para conseguir fazer face à subida da procura.

Em segundo lugar, a liberalização do mercado, impostas pela União Europeia, que promove a existência de várias empresas dentro do mesmo país, está a forçar à baixa dos preços. No fundo, começa a acontecer nos comboios aquilo que aconteceu nos aviões com o aparecimento das low cost. Em Itália, por exemplo, a Trenitalia e a Italo competem no mercado da alta velocidade. Em Espanha, para além da estatal Renfe, os franceses da Ouigo e a iryo competem num mercado que, actualmente, permite fazer os 650 quilómetros entre Madrid e Barcelona no espaço de duas horas e meia por um preço médio de vinte euros.

