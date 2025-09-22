Em 2016, o Dicionário Oxford escolheu o termo “pós-verdade” (post-truth) como a palavra do ano. O adjetivo descreve situações em que os factos têm menos peso na formação da opinião pública do que os apelos à emoção e às convicções pessoais – uma palavra do ano com quase uma década que hoje continua a ser tão presente e relevante. Aliás, basta folhear o jornal ou assistir ao noticiário para encontrar alguns exemplos de como a forma se eleva perante o conteúdo, como o recente escândalo político servido em forma de hambúrguer.

E não fosse a pós-verdade suficientemente perigosa, por vezes caminha lado a lado com um grande público que não tem as ferramentas suficientes para a absorver. O relatório Trends Shaping Education 2025, tornado público este mês, revela que Portugal, ao contrário da maioria dos países da OCDE, regista níveis de escolaridade significativamente inferiores à média. Com 38% da população adulta sem diploma de ensino secundário, o país revela fragilidades estruturais a vários níveis, tais como a formação de competências críticas e analíticas – ou seja, uma parcela muito relevante dos portugueses não está preparada para receber, analisar, refletir e decidir sobre a informação a que tem acesso.

Quando estas duas realidades se cruzam, não é exagero dizer que a comunicação é um dos pilares mais importante das sociedades democráticas modernas. Vários exemplos ilustram esta realidade. Sem recuar muito no tempo, em Portugal, nos primeiros anos após a Revolução de 1975, a alfabetização representava a habilidade de ler e escrever, evoluindo posteriormente para a capacidade de intervir de forma mais crítica e informada no debate público e na sociedade. O poder da comunicação estava sobretudo na competência de expressão, seja ela oral ou escrita. Em relação a esta realidade, sem dúvida que o percurso foi evolutivo.

Chegados aqui, as organizações perceberam que a comunicação, especialmente através da publicidade, era uma importante aliada. As universidades, de uma forma ainda tímida, começam a esboçar estruturas formais de comunicação com o principal objetivo de recrutar alunos, consequência da massificação do ensino superior que deixou de ser uma prerrogativa exclusiva de uma elite minoritária.

Mas não é disso que falamos quando hoje se fala no poder da comunicação. O significado e a carga emocional que atualmente associamos a esse poder não remetem, necessariamente, à construção de uma sociedade melhor. A lógica predominante privilegia resultados imediatos, como a comercialização de serviços e produtos, a ampliação de audiências ou a influência sobre as perceções, em detrimento de princípios coletivos voltados para a cidadania ativa ou a transformação social.

Os códigos de ética e os parâmetros de governação que deveriam orientar as estratégias de comunicação são confrontados com o maior desafio da atualidade: a ausência de regulamentação, como forma básica de condicionamento aos prevaricadores, no domínio digital. Esta lacuna não é apenas técnica, mas ética, deixando as organizações vulneráveis à liberdade de ação e o poder de manipulação das novas tecnologias, em que a desinformação e as fake news invadem, não só os cidadãos, mas também as organizações, sem que tenhamos ainda a mínima noção de como colocar trancas à porta.

O leitor, a este ponto, poderá pensar: mas já passámos por tempos em que a propaganda era igualmente poderosa. É verdade, mas a diferença está na escala, na velocidade e no alcance. A propaganda de outrora dependia de meios limitados, de canais controlados, de tempos mais lentos de receção e resposta. Sabia-se quem eram os mediadores, os gatekeepers (“guardiões do portão”) que têm como função filtrar e selecionar o que é publicado. Por outras palavras, “separar o trigo do joio”. Hoje, os “gatekeepers”, algoritmos e redes sociais, transformaram radicalmente a mediação da informação. Já não são apenas os jornalistas ou as instituições que decidem o que chega ao espaço público, mas sistemas automáticos orientados por interesses privados, muitas vezes confundidos com a liberdade de expressão individual. Perante este cenário, é preciso criar resiliência comunicacional. É preciso insistir e não negligenciar princípios éticos fundamentais, como a transparência e a credibilidade. Atravessamos um momento crucial que pode condicionar objetivamente comportamentos e condutas, para além da concordância ou discordância. A marca “universidade” goza de uma credibilidade que lhe confere autoridade científica, moral e social, mas esta não é inabalável.

As universidades têm a responsabilidade de participar na construção de significados e valores partilhados e influenciar a forma como sociedade percebe o valor da sua missão. A comunicação não pode ceder perante estratégias que se escondem sob o pretexto de marketing ou prestígio. Pelo contrário, deve ser encarada como uma atitude interiorizada, constituindo uma condição indispensável para a sustentabilidade de toda a sua atividade. Hoje, mais do que nunca, parece-me que esta é a estratégia assertiva, capaz de reunir todos os seguidores e likes.